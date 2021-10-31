Максимальная скорость движения по дорогам Киева с 1 ноября составит 50 км/ч, - КГГА

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы КГГА Константин Усов сообщил в своем Телеграмм-канале.

В ночь на 1 ноября в столице демонтируют 90 дорожных знаков об ограничении максимальной скорости движения до 80 км в час.

Изменения коснуться семи участков автодорог столицы: Набережное, Приднепровское и Столичное шоссе, проспект Бажана, улицы Саперно-Слободская и Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков, а также проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.

Чиновник добавил, что изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г., а перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог до этого решения.

Напомним, что разрешенная скорость в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч.

На отдельных участках дорог при согласовании с Национальной полицией разрешенная скорость может быть увеличена.

С понедельника, 1 ноября, в Украине вступят в силу изменения к Правилам дорожного движения, которые предусматривают новые знаки и разметку.