Умер ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, чей внук героически погиб на Донбассе в 2014 году. ФОТО
Скончался ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, который выступал за примирение с ветеранами УПА , а его внук Иван Гутник-Залужный погиб на Донбассе в 2014 году от рук российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от ЕС Владимир Вятрович.
Он отметил: "Умер Иван Залужный – ветеран Второй мировой войны, патриот Украины. Дедушка погибшего в войне с Россией в 2014 году Ивана Гутника-Залужного. Вечная память".
Читайте на Цензор.НЕТ - 99-летний ветеран Второй мировой войны Иван Залужный о гибели внука: "Один россиянин мне написал, что мы, ветераны, тоже виноваты, допустив, что на нашей земле вырос такой ядовитый гриб, как президент Путин"
Смотрите также - Порошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО. ФОТОрепортаж
Иван Аникеевич Залужный родился в 1918 году в селе Кисличуватое Томаковского района Днепропетровской области.
В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград, где был ранен в ногу. 14 августа 1945 в составе десанта участвовал в боях за город Сейсин (Северная Корея). Прошел всю войну (а также японскую кампанию), дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.
10 августа 2014 года во время обстрела террористами блокпоста в районе Амвросиевки Донецкой области был смертельно ранен внук ветерана - 23-летний младший лейтенант Иван Гутник-Залужный. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Иван посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спочивайте з миром, Герої!
Человек с большой буквы.
А всяким "нелохам" и 42 слишком много.
а діду не дали нарадуватись шастям, що в нього такий достойний онук!
СМЕРТЬ КРЕМЛІВСЬКИМ НАЦИСТАМ !
СЛАВА - ВЕЛИКІМ УКРАЇНЦЯМ !!!
Спи с миром старый воин, внуку поклонись от нас всех ...
Царствия Небесного Вам и внуку Ивану. Вы воспитали достойное поколение.
Вечная память и слава внуку и деду Залужных!!!!
По YouTube разлетелось видео с названием «Вічна слава Героям! Ветеран Іван Залужний втратив внука у війні на сході України».
Я хотел бы, чтобы меня услышали ветераны Великой Отечественной войны из России, мои друзья, мои побратимы, - говорил Иван Залужный на похоронах внука. Я обращаюсь к Путину: «Что ж ты сволочь делаешь? Чего тебе мало? Вы Крым преступно взяли - вам мало? Войска ввели туда. Что еще нужно - Донецк нужен? Луганск нужен? Вся Украина нужна? Вы кровью обливаете Украину!» Я хотел бы, чтобы мои боевые товарищи остановили этого Пути -каина, потому что мы с ними делили хлеб пополам, мы друг друга защищали, лежали в окопах. Я думал что буду всегда праздновать юбилей Великой Победы, а похоронил своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из ставшей вражеской России. Двадцатитрехлетний младший лейтенант нацгвардии Иван Гутник-Залужный, внук героя ветерана войны погиб в бою, пули российских фашистов оккупантов оборвали его жизнь .
Иван Залужный-младший был единственный сын у матери, она рассказала журналистам, что, получив, повестку, Иван отложил уже назначенную свадьбу - Да, у нас все для торжества было готово: платье невесте куплено, аванс за банкет внесен, разве что приглашения гостям не разослали, - вспоминает она.- А когда Ваню призвали, он сказал: «Мама, какая свадьба, когда война и Родина в опасности?!»…
Вот так получается что Герой дед бил немцев - фашистов оккупантов и пережил своего внука которого убили такие же как и немецкие но уже российские - фашисты оккупанты.
Але у всі часи безсмертними були захиники своєї землі. Вони будуть живі допоки буде Уераїна - і дід, і онук.
Най Бог дарує вам вічне життя, а пам'ять людьска - визнання та пошану на віки, як козаків