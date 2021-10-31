РУС
Грузинская оппозиция не признает итогов выборов мэра Тбилиси и созывает сторонников на митинг

Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как заявил Мелия, на митинге перед парламентом будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил, не признающих итоги второго тура местных выборов.

"Вчерашние выборы проходили на фоне использования тотального насилия. Поэтому наша борьба вчера не завершилась, она началась. Наша борьба будет мирной, но очень твердой", - сказал Мелия на брифинге.

Во втором туре выборов мэра Тбилиси в субботу Мелия проиграл своему конкуренту кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Кахе Каладзе, но не принял поражения и заявил журналистам, что выборы были сфальсифицированы властями.

Читайте также: ЦИК Грузии завершил подсчет голосов во втором туре выборов: победу одержала правящая "Грузинская мечта"

выборы (24786) Грузия (4517) митинг (2563) мэр (1653)
+12
Выкатите. Баба Йуля отослала Михе свою легендарную каляску.
31.10.2021 12:00
+9
винасітє на трібуну *******!
31.10.2021 11:58
+6
А как же Мишко? Шож вы за портфель мера собрались драку устроить а революционер Миша пусть сидит в тюрьме и на Ясько фотку смотрит?
31.10.2021 11:59
винасітє на трібуну *******!
31.10.2021 11:58
Выкатите. Баба Йуля отослала Михе свою легендарную каляску.
31.10.2021 12:00
Тільки інвалідний візок, тільки хардкор!
31.10.2021 13:14
А как же Мишко? Шож вы за портфель мера собрались драку устроить а революционер Миша пусть сидит в тюрьме и на Ясько фотку смотрит?
31.10.2021 11:59
Шоу начинается.....осень на дворе!
31.10.2021 12:04
Треба шой підгадати під 7 листопада, аби дати не міняти.
31.10.2021 12:06
А Мишико незаконно перешел грузинскую границу. В любой стране это наказуемо
Так что Михо сам поставил себя вне игры. Если в Грузии действует закон.
31.10.2021 12:07
Победители пишут законы.
31.10.2021 12:09
Не побив би Міхо горшки з попередньою владою, яка б зараз була йому підтримка в коментарях.
31.10.2021 12:35
Канешно. Кива, Савченко, Герус, Безугла, Арестович и прочее и прочее - Дуже потрібні були попередній владі. Як і Мишко.
31.10.2021 12:39
Михе грозит новый срок, за незаконное пересечение границы, против него возбуждено, уголовное дела....
Пападокс, что Украина, при аналогичных обстоятельствах, уголовное дело , против Саакашвили, не возбуждала...
31.10.2021 15:48
Освободите Миху,опозиция.
31.10.2021 12:07
Что за бред. покажите доказательства фальсификации а потом собирайте народ, а то непонятно что за тотальное насилие если выборы прошли тихо и мирно.
31.10.2021 12:08
мишаня профессиональный провокатор. интересно, как он будет выбираться с тбилисского кичмана
31.10.2021 12:10
Професійні провокатори створили СРСР, а Міша просто бовтун.
31.10.2021 12:13
Насилие-то какое?
31.10.2021 12:11
Йулина коляска уже в пути?
31.10.2021 12:14
Побеждают как мы видим не политические, экономические программы а узнаваемость и известность. У кого то это футболист, у кого то боксер ( ну или артист юмористического жанра, если угодно)
31.10.2021 12:16
Нарешті! Ліворуція! Ясько топлєс веде грузинів за хрєнзнашо під невідомим флагом! Міхо на дієті! Де палаткі?! Абсурд - він такий абсурд...
31.10.2021 12:18
Ми коментуємо ситуацію з погляду на фігуру Міхо, реально ми ж не володіємо станом речей. З одного боку кажуть що там керує проросійська партія, з іншого президент з команди Міхо і грузини перші кандидати на вступ до НАТО.
31.10.2021 12:22
Так, але треба грузинам самим розбиратися. Якщо б вони обожнювали Міхо, то він та його прихильники перемогли б і без цього цирку з порушенням кордонів та великим коханням з черговою Лізою! Ганьба!
31.10.2021 12:31
ну с такой логикой. Украинцы если б хотели на Запад ориентироваться, то не выбрали трижды Януковича за 15 лет.
31.10.2021 13:07
Ну ладно, с зэком овощем попали, идиоты! Ну как можно было хрыпатого зэльцмана выбрать с его быдлокварталом ворюг?!
31.10.2021 13:20
жаль Миши, истинного грузина, неисправимого романтика, евроинтегратора... Грузия много теряет без него... часто безповоротно.
31.10.2021 15:25
Есць у рівалюцеі начяло, нєд у рівалюцеі канца... (музика Вано Мураделі)

https://www.youtube.com/watch?v=gAp_cqRiKFM
31.10.2021 15:41
З понеділка і в Україні буде срач-махач із-за виборів, движ вже пішов.
31.10.2021 16:45
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , October 30
ВОТ И ВСЁ МИША, ВОТ И ВСЁ...
В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. В 24 округах граждане повторно голосовали за мажоритарных депутатов сакребуло (местный представительный орган). Также выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе пяти крупных - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от партии Саакашвили сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха в регионе Самегрело - Земо Сванети (население 3 800 человек).
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок. А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему. Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино. Но Украина - не казино, нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений. Так что: "До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес."
31.10.2021 16:58
Правильно.
01.11.2021 00:47
 
 