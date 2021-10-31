РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8852 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 551 33

Очередной рекорд по количеству COVID-случаев в РФ: за сутки заболели 40 993 человека, 1 158 умерли

Очередной рекорд по количеству COVID-случаев в РФ: за сутки заболели 40 993 человека, 1 158 умерли

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 993 случая - это новый антирекорд за пандемию.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Четвертый раз на этой неделе в РФ обновляются максимальные значения суточных выявлений новых заболевших коронавирусом. Накануне сообщалось о 40 251 случае.

Больше всего заболевших выявлено в Москве - 7 603, в Санкт-Петербурге - 3 597, в Московской области - 2 737.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 158 пациентов, из них 94 скончавшихся в Москве, 82 - в Петербурге, 43 в Московской области.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 513 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 238 538 умерших и 7 млн 358 тыс. 539 выписанных, в том числе 27 115 выписаны за последние сутки.

Читайте также: Коронавирус бьет рекорды в РФ: за сутки 1 160 умерших, выявлено свыше 40 тыс. новых случаев

Автор: 

карантин (16729) россия (97292) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Спутнік свою справу робить.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:09 Ответить
+4
Тут дело не в вакцине а количестве антиваксеров, в России тоже как и у нас 95% попадающих в больницу не привиты.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:16 Ответить
+3
Да и йух с ними, и с расеянами, и со всеми расеянскими спутниками ))
показать весь комментарий
31.10.2021 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спутнік свою справу робить.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:09 Ответить
Зараз почнуть писати, що мокшів не 145 млн населення, лише 80 млн. І не можуть недолугі подивитися статистику МВФ, СБ, чи хоча б ЦРУ.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:15 Ответить
ЦРУ невигідно зменшувати кількість мордви, фінансування зменшать. А про чисельність в 90 млн москалів пишуть всілякі придурки, статистики, робітнки загсів, а от пропагандони і депутати пишуть про 140
показать весь комментарий
31.10.2021 13:18 Ответить
80 це навряд.

БІЛЬШЕ 90.
показать весь комментарий
01.11.2021 08:06 Ответить
И самая низкая по европе вакцинация
показать весь комментарий
31.10.2021 13:18 Ответить
У нас спутника нема, але цифри не кращі.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:14 Ответить
Так дохнут антиваксеры. По мере протекания этого процесса, статистика довольно сильно изменится.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:33 Ответить
уточнюю..

у нас цифри захворюваності менші російських.

СТАТИСТИЧНО просто тому,що у нас все-таки четвертина вакцинованих,а на расєї максимум 1. Враховуючи,що спутнік 5 -недороблена Астра Зенека...
показать весь комментарий
01.11.2021 08:10 Ответить
Тут дело не в вакцине а количестве антиваксеров, в России тоже как и у нас 95% попадающих в больницу не привиты.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:16 Ответить
Только вот прикол в том, что в Украине есть нормальные вакцины на выбор и олени дохнут по собственной глупости, а на па-рашке нет вообще никаких - запрещены к ввозу.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:35 Ответить
Да и йух с ними, и с расеянами, и со всеми расеянскими спутниками ))
показать весь комментарий
31.10.2021 13:52 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 17:43 Ответить
Что интересно в России показатели не меняются в выходные дни в отличии от Украины.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:15 Ответить
Ага, це свідчить про штучність їх статистики, зниження цифр на вихідні це природньо взагалі то.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:16 Ответить
Ну не факт, во многих странах данные в выходные не отличаются от будних дней.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:18 Ответить
Ну давайте не рівняти "многие страни" з росією та Україною, у нас 70 відсотків лабараторій на вихідні не працює, думаю в росіян так само.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:19 Ответить
а зачем нам ежедневная статистика короны по РФ? чтоб показать что у нас не так все плохо? показивайте состояния дел в израиле, германии, польше, в прибалтике наконец. и тогда все поймут что мы в большой, афроамериканской заднице.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:39 Ответить
именно, шо с кацами особово интереса не вызывет, а вот что в штатах и европе надо самим статистику выгугливать, шо занимает время и непонятно нафига тогда пресса
показать весь комментарий
31.10.2021 13:51 Ответить
ПаРаша - вечный враг Украины и украинцев. Поэтому нам надо знать, сколько единиц врага дохнет на паРаше от ковида, от пожаров, взрывов, от холеры и прочих кацапских напастей.... Прочитал, что маскали дохнут активно, и стало легче на душе.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:56 Ответить
знал бы реальные цифры, был бы еще веселей. но ведь врут уулыбаясь. и здаеться мне что там ...опа на много глубже
показать весь комментарий
31.10.2021 14:17 Ответить
это для тех кто "вне палитики" чтобы не шастали там
показать весь комментарий
31.10.2021 14:01 Ответить
Спутнег 5. Пропуск в ад.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:57 Ответить
Не "5", а "V", что, по заявлению в том числе и х-йла, означает "вектор", https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml по названию лаборатории под Новосибирском, из которой и произошел КОВИД .
показать весь комментарий
31.10.2021 14:52 Ответить
Каюсь, в сортах говна слабо розбираюсь.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:59 Ответить
Ну вот это г-вно как раз из па-рашки...
показать весь комментарий
31.10.2021 15:08 Ответить
Е-хааааааа!!!!! Ещё!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 15:01 Ответить
Чему радуешся УРОД если патриот иди на фронт, а если цивильный загляни в наши больницы!!! Придурок и посмотри сколько там дохляков в убитых палатах!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 18:18 Ответить
Мокша ативавакцерная иди бояры выпей, олень винторогий. Пшёл отсюда. Тфу .
показать весь комментарий
31.10.2021 20:33 Ответить
Не радуйтесь это может догнать каждого
Как всегда при ,,хорошей ,,, власти на поверхность
Всплывают ,,лучшие люди ,, и творят ,,хорошие дела,,
У нас тоже были ,,активисты ,, которые 1933году
заглядывали в печь и переворачивали горщик с едой
Таких тоже совсем недавно видели на майдане, дом басе, Крыму
Просто сейчас подобрали хвост
показать весь комментарий
31.10.2021 16:16 Ответить
Вы уроды , чему радуетесь!!?? Россия враг, агрессор, но люди мамы, папы , сестры у всех есть! Вы дебилы посмотрите, что в Украине, сколько мрет народа!!!!!!! Бутусов с уважением к Вам отношусь, но журналисты и те кто выкладывает эту ХУ....НЮ ДЕБИЛЫ!!! Как еще объяснить про эту дичь!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 18:16 Ответить
пока читал эту новость сдохло минимум до 30 свиноцабак - тебя это не радует...?
показать весь комментарий
31.10.2021 21:09 Ответить
 
 