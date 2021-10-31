Очередной рекорд по количеству COVID-случаев в РФ: за сутки заболели 40 993 человека, 1 158 умерли
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 993 случая - это новый антирекорд за пандемию.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Четвертый раз на этой неделе в РФ обновляются максимальные значения суточных выявлений новых заболевших коронавирусом. Накануне сообщалось о 40 251 случае.
Больше всего заболевших выявлено в Москве - 7 603, в Санкт-Петербурге - 3 597, в Московской области - 2 737.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 158 пациентов, из них 94 скончавшихся в Москве, 82 - в Петербурге, 43 в Московской области.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 513 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 238 538 умерших и 7 млн 358 тыс. 539 выписанных, в том числе 27 115 выписаны за последние сутки.
БІЛЬШЕ 90.
у нас цифри захворюваності менші російських.
СТАТИСТИЧНО просто тому,що у нас все-таки четвертина вакцинованих,а на расєї максимум 1. Враховуючи,що спутнік 5 -недороблена Астра Зенека...
Как всегда при ,,хорошей ,,, власти на поверхность
Всплывают ,,лучшие люди ,, и творят ,,хорошие дела,,
У нас тоже были ,,активисты ,, которые 1933году
заглядывали в печь и переворачивали горщик с едой
Таких тоже совсем недавно видели на майдане, дом басе, Крыму
Просто сейчас подобрали хвост