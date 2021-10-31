Поступило 22 сообщения о нарушениях на выборах в Харькове, проводится проверка, - Нацполиция
По состоянию на 12:00 воскресенья харьковская полиция зарегистрировала 22 сообщения о нарушениях на внеочередных выборах городского головы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Информация о событиях внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По всем обращениям проводится тщательная проверка", - отмечается в сообщении.
В частности, люди жалуются на то, что им отказывают в выдаче бюллетеней на основании документов в мобильном приложении. С такими жалобами обратились 5 человек.
Кроме того, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы заявитель обнаружил в списках женщину, которая раньше жила по его адресу, но уехала за границу. На избирательном участке в Основянском районе неизвестный порвал бюллетень и бросил его в урну.
Личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы. Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все поступающие на линию 102 сообщения, а также мониторит информацию в открытых источниках.
Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.
