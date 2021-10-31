Украина должна прекратить использовать для своих беспилотников название "турецкий Байрактар", - глава МИД Чавушоглу
Боевые БПЛА, которые используются Украиной, возможно, были произведены в Турции, но их использование - дело Украины.
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на полях саммита двадцати в Риме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Если страна покупает вооружение у нас или у другой страны, это вооружение уже нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, то это уже не турецкий продукт. Возможно, оно было произведено в Турции, но принадлежит Украине. Турцию нельзя винить в этом (использовании БПЛА Украиной - ред)", - сказал Чавушоглу.
Чавушоглу добавил, что Украине, по его мнению, следует прекратить называть БПЛА, приобретенные в Турции, "турецкими".
"Иногда, во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах, мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, включая Россию. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина должна также прекратить использовать наше имя", - сказал Чавушоглу.
Журналист Осман Пашаев уточнил, что Чавушоглу - опытный политик, его комментарий был направлен на российские власти.
Он привел слова министра в оригинале: "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere".
И перевод: "Иногда при борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с оружием из разных стран, в том числе с российским. Однако не обвиняем Россию. Украина тоже не должна использовать наше имя".
"Чавушоглу предложил россиянам воспринимать "Байрактары" как украинские и к Украине его слова не имеют никакого отношения. Кроме того, Чавушоглу фактически сравнил действия Украины с борьбой с терроризмом, а не войной...
Более того, если уже дословно переводить пассаж с оружием, то он сказал, что "мы сталкиваемся с Россией, но не обвиняем Россию". Поэтому этот ответ Мевлют бея исключительно для россиян и турецкоязычного Пескова", - уверен журналист.
Для тих хто не в темі: Сельджук Байрактар - технічний директор, випускник Масачусетського Технологічного Інституту, автор кількох ключових патентів, пілот і зять президента Ердогана.
Американские F-16 стоят на вооружении у двадцати с чем-то стран. Теперь, если Индия ударит по Пакистану, или Израиль - по голанским высотам, вы будете говорить, что "американские самолеты нанесли удар"?
2. Турки (современное население государства Турция) смесь персов и тюркских народностей, так же как и Азербайджанцы...
А вообще история, особенно в разрезе территорий, дозволяет упражняться в "изящной словесности" до бесконечности, или пока один из оппонентов не охрипнет.😁
Представляете как будет звучать - мы запустили 8 Енотов ?
Нам дуже приємно
Реклама відмінна
Но "сложность момента"
Должны понимать
Нам дуже потрібні
Ті гроші кацапські
Щоб дрони для вас
Ми могли "поставлять"
Україна
Ми Ваші проблеми
Всім сердце приймаєм
І оперативно дамо їм "отвЄт"
Нічого в Туреччині "нЄ покупаЄм"
У нас на Донбасі
"тих_дронів_их_нет" ...
Кольт - это кольт, шмайсер - шмайсер, абрамс, тигр, пэтриот, байрактар и т.п. Или если кацапам не нравится ...?
а ударнi дрони потрiбнi своi робити в кооперацii з Туреччиною.
по-друге - це не військова дія а піар самі знаєте кого з самі знаєте яким рейтингом