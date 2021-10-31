Кондратюк об ответе Зеленского на петицию о запрете концертов артистов из РФ: Президент наивно полагает, что они вне политики. Печаль

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает маловероятной реализацию своей идеи запретить россиянам выступать с концертами в Украине, поскольку президент Владимир Зеленский не может отказаться от российского культурного пространства.

Так шоумен отреагировал на ответ главы государства на его электронную петицию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Кондратюк подчеркнул, что позиция главы государства не совпадает с военными реалиями в Украине.

"Зеленский наивно считает, что артисты вне политики... Он не отрицает, что они могут ездить. Он хочет, чтобы все было тщательно согласно законодательству. Владимир Александрович не может отказаться от российского культурного пространства. И в этом его "печаль". Для нас во время войны", – сказал продюсер.

Он также с иронией отреагировал на поручение Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

"Состоятся еще одни "разборки" о том, что и как там с допуском российских артистов. О чем меня проинформируют", – добавил Кондратюк.

Как сообщалось, петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для реакции Зеленского 25 тыс. подписей. Президент ответил на петицию, поданную Игорем Кондратюком, перечислив механизмы, которые сейчас действуют в стране для того, чтобы недопускать выступлений лиц, угрожающих нацбезопасности.