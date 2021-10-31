РУС
Внеочередные выборы мэра Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая, - Комитет избирателей

Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят без серьезных нарушений, сообщил представитель ХОО Комитета избирателей Украины Виталий Носачов.

"Голосование идет в нормальном рабочем режиме, но очень-очень слабо", - сказал Носачов на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, представители КИУ посетили участки в центральных районах города, но нигде по состоянию на 11:00 явка не достигла 10%.

"Явка чрезвычайно мала. Мы пока центр города объезжаем, до спальных районов не добрались. На данный момент в центральных районах (Киевский, Шевченковский, Основянский) явка чрезвычайно маленькая, даже с учетом того, что на местных выборах всегда явка меньше. Там, где мы побывали, нигде до 10% явка не дотянула", - сказал Носачов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зафиксирована попытка подписания пустого протокола на выборах мэра Харькова, - ОПОРА. ФОТО

Он предположил, что крайне низкая явка может быть связана с рядом факторов. Во-первых, на местных выборах явка всегда ниже. Во-вторых, могло повлиять заявление народного депутата (слуга народа) Михаила Радуцкого о том, что на участки будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, Носачов не исключил, что на явку могла повлиять пандемия (болезни наиболее подвержены пожилые люди, которые, как правило, являются наиболее дисциплинированными избирателями).

Носачов подчеркнул, что в действительности для того, чтобы проголосовать на избирательном участке необходимы только паспорт и маска и призвал людей голосовать более активно.

"Очередей нет. Участки полупустые. Опасность (заразиться в результате нахождения среди большого скопления людей - ИФ) минимальная", - сказал Носачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досрочные выборы мэра проходят в Харькове. Открылись все избирательные участки, кроме одного, - Нацполиция

Не сомневаюсь, что после закрытия участков, явка очень сильно повыситься
31.10.2021 12:35 Ответить
+7
Та да-Хелоуин.К ночи зомби и вурдалак и подтянуться.
31.10.2021 12:40 Ответить
+7
Суть этих выборов из разных кусков говна выбрать подходящий. А перенюхать и распробовать столько образцов многим не хочется.
31.10.2021 12:43 Ответить
Толпи "тітушок" бігають між дільницями. На дільницях ніхто не перевіряє документи, достатньо назвати прізвище, яке є списку. Профанація, а не вибори.
31.10.2021 12:50 Ответить
А хряківчанам подобається - тротуари нові, лавочки нові, клумбочки - так, наче у мільйонному місті цього і не передбачалось.
31.10.2021 16:53 Ответить
Местные Харьковские князьки уже давно решили кто будет мэром Харькова. Они сделали ставку на Тереха ,поэтому это профанация, а не выборы. Голосуй не голосуй , всё равно получишь Тереха
31.10.2021 13:41 Ответить
"выборы" на которых тебе предлагают пожрать говна, выбрав из нескольких куч. почему же явка такая низкая? наверное потому, что любителей говна не так-то и много?
31.10.2021 15:00 Ответить
По настоящему плохое здесь одно. Это решение принято было накануне выборов--днями, но сообщили массово. То что на участках будут проводить вакцинацию всем пожелавшим. Что хорошо очень, с учётом того что творится в очередях на вакцинацию в поликлиниках. И даже это не сработало. Ведь можно и не голосовать---но привиться стоило бы. И никого почти. И погода великолепная, такого *жовтня* давно не было, золотая осень в Харькове, на солнце +22! Пора давно сказать таким---да не хотите---да нам больше останется! Ещё немного времени, и наберётся 60% вакцинированых возможно к новому году. Дело пойдёт на спад. Ну а кто решил сыграть в копейку об стенку---та вперёд!
31.10.2021 16:47 Ответить
В прошлом году в октябре было + 22 в тени, а в первой декаде ноября - на солнце!
31.10.2021 20:40 Ответить
Впевнений, що Хряків, як завжди, не здивує - оберуть щось між гівном та двома гівнами, якогось "мама - руская, папа - юрист"
31.10.2021 16:49 Ответить
Активність низька , бо людина повинна мати можливість проголосувати в смартфоні , в додатку "ДіЯ" . Макулатурні вибори - це фальшивий цирк , бо голоси найактивніших і наймолодших виборців - відсутні . Хтось не в своєму регіоні , хтось не хоче гаяти свій час , хтось не хоче стояти в черзі за макулатурою і заражатись ковідом . Тільки огнєупорні учасники 2-ї Світової війни вперто шкутильгають на дільниці , розносячи пошесть і тремтячими руками заповнюють бюлетені , паскудячи майбутнє своїм дітям та онуками.
Вибори - це коли вся громада має можливість голосувати , з будь якої точки світу , не гаяти час і не розносячи заразу .
31.10.2021 16:51 Ответить
Шиза косить... Голосування в "Дії" навіть самі розробники не планують. Особливо після її успішного клонування якимось молодим самородком
31.10.2021 16:57 Ответить
Ну то схема "бабця на вибори , внучок в еміграцію" - акурат для таких дібілів і підходить .
31.10.2021 17:28 Ответить
вважаю, що таким принциповим дубам як ти, голосувати треба на порнохабі...
31.10.2021 17:33 Ответить
Хоч бігти нікуди не треба , в черзі стояти де всі пчихають ковідом . В общім - варіант не поганий і значно безпечніший і менш напряжний . Подумаю.
31.10.2021 17:46 Ответить
дию очень легко подделать правящей партией.
Недавние скандалы тому доказательство. Более того, многие страны по этой причине и не спешат вводить електронное голосование. Бумажки тяжело все подделать, много где преступники могут напортачить. А написать строку выборки в базе данных и переписать голоса полмиллиона людей можно тремя строчками кода.
31.10.2021 23:02 Ответить
Школьным учителям приказали обзвонить всех родителей, и сагитировать их за Терехова.
31.10.2021 21:26 Ответить
да, есть даже скриншоты, где от учителей приходила агитация.
Скорее всего бюджетников под запись это заставляли делать.
Вообще за подобное надо вводить ууголовную ответственность. Как и за гречкосеянье по квартирам.
31.10.2021 23:03 Ответить
в 9.30 утра был на участке - урны были заполнены на одну десятую.
Их что, заранее вкинули чтоли?
31.10.2021 22:59 Ответить
Явка низька, бо обирати нема з кого і так по всій країні.

По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небачену ніде в світі, заставу розміром 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії.

Наші вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не розказують, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
31.10.2021 23:09 Ответить
 
 