Внеочередные выборы мэра Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая, - Комитет избирателей

Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят без серьезных нарушений, сообщил представитель ХОО Комитета избирателей Украины Виталий Носачов.

"Голосование идет в нормальном рабочем режиме, но очень-очень слабо", - сказал Носачов на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, представители КИУ посетили участки в центральных районах города, но нигде по состоянию на 11:00 явка не достигла 10%.

"Явка чрезвычайно мала. Мы пока центр города объезжаем, до спальных районов не добрались. На данный момент в центральных районах (Киевский, Шевченковский, Основянский) явка чрезвычайно маленькая, даже с учетом того, что на местных выборах всегда явка меньше. Там, где мы побывали, нигде до 10% явка не дотянула", - сказал Носачов.

Он предположил, что крайне низкая явка может быть связана с рядом факторов. Во-первых, на местных выборах явка всегда ниже. Во-вторых, могло повлиять заявление народного депутата (слуга народа) Михаила Радуцкого о том, что на участки будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, Носачов не исключил, что на явку могла повлиять пандемия (болезни наиболее подвержены пожилые люди, которые, как правило, являются наиболее дисциплинированными избирателями).

Носачов подчеркнул, что в действительности для того, чтобы проголосовать на избирательном участке необходимы только паспорт и маска и призвал людей голосовать более активно.

"Очередей нет. Участки полупустые. Опасность (заразиться в результате нахождения среди большого скопления людей - ИФ) минимальная", - сказал Носачов.

