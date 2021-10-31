РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7046 посетителей онлайн
Новости Война
22 397 40

Умер ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, чей внук героически погиб на Донбассе в 2014 году. ФОТО

Скончался ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, который выступал за примирение с ветеранами УПА , а его внук Иван Гутник-Залужный погиб на Донбассе в 2014 году от рук российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от ЕС Владимир Вятрович.

Он отметил: "Умер Иван Залужный – ветеран Второй мировой войны, патриот Украины. Дедушка погибшего в войне с Россией в 2014 году Ивана Гутника-Залужного. Вечная память".

Читайте на Цензор.НЕТ - 99-летний ветеран Второй мировой войны Иван Залужный о гибели внука: "Один россиянин мне написал, что мы, ветераны, тоже виноваты, допустив, что на нашей земле вырос такой ядовитый гриб, как президент Путин"

Умер ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, чей внук героически погиб на Донбассе в 2014 году 01

Смотрите также - Порошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО. ФОТОрепортаж

Иван Аникеевич Залужный родился в 1918 году в селе Кисличуватое Томаковского района Днепропетровской области.

В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград, где был ранен в ногу. 14 августа 1945 в составе десанта участвовал в боях за город Сейсин (Северная Корея). Прошел всю войну (а также японскую кампанию), дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.

10 августа 2014 года во время обстрела террористами блокпоста в районе Амвросиевки Донецкой области был смертельно ранен внук ветерана - 23-летний младший лейтенант Иван Гутник-Залужный. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Иван посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Капеллан ПЦУ и нацгвардейцы поздравили ветерана Ивана Залужного со 102-летием. ФОТОрепортаж

Автор: 

ветераны (1138) смерть (9299) Вятрович Владимир (275) Залужный Валерий (673)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+96
Ще одного небесного воїна прийміть, браття та сестри. Він заслуговує. Хай земля буде пухом🕯️🕯️🕯️
показать весь комментарий
31.10.2021 13:00 Ответить
+89
Вони знову разом. Царство Небесне.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:28 Ответить
+74
показать весь комментарий
31.10.2021 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.10.2021 12:57 Ответить
Ще одного небесного воїна прийміть, браття та сестри. Він заслуговує. Хай земля буде пухом🕯️🕯️🕯️
показать весь комментарий
31.10.2021 13:00 Ответить
да не мае небесних воiнiв..е з великоi букви У К Р А I Н Е Ц Ь
показать весь комментарий
31.10.2021 22:42 Ответить
Земля пухом...
показать весь комментарий
31.10.2021 13:03 Ответить
Царство небесне Воїну і Людині з великої букви. Співчуття його родині.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:05 Ответить
Воїн, дідусь Воїна. Царство Небесне.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:08 Ответить
Вони знову разом. Царство Небесне.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:28 Ответить
Різні покоління захисників України...
Спочивайте з миром, Герої!

показать весь комментарий
31.10.2021 16:08 Ответить
Героям Слава !
показать весь комментарий
01.11.2021 08:10 Ответить
R.I.P.
Человек с большой буквы.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:09 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 13:12 Ответить
Дідусь та Внук справжні герої України!!!Царство небесне вам,перемога буде за Україною!!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 13:16 Ответить
Молимося за Людину і Патріота з великої літери! Земля Вам пухом!
показать весь комментарий
31.10.2021 13:28 Ответить
Царствие Небесное героям , защищавшим Украину от гитлеровской и путинской нечисти....
показать весь комментарий
31.10.2021 13:28 Ответить
Таким Людям надо бы и по 120 лет жить. Гордость и Слава Украины.
А всяким "нелохам" и 42 слишком много.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:31 Ответить
кремлівські вбивці не дали онуку дожити то такого ж віку що й дідусь,
а діду не дали нарадуватись шастям, що в нього такий достойний онук!

СМЕРТЬ КРЕМЛІВСЬКИМ НАЦИСТАМ !

