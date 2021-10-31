ЦИК Грузии завершил подсчет голосов во втором туре выборов: победу одержала правящая "Грузинская мечта"
В ЦИК Грузии завершился подсчет итогов голосования во втором туре местных выборов, состоявшихся в субботу. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и пяти самоуправляющих городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов.
Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.
В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.
Между тем в ночь на воскресенье лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, так как они были сфальсифицированы властями. В воскресенье в ЕНД намерены объявить о дальнейших протестных действиях.
только они так "лижут" что являются первыми кандидатами в НАТО
Риторичні питання.
вопрос в другом - а нужны ли Грузии сейчас волнения, когда она с Украиной и Молдовой пытается заставить НАТО СТАТЬ ЭТИМ СТРАНАМ ЩИТОМ.
я не в курсе грузинской политики - кто прав , а кто нет. Но со стороны кажется , что Саакашвили думает только про свою задницу.
может я и не права
«Вы все время выбираете популистов, людей, которые будут вам обещать как можно больше. Это означает, что выбираются не лучшие граждане, а худшие - то, что я называю извращенным политическим отбором. Все это происходит в рамках идеи большого правительства, которое повышает уровень бюрократии, тем самым создает больше помех для развития бизнеса и увеличивает коррупцию. Они вводят высокие налоги, потому что надо выполнять популистские обещания. Они бездумно и бессмысленно повышают пенсии. Все это приводит к обнищанию народа. И в результате популярнее становятся другие популисты. Те, которые обещают еще больше.»
а Саакашвили просто смазливая мордашка 😀😀
ВОТ И ВСЁ МИША, ВОТ И ВСЁ...
В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. В 24 округах граждане повторно голосовали за мажоритарных депутатов в местные представительные органы. Также выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе пяти крупных - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от партии Саакашвили сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха (население 3 800 человек).
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок. А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему. Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино. Но Украина - не казино, нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений. Так что: "До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес."