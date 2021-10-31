Власть может фальсифицировать выборы в Липовце на Виннитчине, - лидер "Голоса" Рудик

В партии "Голос" заявили, что необходимо заменить представителя политсилы в составе территориальной избирательной комиссии Липовца Винницкой области. Однако ЦИК на заседании вечером 30 октября не поддержала решение политсилы о снятии с должности члена ТИК.

Об этом в комментарии телеканала "Прямой" рассказала народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Високий замок".

"Когда у нас возникают какие-либо сомнения, даже самые маленькие, относительно возможной заангажированности того или иного представителя партии "Голос", кого-либо на местах, как члена территориальной избирательной комиссии, так и члена окружной избирательной комиссии, кого угодно, мы всегда меняем этих людей для того, чтобы обеспечить честное волеизъявление наших граждан", – объяснила Рудик.

"К сожалению, за последнюю неделю мы увидели, что представитель территориальной избирательной комиссии, работавший от нашего имени… мы увидели сомнения в его заангажированности. И потому принял решение политический совет партии для того, чтобы его заменить", — объясняет Рудик.

"Я хочу здесь напомнить выборы в 87-м округе, которые проходили в Ивано-Франковской области, где происходили все способы фальсификаций, о которых мы слышали только во времена Януковича. Это тот способ, которым сейчас власти борются за то, чтобы получить больше власти. Мы будем просто применять свои возможности как народные депутаты для того, чтобы наблюдать за выборами и предотвращать или определять, если будут какие-либо правонарушения", — говорит Рудик.

Как рассказала председатель партии "Голос", из-за "ковидных" ограничений решение партии по кадровым изменениям не внесли вовремя в реестр.

"Мы будем все равно требовать, чтобы эти изменения произошли. Потому что член территориальной избирательной комиссии работает не только на выборах, но и после них. Мы считаем, что критически необходимо, чтобы люди, работающие в этих комиссиях, работали честно и незаангажированно", — говорит председатель партии "Голос".

Рудик убеждена — в Центризбиркоме не считаются с теми "ковидными" ограничениями, которые есть у каждой организации, у каждого государственного органа, с которым они сталкиваются.

"Мы как партия считаем, что невыполнение нашего решения – это вмешательство в нашу работу. Мы будем сейчас подавать апелляцию в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы эти изменения в конце концов произошли. Наша репутация для нас принципиально важна. Мы хотим, чтобы те люди, которые работают от имени партии "Голос", работали честно, эффективно и незаангажированно", — отмечает Рудик.

Она подчеркнула, что ЦИК не поддержала попытку партии сменить члена территориального избиркома, что позволило бы избежать возможных фальсификаций.

"К большому сожалению, мы видим такие действия не только в работе ЦИК, но и в других государственных органах, которые сейчас контролирует существующая власть. Она пытается сделать все для того, чтобы органы работали достаточно заангажированно, для того, чтобы независимость таких органов, как и Национальное агентство по предотвращению коррупции, и Государственное бюро расследований, и многие другие органы, они, скажем, работали контролируемо", — считает Рудик.

"Поэтому сегодня для нас было совершенно странно, что ЦИК на попытку политической партии обеспечить прозрачность избирательного процесса ответила "нет". Те аргументы, которые они применяли, — неприспособленность процесса к "ководным" ограничениям… Но, простите, у нас уже год существуют, как минимум, "ковидные" ограничения, и процессы должны быть к ним, конечно, адаптированы", — добавила Рудик.

Относительно перспективы замены члена ТИК, Рудик отметила, что, вероятно, это не успеют сделать.

"Но результатом апелляции должна быть замена члена ТИК от партии "Голос" как можно быстрее, а также если будет большое количество жалоб на проведение выборов в Липовце, то такое решение ЦИК и апелляции от партии могут быть вместе с другими пакетами причиной для признания результатов выборов недействительными ", – объяснила глава партии.

"Если таких нарушений будет достаточно, то выборы могут быть признаны недействительными. Мы будем, конечно, наблюдать за тем, как проходят выборы в Липовце, мы будем предотвращать нарушения, если таковые будут, и бороться за то, чтобы волеизъявление людей было честным и прозрачным", — подчеркнула Рудик.

Отметим, что 31 октября в Липовце Винницкой области проходят внеочередные выборы на должность городского головы.