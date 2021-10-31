За минувшие сутки в Украине вакцинированы от коронавируса свыше 177 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 177 765 человек. Одну дозу вакцины получил 133 251 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что полностью вакцинировались (получили 2 дозы) - 44 514 человек.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 17 577 773 прививки.

