РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6984 посетителя онлайн
Новости
11 393 65

Кондратюк об ответе Зеленского на петицию о запрете концертов артистов из РФ: Президент наивно полагает, что они вне политики. Печаль

Кондратюк об ответе Зеленского на петицию о запрете концертов артистов из РФ: Президент наивно полагает, что они вне политики. Печаль

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает маловероятной реализацию своей идеи запретить россиянам выступать с концертами в Украине, поскольку президент Владимир Зеленский не может отказаться от российского культурного пространства.

Так шоумен отреагировал на ответ главы государства на его электронную петицию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Кондратюк подчеркнул, что позиция главы государства не совпадает с военными реалиями в Украине.

"Зеленский наивно считает, что артисты вне политики... Он не отрицает, что они могут ездить. Он хочет, чтобы все было тщательно согласно законодательству. Владимир Александрович не может отказаться от российского культурного пространства. И в этом его "печаль". Для нас во время войны", – сказал продюсер.

Он также с иронией отреагировал на поручение Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Читайте также: Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала свыше 18,5 тыс. подписей

"Состоятся еще одни "разборки" о том, что и как там с допуском российских артистов. О чем меня проинформируют", – добавил Кондратюк.

Как сообщалось, петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для реакции Зеленского 25 тыс. подписей. Президент ответил на петицию, поданную Игорем Кондратюком, перечислив механизмы, которые сейчас действуют в стране для того, чтобы недопускать выступлений лиц, угрожающих нацбезопасности.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) россия (97281) артисты (281) петиция (365)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+67
та **** цей півшостий малорос.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:40 Ответить
+50
все оно понимает. Как артист артиста. Вот только как президент - дерьмо полное
показать весь комментарий
31.10.2021 11:43 Ответить
+49
В наше время и в нашем мире уже не бывает ничего вне политики. Не бывает спорта вне политики, не бывает культуры вне политики. За поребриком все поставлено на рельсы пропаганды. И артисты на ее острие.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та **** цей півшостий малорос.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:40 Ответить
він же з роялті сватівського харчується -

Спілберг-Чарли Чаплин, мля !
показать весь комментарий
31.10.2021 16:03 Ответить
ну членограй тоже вне политики, как и 90% мутрого нариту ...
показать весь комментарий
31.10.2021 11:43 Ответить
90 от 73 ? Чи як?
показать весь комментарий
31.10.2021 11:55 Ответить
90%, якщо брати зєвиборців та неголосувавших, яким на все насрать.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:57 Ответить
ну все пора Кондратюку собирать Майдан на Караоке...
показать весь комментарий
31.10.2021 12:10 Ответить
все оно понимает. Как артист артиста. Вот только как президент - дерьмо полное
показать весь комментарий
31.10.2021 11:43 Ответить
Клоунские разборки начались😁
показать весь комментарий
31.10.2021 11:43 Ответить
У зебабуіна нічим думати , так як всі звивини забиті білим порошком 😠
показать весь комментарий
31.10.2021 11:44 Ответить
В наше время и в нашем мире уже не бывает ничего вне политики. Не бывает спорта вне политики, не бывает культуры вне политики. За поребриком все поставлено на рельсы пропаганды. И артисты на ее острие.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:44 Ответить
Не может или не хочет?
показать весь комментарий
31.10.2021 11:44 Ответить
Российские артисты вне политики?
Это всеравно, что сказать, что российские политики вне политики.
Да в России даже дети в детсадах уже в политике.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:44 Ответить
Патамушта зелена барига торгує з ***********.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:45 Ответить
Посоветую Кондратюку не сдаваться
Нужно УЖЕСТОЧИТЬ требования в НОВОЙ ПЕТИЦИИ и заранее собрать мнение украинских признанных культурных деятелей
Начать с прекрасной актрисы Ады Роговцевой
пусть она бубочке мозги прочистит
Не плохо сделать общее письмо президенту , а потом додавить юридически петицией
и желательно все это делать без политиков и лидеров партий - без пиара .
показать весь комментарий
31.10.2021 11:47 Ответить
Членограй уже 2,5 года по лбу стучит инструментом от рояля всей Украине... а вы все петиции-репитиции советуете.А как же сразу в Ростов.Одни балаболы и советчики в Украине остались.Из-за таких пингвинов самовлюбленных и советчиков Пороха и просрали в апреле 19-го.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:09 Ответить
Для Зєлі Ада Роговцева, як мінімум, "чуждьій елемент".



Президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский уволил из набсовета Украинского культурного фонда директора канала ICTV https://file.liga.net/persons/aleksandr-bogyckii Александра Богуцкого и актрису https://file.liga.net/persons/ada-rogovceva Аду Роговцеву .
 Об этом говорится в указе на сайте президента.

Вместо них он ввел в набсовет поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а также Артема Сурина - путешественника и бизнесмена (основатель ООО Ван Лай Тревел).
показать весь комментарий
31.10.2021 13:18 Ответить
Зекретін полагаєт... Воно може тікі свого пісюна на піаніну полагать!
показать весь комментарий
31.10.2021 11:47 Ответить
Он ватник
показать весь комментарий
31.10.2021 11:48 Ответить
Накидаем страйков очередному "украинскому" русскому нацисту: https://youtu.be/B33J1JM7gus?t=81

Кто-то из Николаева - разьбейте табло этой мрази сепарской, раз СБУ у нас импотентное
показать весь комментарий
31.10.2021 11:49 Ответить
Бабло косить с лохов это талант... .
показать весь комментарий
31.10.2021 11:50 Ответить
схоже ЗЕленський вже давно сам внеполітики,офшорний барига
показать весь комментарий
31.10.2021 11:51 Ответить
Ну а воровство денег из Привата это же не политика?
Наш Осел квартальный политикой не занимается.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:53 Ответить
Вам нікого не нагадує?

показать весь комментарий
31.10.2021 11:57 Ответить
нащадки Ієгови всі на одне лице.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:05 Ответить
Игорь протестировал малороса зелю - результат не удивил. Или кого-то удивил ?
показать весь комментарий
31.10.2021 11:57 Ответить
********** просто - кретин.....
показать весь комментарий
31.10.2021 11:58 Ответить
писать обращения к предателю наивно - у него задача сливать Украину по всем фронтам, что оно и делает третий год подряд, гнать его надо поганой метлой вместе со всей его шоблой иначе оно страну до уровня Малоросии опустит...
показать весь комментарий
31.10.2021 12:00 Ответить
Кондратюк має власну півторагодинну програму на 5-му телеканалі по понеділках
показать весь комментарий
31.10.2021 12:04 Ответить
Московский шоумен, выращенный в КВН Маслякова, работавший в России, ведший там телепрограммы, игравший на российских сценах и снимавшийся в российких фильмах почти всю свою карьеру, просто не может мыслить себя вне российского культурного пространства, оно его и сформировало, и сделало популярным.
К Зеленскому вопросов нет, это его отношения к России и российскому шоу-бизнесу было известно еще до выборов.
Вопросы к его избирателям.
Почему его избиратели решили, человек, абсолютно чуждый украинской культуре и вообще всего украинского, безразличный и даже враждебный к этому государству вообще может быть президентом в этом государстве.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:13 Ответить
Совершенно верно!
Глупо обижаться на молоток из-за того, что забивая гвоздь промазал и дал по пальцам... 73% зебанатов со всей дури врезало зеленским по своей жизни... Многие его избиратели уже угомонились от ковидушки, - проехались на новых дорогах до кладбища... И это лишь начало... Увы
показать весь комментарий
31.10.2021 12:18 Ответить
Полностью поддерживаю.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:30 Ответить
Вот здесь необходимо напомнить офшорнику, о его запрете отвести войска и не отвечать на обстрелы, когда из наших воинов зе сделал живые мишени, статистика потерь ведётся, значит можно подсчитать количество убитых нагих воинов по приказу зе, а трибунал обязательно будет
.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:15 Ответить
мелкий клерк из офиса Ермака ответил Кондратюку.
Мелкий поц из офиса Ермака даже не знает, что он "ответил" Кондратюку.=)
показать весь комментарий
31.10.2021 12:15 Ответить


ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ? ОНИ - ТЕРМОСА !
ТАК ДАЖЕ ПРО ЭТО И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
показать весь комментарий
31.10.2021 12:34 Ответить
Зеля сам артист. Він вважає що артисти поза політикою....а в президенти поперся.
Лицемір убогий
показать весь комментарий
31.10.2021 12:38 Ответить
Значить артистів - можно і потрібно гнати з політики
показать весь комментарий
31.10.2021 13:12 Ответить
Не хочет своих трогать. А так красиво пел перед выборами, я да я буду непредвзятый. Временный президент как и его партия. на один заход и забыли
показать весь комментарий
31.10.2021 12:39 Ответить
То ви оберете нового артиста. Хіба ні?
показать весь комментарий
31.10.2021 13:15 Ответить
Нічого він не "наївний" - він паскуда, яка все чудово розуміє... Знає, що ***** в "отвєтку" йому прищепить хвіст і не дасть заробляти йому і говнокварталу в Московії.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:40 Ответить
Так пусть "ЕС" как самая главная оппозиция разработает законопроект и попробует протащить через Раду, не?Кондратюк не хочет к ним обратиться, например, с открытым письмом?
показать весь комментарий
31.10.2021 12:48 Ответить
ЕС только на словах оппозиция, по факту так же в шоколаде с их артистами. Они только орать могут на публику,
показать весь комментарий
31.10.2021 12:57 Ответить
Ну так им нужно правильную политику объяснить!
показать весь комментарий
31.10.2021 12:59 Ответить
наївний той хто думає що воно наївне
показать весь комментарий
31.10.2021 13:00 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 13:13 Ответить
Ярош воин и совесть нации, Ярош - президент Украины!
показать весь комментарий
31.10.2021 13:00 Ответить
А чего Кондратюк ожидал от кремлёвской марионетки, шулера и уклониста? Оно ещё будет кремлёвскую шоу-нечисть на бюджетные деньги приглашать и "народных артистов" им раздавать....
показать весь комментарий
31.10.2021 13:01 Ответить
Росія-єдине місце де зеленському платять гроші. Тому його не можна назвати культурним артистом. Без Росії він шут гороховий. Продовжуємо боротьбу!
показать весь комментарий
31.10.2021 13:03 Ответить
Эта Зелёная пророссийская Плесень Зеленский всегда будет против, потому , что его личное бабало в России выше государственных интересов! Тем более еврей!!Где вы видели еврея упускающего хоть копейку выгоды!! да никогда и нигде И ни в какие времена!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 13:05 Ответить
ну на счет наивности это глупость... это его шкурные интересы
показать весь комментарий
31.10.2021 13:59 Ответить
Мальчик хочет в Ростов
показать весь комментарий
31.10.2021 14:15 Ответить
Прекрасное интервью Кондратюка в 2016м. Короткое. Рекомундуемое к чтению. https://viva.ua/lifestar/news/37748-igorj-kondratyuk-prokommentiroval-otnosheniya-s-oksanoy-marchenko-i-ee-mujem.html https://viva.ua/lifestar/news/37748-igorj-kondratyuk-prokommentiroval-otnosheniya-s-oksanoy-marchenko-i-ee-mujem.html

показать весь комментарий
31.10.2021 14:21 Ответить
Складывается впечатление, что и президент у нас вне политики.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:13 Ответить
Зеленський навіть замісь української вишиванки одягнув російську хер..... косоварку чи як там її...
показать весь комментарий
31.10.2021 15:23 Ответить
Та хіба буде він пиляти сук, на якому сидить і сидітиме після *************, хоча і навряд що навіть в Росії будуть сприймати його "творчество*
показать весь комментарий
31.10.2021 16:36 Ответить
Зелный УБЛЮДОК, ПРОСТИТУТКА МАЛОРОСКАЯ!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 18:28 Ответить
Печаль Зе в тому, що він звичайнісіньке *****# те, яке ставало на коліна на стадіоні де

відбувались дебати...Нічого святого в нього немає...
показать весь комментарий
31.10.2021 18:57 Ответить
Всё он прекрасно понимает, но и Вы поймите - ему же туда ещё на гастроли ехать... И как вариант , даже скорее, чем он сейчас может предположить...
показать весь комментарий
31.10.2021 19:04 Ответить
Зеля, в Ростов!!! Пока еще можно....
показать весь комментарий
31.10.2021 20:11 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 20:31 Ответить
ЗЕ напередодні виборів зняв відосік про "похорони Порошенко". Йому за це нічого не було в Україні а от ********* був в захваті. Думаю пора почати знімати серіал про "похорони Зєлєнського" (смерть від різних причин) і подивитись на реакцію. Зєлєнському має сподобатись.
показать весь комментарий
01.11.2021 03:08 Ответить
 
 