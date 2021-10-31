РУС
Новости
По состоянию на 12:00 явка на выборах мэра Харькова составляет 12%, - ОПОРА

По состоянию на 12:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,4%, сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

"По данным ОПОРЫ на 12 часов активность избирателей составила 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка на то же время была 17,7% ", - сказал Зинченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук организации.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внеочередные выборы мэра Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая, - Комитет избирателей

Харьков (7747) явка (145) ОПОРА (247) досрочные выборы (127)
Топ комментарии
+8
Ватаголовый Харьков опять выберет что то между Кернесом и Добкиным
31.10.2021 13:38 Ответить
+8
Это ты здесь своим чханием всех уже забрызгал.
Намордник надень!
31.10.2021 13:43 Ответить
+7
Вибирати нема кого: 1) брат наркомана(поціновувач параші); 2) послідовник Гепи в дерибані на будівництві "зоопарків"
31.10.2021 13:39 Ответить
31.10.2021 13:38 Ответить
Опять плюёшься шЫколадом....
31.10.2021 13:41 Ответить
31.10.2021 13:43 Ответить
То ты вспотел танцуя....
31.10.2021 13:48 Ответить
А, то ти фанат Допи мабуть? У нього ліцо скучноє!
31.10.2021 13:54 Ответить
Не допа, а Дупа ! Допкин - это дупа Кернеса !
показать весь комментарий
31.10.2021 15:11 Ответить
31.10.2021 13:39 Ответить
Нет минимального порога явки...поэтому даже если пришел бы всего один человек выборы бы состоялись....
Смешно...но факт...порог выборов был отменен в 1998-м году...
Петиция что бы вернуть порог 50%+1 не набрала голосов.. всего 92 человека поддержало....
31.10.2021 13:40 Ответить
Кто поумней давно понял, что выборы "до лампочки"!
31.10.2021 13:42 Ответить
а что выбирать, предложили 12 куп говна, что не выберешь- все тоже, как и с президентами
31.10.2021 13:42 Ответить
Значит карусель запустят под вечер , когда внимание наблюдателей ослабнет
31.10.2021 13:45 Ответить
А зачем?
31.10.2021 13:46 Ответить
Все наверно к Хеллоувину готовятся - им не до выборов 😀😀
31.10.2021 13:50 Ответить
31.10.2021 13:51 Ответить
Да хоть бы и 90 % была явка , все равно подсчет будет в пользу согласованного с властью кандидата .
31.10.2021 14:12 Ответить
Очень слабо, вообще при такой явке выборы нужно обьявлять недействительными. Порог должен быть минимум 40%
31.10.2021 14:19 Ответить
И что примечательно-маргиналы гамадрилы,голосующие за деньги придут обязательно.За деньгами.
31.10.2021 14:36 Ответить
так дeнь щe нe закiнчився а ти вжe плачeш начe цe вжe пiсля закриття дiльниць лишe 12%
31.10.2021 15:03 Ответить
Согласен но что не будет нормальной явки уже очевидно.
31.10.2021 15:06 Ответить
народ працює 5 ндiв. у суботу робить своi сiмeйнi домашнi справи. дай людям виспатися хоч у нeдiлю. пiсляобiду дотягнуть цифру. до 21 вiдкритi дiльницi. ну 40% нe будe алe i 12 нe залишиться
31.10.2021 15:11 Ответить
 
 