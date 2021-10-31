РУС
Неизвестный заводил избирателей через черный вход на довыборах в Черкасской области, - движение "Чесно"

Неизвестный заводил избирателей через черный вход на довыборах в Черкасской области, - движение "Чесно"

В Черкасской области, на участке в г. Золотоноша, не закрыли и не опломбировали черный вход, через которое неустановленное лицо, со списком в руках, заводило избирателей на участок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  сообщает движение "Чесно".

Отмечается, что члены Окружной избирательной комиссии выехали на место происшествия, вход по состоянию на 10:00 опломбирован.

Про нарушение сообщила член ОИК от "Голоса" Ирина Гаврылив.

Ранее сообщалось, в Харькове полиция задержала избирателя, пытавшегося сфотографировать свой бюллетень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду сегодня проходят в двух избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине

+11
Зеленая власть любит все делать через черные ходы.

Мы уже видели как обралы Вирастюка.
Выборов больше не будет.
Будет продавливание нужных власти людей
31.10.2021 11:40 Ответить
+8
В общем,президентские выборы зекрысе доверять просто нельзя
31.10.2021 11:41 Ответить
+7
Країною керують "мАлАдиє регіонали"
31.10.2021 11:38 Ответить
Країною керують "мАлАдиє регіонали"
31.10.2021 11:38 Ответить
« карусель , карусель , начинаем рассказ» 😀😀
31.10.2021 11:40 Ответить
Кого обирають лохи, ті і керують.
31.10.2021 11:42 Ответить
Факт. Цього разу нарід, навіть, гречкою та олією не розжився. Беня і на цьому зекономив. Ще й прибуток з лайносеріалу має, окрім кишенькового презЕдента та влади.
31.10.2021 11:50 Ответить
У нас вибори давно перетворились в фікцію.
31.10.2021 11:39 Ответить
и выборы 2019 или 2014 тоже были фикцией ?
31.10.2021 11:46 Ответить
Зеленая власть любит все делать через черные ходы.

Мы уже видели как обралы Вирастюка.
Выборов больше не будет.
Будет продавливание нужных власти людей
31.10.2021 11:40 Ответить
Через ЖО? 😀😀
31.10.2021 11:41 Ответить
а потім їм заявляють "анал табу"
31.10.2021 11:44 Ответить
Через #ОПу
31.10.2021 15:27 Ответить
После выборов Вирастюка, выборы закончились...
31.10.2021 11:47 Ответить
В общем,президентские выборы зекрысе доверять просто нельзя
31.10.2021 11:41 Ответить
до речі, одним з перших порушень законодавства зеленими слугами урода наркомана з головкою Єр(Бо)Зе було зміна складу ЦВК в порушення норми Закону про термін їх повноважень.
31.10.2021 11:47 Ответить
Неизвестный в широких кругах и очень известный в узких
31.10.2021 11:46 Ответить
А какие можно?
31.10.2021 11:46 Ответить
Треба фільмувати, хоча б на телефон, порушення, а потім фіксувати під протокол. Щоб були залізобетонні докази в суді, щоб гнида, яка допускала такі порушення, сиділа по-повній і надовго. А так, як кажуть в народі: "Пізно vсра/\ись". Двері уже опломбовані, неупереджених свідків, які б підтвердили особу порушника - нема, доказів нема, а значить і протокол - фількина грамота.
31.10.2021 11:49 Ответить
Зеле надо делать импичмент. Выборы стране не помогут.
31.10.2021 12:19 Ответить
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% продажних совкових хохлів (українців?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кривавого ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, схоже що вже планують за криваві кремлівські срібняки для Юд маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко незмите і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
31.10.2021 12:44 Ответить
 
 