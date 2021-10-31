РУС
Украина должна прекратить использовать для своих беспилотников название "турецкий Байрактар", - глава МИД Чавушоглу

Украина должна прекратить использовать для своих беспилотников название "турецкий Байрактар", - глава МИД Чавушоглу

Боевые БПЛА, которые используются Украиной, возможно, были произведены в Турции, но их использование - дело Украины.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на полях саммита двадцати в Риме, передает Цензор.НЕТ, со  ссылкой на Укринформ.

"Если страна покупает вооружение у нас или у другой страны, это вооружение уже нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, то это уже не турецкий продукт. Возможно, оно было произведено в Турции, но принадлежит Украине. Турцию нельзя винить в этом (использовании БПЛА Украиной - ред)", - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что Украине, по его мнению, следует прекратить называть БПЛА, приобретенные в Турции, "турецкими".

"Иногда, во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах, мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, включая Россию. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина должна также прекратить использовать наше имя", - сказал Чавушоглу.

Журналист Осман Пашаев уточнил, что Чавушоглу - опытный политик, его комментарий был направлен на российские власти.

Он привел слова министра в оригинале: "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere".

И перевод: "Иногда при борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с оружием из разных стран, в том числе с российским. Однако не обвиняем Россию. Украина тоже не должна использовать наше имя".

"Чавушоглу предложил россиянам воспринимать "Байрактары" как украинские и к Украине его слова не имеют никакого отношения. Кроме того, Чавушоглу фактически сравнил действия Украины с борьбой с терроризмом, а не войной...

Более того, если уже дословно переводить пассаж с оружием, то он сказал, что "мы сталкиваемся с Россией, но не обвиняем Россию". Поэтому этот ответ Мевлют бея исключительно для россиян и турецкоязычного Пескова", - уверен журналист.

Байрактар
Топ комментарии
+51
в принципе он прав! это уже наше оружие и нам решать где когда и как его применять.
31.10.2021 13:55 Ответить
+47
Хутин проснулся в холодном поту,

Газом зловонным - несло за версту...

Снился фуйлу Байрактар... над кремлём ,

Порох в кабине - сидел за рулём !
31.10.2021 13:58 Ответить
+37
31.10.2021 14:00 Ответить
да хучь уругавайское оружие. На своей земле применяем, что хотим, на чужие земли не лезем
31.10.2021 17:40 Ответить
"********* дают о себе знать"
31.10.2021 17:41 Ответить
Панове, будьмо політкоректними. До цього прохання слід прислухатися.
Для тих хто не в темі: Сельджук Байрактар - технічний директор, випускник Масачусетського Технологічного Інституту, автор кількох ключових патентів, пілот і зять президента Ердогана.
31.10.2021 17:44 Ответить
Шо это за понос у турков. То высылают десяток дипломатов за давно минувшее, а тут реально бпла изготовлен в Турции - он и через 10 лет всё равно будет турецкий. Сыкуны.
31.10.2021 17:45 Ответить
Не мелите ерунду!
Американские F-16 стоят на вооружении у двадцати с чем-то стран. Теперь, если Индия ударит по Пакистану, или Израиль - по голанским высотам, вы будете говорить, что "американские самолеты нанесли удар"?
01.11.2021 01:07 Ответить
Был турецкий Байрактар, стал украинским Флагманом.
31.10.2021 17:59 Ответить
Абсолютно согласен, давно уже резало слух - турецкие, турецкие, какие турецкие, украинские, и нужно побольше украинских бйрактаров, джавелинов, хорошо бы украинских абрамс, пэтриот, ф-35, и всего другого. А то как на рашке - везде газ расейский, фигушки, того кому принадлежит
31.10.2021 18:03 Ответить
тогда айфоны тоже украинские?? бред какой-то.
31.10.2021 18:13 Ответить
Не китайские
показать весь комментарий
айфон от рождения кал китайского производства, рожденный для изъятия излишков денежной массы у населения планеты
показать весь комментарий
Сначала название запретить,а завтра запретить использовать,между строк читается.
показать весь комментарий
Что бы понять что ты болван, достаточно одной строки.
показать весь комментарий
Бандера.
показать весь комментарий
Просто і гарно, орки будуть повторювати по десятку раз на день.
показать весь комментарий
Ничего хорошего не ждите от турок,Эрдоган уже кричит что Батуми это Турция.
показать весь комментарий
Он, кстати ничем не погрешил против истины.
показать весь комментарий
Да ну ? Кочевники захватившие кусок Европы вырезав все народы населявшие территорию и ассимилировав всех кто остался не грешат против истины ? Чей Крым , Гена ?
показать весь комментарий
1. Крим наш Український, территориально держави Україна, історично Крим належав по принципу "і де тільки наша Маша не була".
2. Турки (современное население государства Турция) смесь персов и тюркских народностей, так же как и Азербайджанцы...

