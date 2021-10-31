На выборах мэра Харькова зафиксированы факты, свидетельствующие о контролируемом голосовании, - ОПОРА

В Харькове на выборах городского головы ОПОРА зафиксировала факты, свидетельствующие о контролируемом голосовании.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте организации.

Отмечается, что наблюдатели "ОПОРЫ" на нескольких участках фиксировали факты вероятного контроля над голосованием со стороны посторонних лиц.

Так, на участок №631164, расположенный в общежитии Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, одномоментно пришли курсанты, сопровождаемые сторонними лицами. По словам наблюдателя "ОПОРЫ", сопровождающие фиксировали на фото факт голосования курсантами.

Кроме того, на участке №631532, расположенном в ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины", наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание постороннему лицу, незаконно находившемуся на участке. Это лицо не представилось, уйти с участка отказалось, но заявило, что "еще 5 моих проголосует, и я уйду".

Также на нескольких участках наблюдатели ОПОРЫ фиксируют наличие камер наблюдения, которые являются признаками предполагаемого контролируемого голосования. Кроме того, это говорит о том, что орган местного самоуправления не обеспечил надлежащие помещения для размещения участковых избирательных комиссий.

