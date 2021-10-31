РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7513 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 144 198

Ограничения на проезд в транспорте для непривитых вводят в Запорожье

Ограничения на проезд в транспорте для непривитых вводят в Запорожье

С 1 ноября в Запорожье вводится ограничение на проезд в транспорте. Проезд будет доступен только с COVID-сертификатом или негативным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении.

Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщил в своем Телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

Ввести дополнительные ограничения городские власти решили из-за резкого роста количества заболеваемости и смертности от коронавируса, а также из-за несоблюдения горожанами условий карантина.

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - написал он.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.

"Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться совместными мобильными группами.

Автор: 

Запорожье (2766) карантин (16729) транспорт (1768) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Привитые 5 дозами будут расстреливать возле стенки привитых двумя дозами.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:42 Ответить
+20
Вы в курсе что привитые также являются разносчиками вируса? И каким образом это может спасти непривитого в маске от заражения?
показать весь комментарий
31.10.2021 15:39 Ответить
+20
Так может дело и не в маске и не в привитых/непривитых. Может просто дело в беззаконии властей? Завтра к примеру они могут непривитым запретить вообще дышать. С них станется.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Но тест Вам покажет, что Вы заразились. Пазл сложился.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:36 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 17:08 Ответить
Вы бы хоть привили 60-70% населения а потом уже жестили с ограничениями а когда привито только 18% то это перебор.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:43 Ответить
сталіна на вас немає - треба додавати)) або кадирова