СЛАВА - ВЕЛИКІМ УКРАЇНЦЯМ !!!
показать весь комментарий
31.10.2021 13:48 Ответить
Помню видео как этот дед внука хоронил... сдохните суки кацапские !!!
Спи с миром старый воин, внуку поклонись от нас всех ...
показать весь комментарий
31.10.2021 13:49 Ответить
Должен был внук хоронить деда. А не дед внука 😢
показать весь комментарий
31.10.2021 13:52 Ответить
Але онука підло вбили російські фашисти.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:57 Ответить
Я это помню 😢
показать весь комментарий
31.10.2021 14:02 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 17:43 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
показать весь комментарий
31.10.2021 14:01 Ответить
https://krasyliv-rda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.jpg
показать весь комментарий
31.10.2021 14:06 Ответить
Покойтесь с миром.
Царствия Небесного Вам и внуку Ивану. Вы воспитали достойное поколение.
Вечная память и слава внуку и деду Залужных!!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 14:23 Ответить
Два Героя! Вечная Память!
показать весь комментарий
31.10.2021 14:31 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 14:34 Ответить
А как быть уверенным в победе, если президент - капитулянт?
показать весь комментарий
31.10.2021 14:35 Ответить
мельком познакомился с дочкой..ланд крузер фотка сына на лобовухе..
показать весь комментарий
31.10.2021 14:42 Ответить
Царство небесное
показать весь комментарий
31.10.2021 14:49 Ответить
ця славна фамілія воїнів заслуговує бути увічненою в назві кораблів
показать весь комментарий
31.10.2021 15:32 Ответить
Царство Небесне Вам, Діду.Ви правильно прожили своє життя, правильних дітей і онуків виховали. Вічна Вам пам'ять.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:41 Ответить
Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:47 Ответить
Герой Второй мировой уже не первый год встречает день 9 мая без внука, украинского патриота -воина ВСУ, защитника Родины.
По YouTube разлетелось видео с названием «Вічна слава Героям! Ветеран Іван Залужний втратив внука у війні на сході України».
Я хотел бы, чтобы меня услышали ветераны Великой Отечественной войны из России, мои друзья, мои побратимы, - говорил Иван Залужный на похоронах внука. Я обращаюсь к Путину: «Что ж ты сволочь делаешь? Чего тебе мало? Вы Крым преступно взяли - вам мало? Войска ввели туда. Что еще нужно - Донецк нужен? Луганск нужен? Вся Украина нужна? Вы кровью обливаете Украину!» Я хотел бы, чтобы мои боевые товарищи остановили этого Пути -каина, потому что мы с ними делили хлеб пополам, мы друг друга защищали, лежали в окопах. Я думал что буду всегда праздновать юбилей Великой Победы, а похоронил своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из ставшей вражеской России. Двадцатитрехлетний младший лейтенант нацгвардии Иван Гутник-Залужный, внук героя ветерана войны погиб в бою, пули российских фашистов оккупантов оборвали его жизнь .
Иван Залужный-младший был единственный сын у матери, она рассказала журналистам, что, получив, повестку, Иван отложил уже назначенную свадьбу - Да, у нас все для торжества было готово: платье невесте куплено, аванс за банкет внесен, разве что приглашения гостям не разослали, - вспоминает она.- А когда Ваню призвали, он сказал: «Мама, какая свадьба, когда война и Родина в опасности?!»…
Вот так получается что Герой дед бил немцев - фашистов оккупантов и пережил своего внука которого убили такие же как и немецкие но уже российские - фашисты оккупанты.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:29 Ответить
Земля пухом...😓
показать весь комментарий
31.10.2021 18:28 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
31.10.2021 18:59 Ответить
Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
31.10.2021 20:57 Ответить
У війні поза політикою чи війної немає нічого - ні спорту, ні акторів, ні бізнесу. Поза війною лише могили і небуття (або інший світ для тих, хто в те вірить).

Але у всі часи безсмертними були захиники своєї землі. Вони будуть живі допоки буде Уераїна - і дід, і онук.

Най Бог дарує вам вічне життя, а пам'ять людьска - визнання та пошану на віки, як козаків
показать весь комментарий
31.10.2021 21:37 Ответить
А чотири відкосивши чмо президент України . За що воюєм? Якщо більшість бидло? Я свалив з цієї богом забутої країни
показать весь комментарий
31.10.2021 23:26 Ответить
Хай земля йому буде пухом...
показать весь комментарий
01.11.2021 00:02 Ответить
 
 