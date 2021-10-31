РУС
Власть может фальсифицировать выборы в Липовце на Виннитчине, - лидер "Голоса" Рудик

Власть может фальсифицировать выборы в Липовце на Виннитчине, - лидер "Голоса" Рудик

В партии "Голос" заявили, что необходимо заменить представителя политсилы в составе территориальной избирательной комиссии Липовца Винницкой области. Однако ЦИК на заседании вечером 30 октября не поддержала решение политсилы о снятии с должности члена ТИК.

Об этом в комментарии телеканала "Прямой" рассказала народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Високий замок".

"Когда у нас возникают какие-либо сомнения, даже самые маленькие, относительно возможной заангажированности того или иного представителя партии "Голос", кого-либо на местах, как члена территориальной избирательной комиссии, так и члена окружной избирательной комиссии, кого угодно, мы всегда меняем этих людей для того, чтобы обеспечить честное волеизъявление наших граждан", – объяснила Рудик.

"К сожалению, за последнюю неделю мы увидели, что представитель территориальной избирательной комиссии, работавший от нашего имени… мы увидели сомнения в его заангажированности. И потому принял решение политический совет партии для того, чтобы его заменить", — объясняет Рудик.

"Я хочу здесь напомнить выборы в 87-м округе, которые проходили в Ивано-Франковской области, где происходили все способы фальсификаций, о которых мы слышали только во времена Януковича. Это тот способ, которым сейчас власти борются за то, чтобы получить больше власти. Мы будем просто применять свои возможности как народные депутаты для того, чтобы наблюдать за выборами и предотвращать или определять, если будут какие-либо правонарушения", — говорит Рудик.

Читайте также: Наблюдателя ОПОРЫ не пускали на спецучасток в Харькове

Как рассказала председатель партии "Голос", из-за "ковидных" ограничений решение партии по кадровым изменениям не внесли вовремя в реестр.

"Мы будем все равно требовать, чтобы эти изменения произошли. Потому что член территориальной избирательной комиссии работает не только на выборах, но и после них. Мы считаем, что критически необходимо, чтобы люди, работающие в этих комиссиях, работали честно и незаангажированно", — говорит председатель партии "Голос".

Рудик убеждена — в Центризбиркоме не считаются с теми "ковидными" ограничениями, которые есть у каждой организации, у каждого государственного органа, с которым они сталкиваются.

"Мы как партия считаем, что невыполнение нашего решения – это вмешательство в нашу работу. Мы будем сейчас подавать апелляцию в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы эти изменения в конце концов произошли. Наша репутация для нас принципиально важна. Мы хотим, чтобы те люди, которые работают от имени партии "Голос", работали честно, эффективно и незаангажированно", — отмечает Рудик.

Она подчеркнула, что ЦИК не поддержала попытку партии сменить члена территориального избиркома, что позволило бы избежать возможных фальсификаций.

"К большому сожалению, мы видим такие действия не только в работе ЦИК, но и в других государственных органах, которые сейчас контролирует существующая власть. Она пытается сделать все для того, чтобы органы работали достаточно заангажированно, для того, чтобы независимость таких органов, как и Национальное агентство по предотвращению коррупции, и Государственное бюро расследований, и многие другие органы, они, скажем, работали контролируемо", — считает Рудик.

"Поэтому сегодня для нас было совершенно странно, что ЦИК на попытку политической партии обеспечить прозрачность избирательного процесса ответила "нет". Те аргументы, которые они применяли, — неприспособленность процесса к "ководным" ограничениям… Но, простите, у нас уже год существуют, как минимум, "ковидные" ограничения, и процессы должны быть к ним, конечно, адаптированы", — добавила Рудик.

Читайте также: Довыборы в Раду сегодня проходят в двух избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине

Относительно перспективы замены члена ТИК, Рудик отметила, что, вероятно, это не успеют сделать.

"Но результатом апелляции должна быть замена члена ТИК от партии "Голос" как можно быстрее, а также если будет большое количество жалоб на проведение выборов в Липовце, то такое решение ЦИК и апелляции от партии могут быть вместе с другими пакетами причиной для признания результатов выборов недействительными ", – объяснила глава партии.

"Если таких нарушений будет достаточно, то выборы могут быть признаны недействительными. Мы будем, конечно, наблюдать за тем, как проходят выборы в Липовце, мы будем предотвращать нарушения, если таковые будут, и бороться за то, чтобы волеизъявление людей было честным и прозрачным", — подчеркнула Рудик.

Отметим, что 31 октября в Липовце Винницкой области проходят внеочередные выборы на должность городского головы.