який же ти українець? ти сталініст-кадтровець, мокшанець
показать весь комментарий
31.10.2021 16:11 Ответить
а на якiй основ ти прийшло до такоi думки? схожe аби ляпнуть.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:23 Ответить
На підставі тоталітарності твого мислення, створіння. Вакцинування є обов'язковим? Ні. То на якій підставі тоді невакцинованих позбавляють права на працю, наприклад. Алеж тобі напевно, в одному місці, гостро кортить сильної руки, так? От він і каже, що ти - ментальний мокшанин.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:19 Ответить
Його сильна рука влаштовує тільки доти доки вона йде в конві його власних уяв про лад та соціальний устрій. Думаю що його думка відносно неї відразу змітиться, коли почнуть пресувати його за якою небуть іншою ознакою. Наприклад скажуть всім лисим носити паріки. Або скажуть що власне авто повинно бути тільки білого кольору, а всі інші кольори використовувати неможна. Або ще яка ознака - соціальна, або гендерна, або ще якась. Сегрегувати можна за будь якою ознакою. Все залежить тільки від уяви та фантазії влади.
показать весь комментарий
31.10.2021 19:56 Ответить
а вiрусу насрать на iх право на працю. вiрус там дe люди. а люди там дe робота. а дe робота там люди а значить i вiрус. у вiруса своi закони. ти схожe занадто тупий щоб то зрозумiти.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:46 Ответить
тобто ти своє мислeння нe вважає тотлiтарним? ти прийшов сюди зi своiими пiдгавукючими псами i ти нe тоталтарний?
показать весь комментарий
31.10.2021 21:48 Ответить
а ти вважаєш що коли украiнeць робить дурню то характeризувати його за цe чи ту дурню яку вiн робить трeба лишe "молодeць. так трeба. справжнiй украiнeць!"ТОбто обсирати украiнцiв таким як Зe на гастролях за кордоном можна i ви його щe обираєтe у прeзи. а ось прямо сказати украiнцю що вiн вeдe сeбe як дурeнь - нe можна! добрe пiду обiсру на кацапськi сайти. ну Зe ж можна! на нeукранських сайтах критика украiнцв назичається обсирання. ну раз украiнцi нe хочуть критики то так вжe хай будe.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:49 Ответить
Есть выход. Привитые едут в одном транспорте. Не привитые - в другом. По очереди через один рейс.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:47 Ответить
И стоять через одну остановку
показать весь комментарий
31.10.2021 15:51 Ответить
а яка рIзниця? нEпривитI Iдуть одразу у лIкарню zна ШВЛ?
показать весь комментарий
31.10.2021 16:05 Ответить
З якого будуна здорова людина повинна їхати у лікарню та ще й під апарат ШВЛ, який і сам по собі є досить небезпечним, якщо його невміло застосовувати?
показать весь комментарий
31.10.2021 17:03 Ответить
з того що нeвакцинованi хворiють важчe i бiльшe за вакцинованих. поiдуть одразу ставати у чeргу на госпiталiзацiю.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:06 Ответить
Ну це тільки у Вашій альтернативній реальності. А у житті все не настіки є беззаперечним. Он за два роки пандемії 92% українців взагалі не відчули ковіду. А в цих відсотках є і привиті, і непривиті. І це статистичний факт. Так що аж ніяк необовʼязково, що непривита людина захворіє на ковід. А що під ШВЛ попаде вирогідність ще меньша.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:19 Ответить
а нiхто нe кажe що у вiдсотках нeмає нeпривитих. чого б тобi нe привeсти вiдсотки тих i тих у цих загальних вiдсотках?
показать весь комментарий
31.10.2021 17:44 Ответить
А тому що в мене немає подібної статистики. В нашій країні її чомусь не ведуть. Чи може я не знаю куди піти щоб її подивитися. Може вона в Вас є? То я б залюбки з нею ознайомився. От статистику по зараженим та хворим ведуть, по померлим від ковід теж. По кількості зроблених щепленнь ведуть. А ось в порівнянні вакциновані/невакциновані не бачив. Так що мені Вам просто немає чого наводити. Може у Вас є. Та щось сумніви беруть.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:51 Ответить
Громадські туалети та біотуалети теж повинні бути окремо, з дотриманням соціальної дистанції і помальовані в різний колір.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:08 Ответить
Не ну так нельзя делать, нужно хоть за неделю предупреждать, а так завтра как тысячи людей будут добираться на работу если их никуда не впустят.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:51 Ответить
А коли це цікавило чи місцеву чи центральну владу ?
показать весь комментарий
31.10.2021 15:53 Ответить
Вот вот, я уже представляю что завтра будет творится на остановках, большинство ведь даже этой новости не прочитают и спокойно пойдут на свой автобус.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:56 Ответить
у них було цiлe лiто уколотись
показать весь комментарий
31.10.2021 16:03 Ответить
досі немає списку протипоказань
показать весь комментарий
31.10.2021 16:06 Ответить
училкам сказали що бабла нe будe i укололись. дажe язвєннiкi i трєзвєннiкi
показать весь комментарий
31.10.2021 16:11 Ответить
Так его и не будет, чтоб не спугнуть не привитых.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:21 Ответить
літом віруса не було..
показать весь комментарий
31.10.2021 16:08 Ответить
так. вiн у вiдпустцi був. як i всi у Турцiю лiтав.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:12 Ответить
треба чекати наступного літа..
показать весь комментарий
31.10.2021 16:13 Ответить
так багато нe дочeкаються. робота i конституцiйнi права важливiшi за закони розповсюджeння вiруса.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:24 Ответить
Курчат по осені рахують
показать весь комментарий
31.10.2021 16:35 Ответить
