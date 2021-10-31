2 032 26
За минувшие сутки в Украине вакцинированы от коронавируса свыше 177 тыс. человек, - Минздрав
За минувшие сутки, 30 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 177 765 человек. Одну дозу вакцины получил 133 251 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается, что полностью вакцинировались (получили 2 дозы) - 44 514 человек.
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего сделали 17 577 773 прививки.
Топ комментарии
+5 Denis Denissov #440999
показать весь комментарий31.10.2021 10:50 Ответить Ссылка
+4 саша паламарчук
показать весь комментарий31.10.2021 10:07 Ответить Ссылка
+3 Тимофей Колесник
показать весь комментарий31.10.2021 11:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що за *уйня? Бодягою напевно колять.
"Согласно новому исследованию, вакцинированные люди, распространят штамм Delta среди своих знакомых с такой же вероятностью, как и те, кто не сделал прививку. Об этом сообщает Fortune. Исследование проводилось целый год в Великобритании и затронуло 621 человека, болеющих коронавирусом в легкой форме. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. Ученые выяснили, что пиковая вирусная нагрузка пациентов была одинаковой независимо от того, вакцинировались ли они. "Наши результаты показывают, что одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить заражение людей вариантом Delta и его распространение в домашних условиях", - заявил Аджит Лалвани, один из руководителей исследования."
А у нас сегодня умерло 15 и 8 из них были вакцинированы одним или 2-мя уколами.
хоча *********... не дуже приємно...
Ця картина чітко показує, яке ж стадо баранів наш народ (всі соціальні та вікові верстви)... Стільки було часу та можливостей зробити це добровільно, а вони -- нас ніхто не заставить вакцинуватись!..
Ну-ну... Зараз штовхаються в чергах... я стадо баранів... Коли нормальні люди повибирали собі комфорний час і цивілізовано вакцинувались.