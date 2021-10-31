РУС
На выборах мэра Харькова зафиксированы факты, свидетельствующие о контролируемом голосовании, - ОПОРА

В Харькове на выборах городского головы ОПОРА зафиксировала факты, свидетельствующие о контролируемом голосовании.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте организации.

Отмечается, что наблюдатели "ОПОРЫ" на нескольких участках фиксировали факты вероятного контроля над голосованием со стороны посторонних лиц.

Так, на участок №631164, расположенный в общежитии Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, одномоментно пришли курсанты, сопровождаемые сторонними лицами. По словам наблюдателя "ОПОРЫ", сопровождающие фиксировали на фото факт голосования курсантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступило 22 сообщения о нарушениях на выборах в Харькове, проводится проверка, - Нацполиция

Кроме того, на участке №631532, расположенном в ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины", наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание постороннему лицу, незаконно находившемуся на участке. Это лицо не представилось, уйти с участка отказалось, но заявило, что "еще 5 моих проголосует, и я уйду".

Также на нескольких участках наблюдатели ОПОРЫ фиксируют наличие камер наблюдения, которые являются признаками предполагаемого контролируемого голосования. Кроме того, это говорит о том, что орган местного самоуправления не обеспечил надлежащие помещения для размещения участковых избирательных комиссий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зафиксирована попытка подписания пустого протокола на выборах мэра Харькова, - ОПОРА. ФОТО

Автор: 

Опять курсантов как баранов стадом водят на голосования? Руководство Харькова так и не сделало выводов из 2013-14-го года, а Киев так за 7 лет старательно продолжает не замечает Слобожанских чудес?..
31.10.2021 15:27 Ответить
Все в одном флаконе! Харьков, в большинстве своем, ватный! Сказывается вдыхание смрадных потоков с мокшанских болот.
31.10.2021 15:45 Ответить
Кто-то считает, что криминалитет, постоянно выбираемый быдловчанами, будет вести себя по-другому?
31.10.2021 15:35 Ответить
дупа или гепа
31.10.2021 15:24 Ответить
Киев и теракты с жертвами в Харькове прдпочитал не замечать в 2014м.
31.10.2021 15:45 Ответить
Руководство Украины не сделало выводов. Ни Порошенко, ни клоун.
31.10.2021 19:04 Ответить
Дело Кернеса живет и процветает, а дух его незримо витает над участками.
31.10.2021 15:34 Ответить
Вот только не дух, а смрад!
31.10.2021 15:46 Ответить
Вот именно. Сначала быдло выбирает Зеленского, потом быдлота выбирает Вирастюка вместо Кошулинского, теперь быдло нацелилось выбрать Терехова. Бесит просто, нужно военную администрацию по всей стране было вводить в 2014 году…
31.10.2021 16:55 Ответить
А быдло всегда бьет людям в спину, как велят номенклатурные уголовники, им управляющие. Увы, не вижу выхода, кроме как бежать подальше от этой навалы... вот только поздно дошло до меня, а тут КОВИД...
31.10.2021 17:28 Ответить
Мало ли, конечно. Но если хотите, можете составить резюме и прислать мне. Я занимаюсь трудоустройством в Чехию, правда не совсем типичным. Во-первых - не занимаюсь разнорабочими, только людьми которые имеют специальность, во-вторых - беру резюме и перевожу на чешский язык, рассылаю заинтересованным работодателям которые с работником напрямую контактируют (занимаюсь тем что убираю всякие агентуры и других посредников которые работают по схеме Работодатель => Агентство => Сотрудник) и решают уже все вопросы напрямую, при надобности могу консультировать и быть переводчиком.
31.10.2021 17:58 Ответить
Благодарю вас, но пока я, увы, совсем не готов на быстрые решения...
31.10.2021 19:56 Ответить
Добкин рвётся к власти с помощью Ахметова.
31.10.2021 15:43 Ответить
Хотят сделать процветающим город, ну как Донецк😁😁😁😁😁😁
31.10.2021 18:01 Ответить
Толпи "тітушок" голосують за "допу", та вганяють Харків у "дупу".
31.10.2021 15:49 Ответить
последние честные выборы в Украине были весной 2019 года
31.10.2021 15:51 Ответить
та, мабуть що - влітку 2019-го...
31.10.2021 16:02 Ответить
Странная логика. Порохоботы недовольны честными выборами. Так признайте их уже!
Народ им дали не тот видите ли. До этого был тот, но за 5 лет испортился. И чем этот народ недоволен был в 2019 предыдущим руководством, их совершенно не интересует.
31.10.2021 17:56 Ответить
 
 