2 032 26

За минувшие сутки в Украине вакцинированы от коронавируса свыше 177 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 177 765 человек. Одну дозу вакцины получил 133 251 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что полностью вакцинировались (получили 2 дозы) - 44 514 человек.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 17 577 773 прививки.

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+5
Почему у уколотых преимущества, если они такие же заразные?

"Согласно новому исследованию, вакцинированные люди, распространят штамм Delta среди своих знакомых с такой же вероятностью, как и те, кто не сделал прививку. Об этом сообщает Fortune. Исследование проводилось целый год в Великобритании и затронуло 621 человека, болеющих коронавирусом в легкой форме. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. Ученые выяснили, что пиковая вирусная нагрузка пациентов была одинаковой независимо от того, вакцинировались ли они. "Наши результаты показывают, что одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить заражение людей вариантом Delta и его распространение в домашних условиях", - заявил Аджит Лалвани, один из руководителей исследования."
31.10.2021 10:50 Ответить
+4
31.10.2021 10:07 Ответить
+3
Больше чем упоротых ваксеров!
31.10.2021 11:57 Ответить
Як що орієнтуватись по кожноденним звітам МОЗ то за вакційний рік всі 100% українців вже мали вакцинуватися по третьому колу.
31.10.2021 09:51 Ответить
Вот и оказалось, что упоротых антиваксеров не так уж и много
31.10.2021 09:59 Ответить
Больше чем упоротых ваксеров!
31.10.2021 11:57 Ответить
Это временно
31.10.2021 11:58 Ответить
31.10.2021 10:03 Ответить
Чомусь українці активно вакцинуються, але при цьому кількість хворих зростає.
Що за *уйня? Бодягою напевно колять.
31.10.2021 10:06 Ответить
Одни вакцинируются, другие болеют. "Каждому своё" (с)
31.10.2021 10:09 Ответить
Тому що в тебе безлад в голові
31.10.2021 10:11 Ответить
Покупают сертификат все везде,это же очевидно!
31.10.2021 11:58 Ответить
31.10.2021 10:07 Ответить
Марш - В Жопу Клюнул Жареный Петух
31.10.2021 10:09 Ответить
А за сутки вперед 300000.
31.10.2021 10:45 Ответить
Почему у уколотых преимущества, если они такие же заразные?

"Согласно новому исследованию, вакцинированные люди, распространят штамм Delta среди своих знакомых с такой же вероятностью, как и те, кто не сделал прививку. Об этом сообщает Fortune. Исследование проводилось целый год в Великобритании и затронуло 621 человека, болеющих коронавирусом в легкой форме. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. Ученые выяснили, что пиковая вирусная нагрузка пациентов была одинаковой независимо от того, вакцинировались ли они. "Наши результаты показывают, что одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить заражение людей вариантом Delta и его распространение в домашних условиях", - заявил Аджит Лалвани, один из руководителей исследования."
31.10.2021 10:50 Ответить
Nu da zaraznyje takz,e no neumerajet kak antivakseri.Segodnia u nas iz 36 umersiv,31 byli antivakseri.Ucytivaja sto antivakerov tolko 25% takogo vozrasta,tak vyvod takyje pocti vse i umirajet jesli zarozitisia,jesli tak govoriu poskolku vse zarozitisia so vremenem
31.10.2021 11:33 Ответить
Когда вводили, QR-пропуска то объясняли это тем, что уколотые не заражают. Но это оказалось враньём.

А у нас сегодня умерло 15 и 8 из них были вакцинированы одним или 2-мя уколами.
31.10.2021 13:08 Ответить
Это ожидаемо что с ростом числа так называемых вакцинированных больший процент вакцинированных будет попадать в больницу с болезнью. Это просто говорит о слабой эффективности вакцин. Да оно и так было видно когда после первых двух вакцин потребовалось еще и бустерную колоть.
31.10.2021 15:25 Ответить
не звизди.. "доктор диванних медичних наук"...
31.10.2021 15:36 Ответить
Це всі аргументи? Щось не дуже.
31.10.2021 16:06 Ответить
я твоїх не чув, не бачив...
хоча *********... не дуже приємно...
31.10.2021 17:00 Ответить
Ви самі собі протирічите. З одного боку не чув, не бачив. З іншого чомусь ********* не дуже приємно. Ви вже якось визначіться.
31.10.2021 17:06 Ответить
чого і варто було не намагатись довести.. бздюк..
31.10.2021 20:23 Ответить
31.10.2021 20:28 Ответить
ну шо ти тролиш із запасної теки на компі "для троллінгу"???..
31.10.2021 20:34 Ответить
Не зрозумів питання. Воно стосується що саме я тролю чи з чого тролю? Чи може чому я тролю? Хоча власне "чому" повинно бути зрозуміло з Ваших попередніх дописів. А що та з чого, то вже неважливо.
31.10.2021 20:39 Ответить
31.10.2021 12:26 Ответить
За сьогодні, відчуваю, буде рекорд! Київ в останній передлокдауновий день штормить!
Ця картина чітко показує, яке ж стадо баранів наш народ (всі соціальні та вікові верстви)... Стільки було часу та можливостей зробити це добровільно, а вони -- нас ніхто не заставить вакцинуватись!..
Ну-ну... Зараз штовхаються в чергах... я стадо баранів... Коли нормальні люди повибирали собі комфорний час і цивілізовано вакцинувались.
31.10.2021 15:35 Ответить
 
 