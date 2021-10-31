По состоянию на 12:00 явка на выборах мэра Харькова составляет 12%, - ОПОРА

По состоянию на 12:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,4%, сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

"По данным ОПОРЫ на 12 часов активность избирателей составила 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка на то же время была 17,7% ", - сказал Зинченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук организации.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

