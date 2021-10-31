Украина должна прекратить использовать для своих беспилотников название "турецкий Байрактар", - глава МИД Чавушоглу

Боевые БПЛА, которые используются Украиной, возможно, были произведены в Турции, но их использование - дело Украины.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на полях саммита двадцати в Риме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Если страна покупает вооружение у нас или у другой страны, это вооружение уже нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, то это уже не турецкий продукт. Возможно, оно было произведено в Турции, но принадлежит Украине. Турцию нельзя винить в этом (использовании БПЛА Украиной - ред)", - сказал Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все экипажи Bayraktar готовы к боевому применению на Донбассе днем и ночью, - Наев

Чавушоглу добавил, что Украине, по его мнению, следует прекратить называть БПЛА, приобретенные в Турции, "турецкими".

"Иногда, во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах, мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, включая Россию. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина должна также прекратить использовать наше имя", - сказал Чавушоглу.

Журналист Осман Пашаев уточнил, что Чавушоглу - опытный политик, его комментарий был направлен на российские власти.

Он привел слова министра в оригинале: "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere".

И перевод: "Иногда при борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с оружием из разных стран, в том числе с российским. Однако не обвиняем Россию. Украина тоже не должна использовать наше имя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренностей

"Чавушоглу предложил россиянам воспринимать "Байрактары" как украинские и к Украине его слова не имеют никакого отношения. Кроме того, Чавушоглу фактически сравнил действия Украины с борьбой с терроризмом, а не войной...

Более того, если уже дословно переводить пассаж с оружием, то он сказал, что "мы сталкиваемся с Россией, но не обвиняем Россию". Поэтому этот ответ Мевлют бея исключительно для россиян и турецкоязычного Пескова", - уверен журналист.