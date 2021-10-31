Грузинская оппозиция не признает итогов выборов мэра Тбилиси и созывает сторонников на митинг
Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как заявил Мелия, на митинге перед парламентом будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил, не признающих итоги второго тура местных выборов.
"Вчерашние выборы проходили на фоне использования тотального насилия. Поэтому наша борьба вчера не завершилась, она началась. Наша борьба будет мирной, но очень твердой", - сказал Мелия на брифинге.
Во втором туре выборов мэра Тбилиси в субботу Мелия проиграл своему конкуренту кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Кахе Каладзе, но не принял поражения и заявил журналистам, что выборы были сфальсифицированы властями.
В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. В 24 округах граждане повторно голосовали за мажоритарных депутатов сакребуло (местный представительный орган). Также выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе пяти крупных - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от партии Саакашвили сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха в регионе Самегрело - Земо Сванети (население 3 800 человек).
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок. А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему. Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино. Но Украина - не казино, нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений. Так что: "До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес."