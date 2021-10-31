Неизвестный заводил избирателей через черный вход на довыборах в Черкасской области, - движение "Чесно"

В Черкасской области, на участке в г. Золотоноша, не закрыли и не опломбировали черный вход, через которое неустановленное лицо, со списком в руках, заводило избирателей на участок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Чесно".

Отмечается, что члены Окружной избирательной комиссии выехали на место происшествия, вход по состоянию на 10:00 опломбирован.

Про нарушение сообщила член ОИК от "Голоса" Ирина Гаврылив.

