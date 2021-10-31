Ограничения на проезд в транспорте для непривитых вводят в Запорожье

С 1 ноября в Запорожье вводится ограничение на проезд в транспорте. Проезд будет доступен только с COVID-сертификатом или негативным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении.

Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщил в своем Телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

Ввести дополнительные ограничения городские власти решили из-за резкого роста количества заболеваемости и смертности от коронавируса, а также из-за несоблюдения горожанами условий карантина.

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - написал он.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.

"Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться совместными мобильными группами.