Умер ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, чей внук героически погиб на Донбассе в 2014 году. ФОТО

Скончался ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, который выступал за примирение с ветеранами УПА , а его внук Иван Гутник-Залужный погиб на Донбассе в 2014 году от рук российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от ЕС Владимир Вятрович.

Он отметил: "Умер Иван Залужный – ветеран Второй мировой войны, патриот Украины. Дедушка погибшего в войне с Россией в 2014 году Ивана Гутника-Залужного. Вечная память".

Иван Аникеевич Залужный родился в 1918 году в селе Кисличуватое Томаковского района Днепропетровской области.

В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград, где был ранен в ногу. 14 августа 1945 в составе десанта участвовал в боях за город Сейсин (Северная Корея). Прошел всю войну (а также японскую кампанию), дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.

10 августа 2014 года во время обстрела террористами блокпоста в районе Амвросиевки Донецкой области был смертельно ранен внук ветерана - 23-летний младший лейтенант Иван Гутник-Залужный. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Иван посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