А вообще история, особенно в разрезе территорий, дозволяет упражняться в "изящной словесности" до бесконечности, или пока один из оппонентов не охрипнет.😁
показать весь комментарий
Турция не против чтобы Украина использовала беспилотники-это отлично.
показать весь комментарий
Он хотел попросить, чтобы Украина пожалела рабов *****, ани же теперь ни ********, ни оленклюзив не увидят.
показать весь комментарий
Уже предлагают название - "Шалена бджілка" з бортовим номером.
показать весь комментарий
Я предлагаю назвать Енот и далее номер...
Представляете как будет звучать - мы запустили 8 Енотов ?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Це смішно.Зброя, чиєю вона не була,використовується українськими воїнами.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Пусть будет украинский Байрактар. Количество подохших свинособак от этого не уменьшится.
показать весь комментарий
Украина что губерния или собственность другой страны чтоб оправдываться перед кем либо ?....ответ должен быть однозначным смерть любому агрессору оккупанту. Если сам народ не может защитить свою страну то не кто не придет за нее умереть.💪
показать весь комментарий
Пропоную назву "Бай рашка р"
показать весь комментарий
от слов- байрактар, бандера, порошенко, кровавый пастор- москали дрищут
показать весь комментарий
Главное - мочить мокшей!
показать весь комментарий
не,но люля с этим не согласна от слова совсем ,ибо считает ежели Украина и купила газ у Словакии ,или в другой стране ЕС.то этот газ все равно расейский и нужно это утверждать на государственном уровне
показать весь комментарий
МЗС Туреччини

Нам дуже приємно
Реклама відмінна
Но "сложность момента"
Должны понимать
Нам дуже потрібні
Ті гроші кацапські
Щоб дрони для вас
Ми могли "поставлять"

Україна

Ми Ваші проблеми
Всім сердце приймаєм
І оперативно дамо їм "отвЄт"
Нічого в Туреччині "нЄ покупаЄм"
У нас на Донбасі
"тих_дронів_их_нет" ...
Рашистский подонок,идешь на 3 веселых буквы
показать весь комментарий
На месте украинских властей я бы обратился к Чавушоглу с такой просьбой: - Уважаемый господин Министр! Турция всегда была стратегическим партнером Украины в борьбе с терроризмом. И тем не менее нам бы не хотелось, чтобы действия ВСУ каким-то образом проецировались и ассоциировались с дружественной нами Турцией. Полагаем, что название наших БПЛА "Украинский Янычар" будет лишь знаком глубокой признательности и справедливой оценки миролюбивой политики Турции. Верим, что взаимное сотрудничество в производстве и применении "Украинских Янычаров" сможет стать залогом чистого неба и гарантом поддержания мира и спокойствия не только в оккупированном Донбассе, но и в аннексированном Крыму...
показать весь комментарий
Что ха фигня - в угоду рассейским обезьянам чего то как то называть или не называть? А с какого ?...

Кольт - это кольт, шмайсер - шмайсер, абрамс, тигр, пэтриот, байрактар и т.п. Или если кацапам не нравится ...?
показать весь комментарий
Хитрожопий турок чомусь не казав це тоді, коли його чурколети використовувались під час нещодавньої айзеро-вірменської міні-війни.
показать весь комментарий
Тут речь о ********** на Новый год для раши. Бизнес не должен страдать, сказал чиновник
показать весь комментарий
Ладно ладно, не будем писать ни на Байрактарах ни на бомбах "привет от турецкого султана"
показать весь комментарий
показать весь комментарий
как была картинка про немецкие списанные БТРы - "мы даже кресты не будем зарисовывать"
показать весь комментарий
у цапов непреходящий понос от одного слова "Байрактар". Они год назад влупили свою наисовременнейшую крылатую ракету "Искандер" по аэродрому в Гяндже, где по их мнению были станции управления ударными беспилотниками, но как всегда, не попали, досталось гражданским, обычное дело для русского оружия
показать весь комментарий
"Миротворческий аппарат без опознавательных знаков"
показать весь комментарий
Прав турок. Что купил - то твое Байрактар - с турецкого - это же знаменосец... А по-испански знаменосец - бандера.... -) То название само идёт.... Назовем этот БПЛА - Бандера!
показать весь комментарий
погано те, що галасу вiд однієї знищеноi сраноi Д-30 бiльше, нiж вiд всiєї операцiї по звiльненню Карабаху. турок правий - потрiбно менше галасу та бiльше роботи.

а ударнi дрони потрiбнi своi робити в кооперацii з Туреччиною.
показать весь комментарий
да , вой и срач знатный , и защитники - миролюбы Франция и Германия сразу запели с путлером в одну дудку !!! ... а то шо по наших херачат из чего попало и каждый день , у них и " обеспокоености " нет , то вроде уж само собой разумеющееся в порядке вещей ... цукки продажные !!
показать весь комментарий
по-перше гаубиця як і її розрахунок скоріш за все не постраждали.
по-друге - це не військова дія а піар самі знаєте кого з самі знаєте яким рейтингом
показать весь комментарий
"Ихтамнет"
показать весь комментарий
Не демонструвати,--це було б розумно. А нам такого ..ц! нєєєє у нас цілий прокурор в кишені.. Тепер світ зрозуміє , що значить--"краще з розумним згубити"
показать весь комментарий
Зеля попытался поднять рейтинг,но на выходе какая-то лажа.
показать весь комментарий
Щоб веселіше було, треба "Байрактар" треба перейменувати на "Бандера".
показать весь комментарий
і тільки ГАЗ навіть спалений за тисячі км від мордовії все ще залишається мордовським
показать весь комментарий
Боятся за свои помидоры.
показать весь комментарий
Только параша раскрыла свое смерячее хавало, турки сразу обоссались.
показать весь комментарий
