ЦИК Грузии завершил подсчет голосов во втором туре выборов: победу одержала правящая "Грузинская мечта"

В ЦИК Грузии завершился подсчет итогов голосования во втором туре местных выборов, состоявшихся в субботу. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и пяти самоуправляющих городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов.

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

Между тем в ночь на воскресенье лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, так как они были сфальсифицированы властями. В воскресенье в ЕНД намерены объявить о дальнейших протестных действиях.

Читайте также: Сторонники Саакашвили выявили подкуп избирателей на муниципальных выборах в Грузии. ФОТО ДНЯ

выборы (24786) Грузия (4517) ЦИК (3646)
Карлсон сракашвілі не здатен вести довгу та нудну політичну боротьбу. Він тільки на перевороти і здатен.
Карлсон снова любит Украину?
Грузинська мрія - лизати дупіту в Путлєра. І не дай боже, якимось необережнимм словом визвати його незадоволення.
ну да. ведь так сам михо сказал
только они так "лижут" что являются первыми кандидатами в НАТО
Сакартвело називають країною претендентом, а Україну, - країною-аспірантом. Обидві країни є учасниками "Партнерствf з розширеними можливостями". Проте, плану дій на відміну від Боснії ніхто не отримав. Іванішвілі заявляв, що ціль його партії - привести країну до НАТО, і Зеленський теж усіх питає, - чому ми не в НАТО. Столтенберг вітав модернізацію збройних сил і щодо Грузії і щодо України і наголошував на важливості зміцнення демократії в обох країнах. Тож тут немає різниці.
Примеры приведи.
Не тот кто голосует. а тот кто подсчитывает.
Результаты почти равные, так что протесты неминуемы. Вопрос в том пойдет ли народ на улицы из-за выборов мэра.
у Львові, наприклад - чи вийшов народ? А у Рівному? А в Чернівцях?
Риторичні питання.
Все залежить від того чи профінансує "хтось" цей вихід на вулиці.
Карлсон сракашвілі не здатен вести довгу та нудну політичну боротьбу. Він тільки на перевороти і здатен.
Детонатор - Саакашвили 😀
вопрос в другом - а нужны ли Грузии сейчас волнения, когда она с Украиной и Молдовой пытается заставить НАТО СТАТЬ ЭТИМ СТРАНАМ ЩИТОМ.
я не в курсе грузинской политики - кто прав , а кто нет. Но со стороны кажется , что Саакашвили думает только про свою задницу.

может я и не права
Вы правы на 100%
Грузия. 30.10.2021 г. "Экзит-полл по состоянию на 18:00 опубликовал телеканал «Мтавари». Во втором туре мэрских выборов в Грузии, в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Батуми с небольшим преимуществом побеждают кандидаты от оппозиции. Власть пыталась сорвать проведение экзит-поллов, на участках драки, выключения света - в общем, всё по известной схеме. Посольство США впервые за многие годы негативно высказалось по поводу подобной манеры организации выборов...."
да не катит уже прохиндей михо
чий ти, кажеш?
Очень плохо когда общество расколото примерно пополам, это может плохо кончится.
в нас ще гірша ситуація була.
Чому була?? Щось кардинально змінилося??))))
зєбілів значно поменшало.
Якби!!!)))
Знову дрочиш безсоромнику?
В США так вже 200 років.
Карлсон снова любит Украину?
...і вареня !!!)))
😀
Любит Украину и зелёного наркошу, так как получает ежемесячную зарплату , немного и немало - 25 тысяч долларей и при этом ни@ я не делая, ну разве что кувыркается из Ясько😡
Вот что писал творец грузинского чуда КАХА БЕНДУКИДЗЕ про Украину
«Вы все время выбираете популистов, людей, которые будут вам обещать как можно больше. Это означает, что выбираются не лучшие граждане, а худшие - то, что я называю извращенным политическим отбором. Все это происходит в рамках идеи большого правительства, которое повышает уровень бюрократии, тем самым создает больше помех для развития бизнеса и увеличивает коррупцию. Они вводят высокие налоги, потому что надо выполнять популистские обещания. Они бездумно и бессмысленно повышают пенсии. Все это приводит к обнищанию народа. И в результате популярнее становятся другие популисты. Те, которые обещают еще больше.»

а Саакашвили просто смазливая мордашка 😀😀
Політичні лідери, зазвичай, є обгорткою для політичних ідей і намірів. Зважте, що Бендукідзе отримав можливості саме за Саакашвілі. А "Мрія" створила великий уряд і повернула рівень бюрократії.
сракашвіля був тільки обгорткою, а Бендукідзе скористався можливістю.
А ви - не скористались.
не до кінця - шмарклю обрали.
Михо теперь бросит голодать и займется физической культурой! Каха Каладзе - известный футболист, успешный игрок киевского Динамо и итальянского Милана.
Каладзе це ****** прокацапська вата.
совки уже никуда не денутся .. всё же вместе в одном быдло-кацапсинском бульоне варились ...
К сожалению прогнозируемый результат. Судьба Михо теперь зависит только от того на сколько за него впишутся США и Запад ( Украина может быть использована только как место высылки) Вопрос, захотят ли этим заниматься в США , по сути Михо "сбитый летчик".
перейти незаконно грузинскую границу, это вам не украинскую прорвать...
А как же Михуил теперь? Какой же надо быть гнидой, чтобы отказаться от своего гражданства. Грузинского в данном случае.
"Мрійники" це грузинська "Партія регіонів" у чистому вигляді. І ніхто і ніколи цих кацапських хвойд не віддере від влади на виборах (бо вони їх будуть фальшувати перманентно, і у своїх ЗМІ розповідати, що "усе чесно"), окрім Майдану, як би він у Грузії не називався. Лише революція, мирної передачі влади НЕ БУДЕ, Міхо був останнім, хто це зробив.
Mozet liudi nexocet stob povtorilos Abxaziji variant,nado bit cesnim sakasvili tut bil glavni so svojej miagko govoria tupoj galovoj.Po mojemu eto celovek kotorogo imeno raska i ispolzyvajet dlia konfliktov dlia svojix interesov.
Вычитал... до Саакашвилли в Грузии 20 тыщ сидельцев, при нем стало 200 тыщ. Но порядок. Что сейчас и почему бывший сидит? Угадай с трех раз.
Це 6 відсотків населення.
Вы правы, но об этом никто не задумывается
яких 200 ти що курив, і толку, вони всі як їздили по світу на "гастролі" так і їздять, приповзло те чмо і злодії квартирні за ним, команда реформаторів.
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , October 30
ВОТ И ВСЁ МИША, ВОТ И ВСЁ...
В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. В 24 округах граждане повторно голосовали за мажоритарных депутатов в местные представительные органы. Также выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе пяти крупных - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от партии Саакашвили сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха (население 3 800 человек).
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок. А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему. Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино. Но Украина - не казино, нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений. Так что: "До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес."
таки він вже не скоро вийде
Грузинські підрахуї.
