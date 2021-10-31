Максимальная скорость движения по дорогам Киева с 1 ноября составит 50 км/ч, - КГГА
С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы КГГА Константин Усов сообщил в своем Телеграмм-канале.
В ночь на 1 ноября в столице демонтируют 90 дорожных знаков об ограничении максимальной скорости движения до 80 км в час.
Изменения коснуться семи участков автодорог столицы: Набережное, Приднепровское и Столичное шоссе, проспект Бажана, улицы Саперно-Слободская и Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков, а также проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.
Чиновник добавил, что изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г., а перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог до этого решения.
Напомним, что разрешенная скорость в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч.
На отдельных участках дорог при согласовании с Национальной полицией разрешенная скорость может быть увеличена.
С понедельника, 1 ноября, в Украине вступят в силу изменения к Правилам дорожного движения, которые предусматривают новые знаки и разметку.
Шкода, що немає таких, де можна виматюкати оцих винахідників доповнень і змін до ПДР і цих швидкостей, зокрема.
Не буває нічийних мусорів, пам'ятай, що плем'я "ДАЙ"- має складну ієрархічну драбину і не підтримати цього "ближнього"- це домогтися голоду й холоду у порожній макітрі не переобтяженій іншими "талантами".
І це якась дурня, що поляки не знають, як виглядають українські номери.
Не помню дословно
12 км ехал 3 часа.
Показывают аварии на 100-160 км/ч, а ограничили до 50.
Я сам не автомобилист, но прежде чем снижать с 60 до 50, вы хоть добейтесь чтобы больше 100 не ездили.
А это дебильное: давайте сузим полосы, чтобы они меньше были, тогда водители будут более отвественно относится к вождению. По этой логике вообще зря дороги делают, надо чтобы они были плохими, чтобы на меньшей скорости ездили. Ну и лежачих полицейских, везде, везде, через каждые 100 метров.
Нет, други мои. Так мы слоника не продадим.