+4
Не "может", а БУДЕТ фальсифицировать!
И в этом никаких сомнений НЕТ.
31.10.2021 10:50 Ответить
31.10.2021 10:50 Ответить
+4
31.10.2021 11:05 Ответить
31.10.2021 11:05 Ответить
+2
Самопомич-2 , ну которая типа Голос , уже политические трупы , но то что они делают хорошую мину при плохой игре и начинают иногда говорить правду про Осла и Ко , вызывает определенный уровень уважения , хотя бы уйдут без клейма продажных тварей.
31.10.2021 11:02 Ответить
31.10.2021 11:02 Ответить
Не "может", а БУДЕТ фальсифицировать!
И в этом никаких сомнений НЕТ.
31.10.2021 10:50 Ответить
31.10.2021 10:50 Ответить
І не тільки на Вінниччині!
31.10.2021 10:56 Ответить
31.10.2021 10:56 Ответить
Самопомич-2 , ну которая типа Голос , уже политические трупы , но то что они делают хорошую мину при плохой игре и начинают иногда говорить правду про Осла и Ко , вызывает определенный уровень уважения , хотя бы уйдут без клейма продажных тварей.
31.10.2021 11:02 Ответить
31.10.2021 11:02 Ответить
самодроч а не самопоміч.
31.10.2021 11:06 Ответить
31.10.2021 11:06 Ответить
І Галас, а не голос. Ця мадама із групи Жєлєзняка?
31.10.2021 11:21 Ответить
31.10.2021 11:21 Ответить
я не знаю звідкіля ця рудик і чия вана холоп
31.10.2021 11:25 Ответить
31.10.2021 11:25 Ответить
31.10.2021 11:05 Ответить
31.10.2021 11:05 Ответить
Эти то чего переживают, у их представителя все равно нет шансов.
31.10.2021 11:11 Ответить
31.10.2021 11:11 Ответить
Судя по тому, как еще полгода назад затягивали в раду свинью вирастюка, то сейчас у офшорных клоунов вообще нет поддержки среди населения и фальсификации - эдинственный способ протащить очередную тушку в парламент
31.10.2021 11:12 Ответить
31.10.2021 11:12 Ответить
Уявіть що зелень творитиме н президентських виборах.
31.10.2021 11:15 Ответить
31.10.2021 11:15 Ответить
На дострокових? Та не буде вже там їх лідера.
31.10.2021 11:22 Ответить
31.10.2021 11:22 Ответить
Лідором буде Разумков. Ляльководи готують його на царство.
31.10.2021 11:33 Ответить
31.10.2021 11:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HlgMK_Bm3Ds&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C ВСІМ ДИВИТИСЬ!!!ПІСЕНКА ПРО ЗЕ ЦЕ ПРОСТО БІМБА!!!!
31.10.2021 11:23 Ответить
31.10.2021 11:23 Ответить
Отставной козы барабанщица . "Голос" уехал, фракция распалась, а все туда же - в депутаты
31.10.2021 11:30 Ответить
31.10.2021 11:30 Ответить
Продала Кіра свою квоту посади в ТВК (цікаво просто: кому продала?), квоту призначили головою ТВК, голова вийшла з під контролю покупця і Кіри; а тепер голову стараються поміняти...
Приблизно десь так.
Хоч, можливий і варіант, коли Кіра перепродалась, і тепер намагається змінити свою квоту...
31.10.2021 11:55 Ответить
31.10.2021 11:55 Ответить
Пам'ятаю цю товстожопу цьоцю, коли вона сиділа поряд із вавою під час його 'Я вам нічаво нє должен'. Здохла, корова. Змирись вже.
31.10.2021 12:02 Ответить
31.10.2021 12:02 Ответить
Знов на дільницях сама пенсія , що пчихає ковідом одне на одного . Чесні , а не макулатурні вибори повинні давати можливість молодим людям проголосувати зі смартфона в "ДіЯ" . Ніхто не має часу десь бігти , стояти в чергах і щоб якусь заразу до хати принести . Навіщо тратити гроші на цей фальшивий театр - не зрозуміло .
Організуйте нормальні вибори . Щоб всі мали змогу проголосувати не наражаючись на небезпеку заразитися , з будь якої точки світу і не гаючи дорогоцінний час.
31.10.2021 12:20 Ответить
31.10.2021 12:20 Ответить
Голос! ГАВ...
31.10.2021 13:16 Ответить
31.10.2021 13:16 Ответить
Іди в спам, запарєбріковєц!
Я давно за тобою стежу...
31.10.2021 14:46 Ответить
31.10.2021 14:46 Ответить
Пишло вон!
31.10.2021 15:07 Ответить
31.10.2021 15:07 Ответить
Ого, скільки кремлеботіа набігло і давай брудом поливати!
Значить, голосіаці все правильно кажуть!
31.10.2021 14:48 Ответить
31.10.2021 14:48 Ответить
 
 