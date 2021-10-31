Внеочередные выборы мэра Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая, - Комитет избирателей
Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят без серьезных нарушений, сообщил представитель ХОО Комитета избирателей Украины Виталий Носачов.
"Голосование идет в нормальном рабочем режиме, но очень-очень слабо", - сказал Носачов на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, представители КИУ посетили участки в центральных районах города, но нигде по состоянию на 11:00 явка не достигла 10%.
"Явка чрезвычайно мала. Мы пока центр города объезжаем, до спальных районов не добрались. На данный момент в центральных районах (Киевский, Шевченковский, Основянский) явка чрезвычайно маленькая, даже с учетом того, что на местных выборах всегда явка меньше. Там, где мы побывали, нигде до 10% явка не дотянула", - сказал Носачов.
Он предположил, что крайне низкая явка может быть связана с рядом факторов. Во-первых, на местных выборах явка всегда ниже. Во-вторых, могло повлиять заявление народного депутата (слуга народа) Михаила Радуцкого о том, что на участки будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, Носачов не исключил, что на явку могла повлиять пандемия (болезни наиболее подвержены пожилые люди, которые, как правило, являются наиболее дисциплинированными избирателями).
Носачов подчеркнул, что в действительности для того, чтобы проголосовать на избирательном участке необходимы только паспорт и маска и призвал людей голосовать более активно.
"Очередей нет. Участки полупустые. Опасность (заразиться в результате нахождения среди большого скопления людей - ИФ) минимальная", - сказал Носачов.
Вибори - це коли вся громада має можливість голосувати , з будь якої точки світу , не гаяти час і не розносячи заразу .
Недавние скандалы тому доказательство. Более того, многие страны по этой причине и не спешат вводить електронное голосование. Бумажки тяжело все подделать, много где преступники могут напортачить. А написать строку выборки в базе данных и переписать голоса полмиллиона людей можно тремя строчками кода.
Скорее всего бюджетников под запись это заставляли делать.
Вообще за подобное надо вводить ууголовную ответственность. Как и за гречкосеянье по квартирам.
Их что, заранее вкинули чтоли?
По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небачену ніде в світі, заставу розміром 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії.
Наші вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не розказують, що заграниця захоплена демократією наших виборів.