з цим вiрусом - по вeснi!
показать весь комментарий
31.10.2021 16:37 Ответить
два года рахуют рахуют, и только один шум - бегом колоться, а то трупы вдоль дорог. Эра неучей
показать весь комментарий
31.10.2021 17:39 Ответить
так вони були вдоль дарог коли мeдицини нe було а лiкували кровопусканням.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:42 Ответить
у тисячох було цiлe лiто!
показать весь комментарий
31.10.2021 16:01 Ответить
Решили всех на велосипеды и самокаты пересадить. Только немного не вовремя, сезон уже заканчивается
показать весь комментарий
31.10.2021 16:02 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 16:21 Ответить
Водителей уже жалко, это же очень осложнит посадку пассажиров по времени а значит графику конец, про прибыль и говорить нечего. А уж сколько криков опаздывающих будет которых они не впустят.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:02 Ответить
А все ли водители вацьінованьі? А проверяющие "совместные мобильные группьі"?
показать весь комментарий
31.10.2021 16:26 Ответить
Ты, вероятно, очень давно не пользовался ОТ. В большинстве своём водители скотовозок никаких графиков не соблюдают и ездят так, как им угодно. Жалеть их я бы тоже не советовал, ибо по моему опыту, водители маршруток - это ото одна из самых мерзотных категорий трудящихся. Хуже разве что мусора. Кстати, лет десять назад до меня случайно дошла информация от знакомого в теме, что 2/3 водителей маршруток - бывшие зеки. Это одна из немногих работ, куда их берут.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:43 Ответить
шайтанеме а я не привился там очерелдь сто голов..хорошо не работаю и велик есть..лол
показать весь комментарий
31.10.2021 16:18 Ответить
А если едешь на выборы,то можно и без сертификата
показать весь комментарий
31.10.2021 16:25 Ответить
Ніхто не зобов'язаний виконувати незаконні закони і розпорядження, ст. 60. Конституції України
показать весь комментарий
31.10.2021 16:45 Ответить
а вiрусу насрать на конституцiю. у нього своя є!
показать весь комментарий
31.10.2021 17:07 Ответить
Ты это на полицию так сказал? Ну ты ..удак.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:02 Ответить
ти мєнт i тобi у кожному рeчeннi кажeться що на тeбe поган кажуть? сходи до мозгоправа!
показать весь комментарий
31.10.2021 21:33 Ответить
только сходи к русской мозгоправшу чтоб она тeбe лучшe усугубила
показать весь комментарий
31.10.2021 21:52 Ответить
Любопытно будет завтра почитать ЦН на предмет завтрашнего транспорта движения. Чувствую комменты порадуют...
показать весь комментарий
31.10.2021 17:11 Ответить
у Одeсi (начe) народ заблокував вакцинаторiв - нe пускали додому лiкарiв по закiнчeнню робочого дня поки нe вколять усiх з чeрги
показать весь комментарий
01.11.2021 00:23 Ответить
А документувати відмову у перевезенні будуть? Щоб потім можна було подати до суду. Особливо через кілька років коли почнуть "випливати" наслідки цієї "вакцинації".
показать весь комментарий
31.10.2021 17:12 Ответить
очередной город кретинов....
показать весь комментарий
31.10.2021 17:26 Ответить
страна с этой властью - идиотов - катится в пропасть....
показать весь комментарий
31.10.2021 17:30 Ответить
тодi Європа тeж. там точно так правила хоч i вакцинованих 60%
показать весь комментарий
01.11.2021 00:24 Ответить
а ти мабуть як лох куар код водию показував при входи?
показать весь комментарий
31.10.2021 17:38 Ответить
Другі реалії: заходжу сьогодні до кафетерію в Черкасах, це ті, що в понеділок вже мабуть будуть у червоній зоні, а там повно молоді і інших, без масок, без нічого. Крапка. Люди безмозкі. Я наприклад вакцинуватись не хочу, але я повсюди де є люди ходжу у правильно вдягненій масці, дизинфікую руки і тд. То хто винен у розповсюдженні ковід, такі як я, чи такі як оті?
показать весь комментарий
31.10.2021 18:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I2ZihgnZ4Yo
показать весь комментарий
31.10.2021 18:10 Ответить
а вы подумали о людях которым 70- 80 и более лет ? их же процентов 50 ездит в городском транспорте.в основном на рынок за продуктами и по соцслужбам. среди которых много верующих которые по убеждениям небудут прививаться им как быть ?
показать весь комментарий
31.10.2021 18:55 Ответить
А такси это общественный транспорт?
показать весь комментарий
31.10.2021 19:46 Ответить
у тeбe є грошeй на таксi кожeн дeнь на два таксi?
показать весь комментарий
01.11.2021 00:26 Ответить
Я вообще к тому шо сегодня таксисты срубят нехило бабла.
показать весь комментарий
01.11.2021 06:26 Ответить
А результаты теста ПЦР надо обновлять каждые три дня ? А это 1000 и более грн! Или он будет действителен весь локдаун? Заставь дураков Богу молиться, они и лоб разобьют..
показать весь комментарий
31.10.2021 20:06 Ответить
Ну о каких дураках речь? Всё чрезвычайно умно продумано! Такая тема для молотьбы бабла на ровном месте! Это НИКОГДА не закончится, даже если болезнь победят, никто от дурняка не откажется и время от времени какой нибуть пляшко будет трагично вещать про очередной наступ ковида и косить бабло .
показать весь комментарий
31.10.2021 20:31 Ответить
Решения властей - хоровод недоразумений! Без прививки - нет проезду...а как доехать до больницы если она далеко? Поликлиники забиты толпами людей к врачу, заражая друг друга в очередях, а в транспорте только сидячие места. И так далее, всё через жопу.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:25 Ответить
Вакцинация идет уже месяца 4... Ия струдом верю, вопервых, что ты с запорожья, во вторых, что ты бедный неуспел сделать прививку
показать весь комментарий
31.10.2021 20:33 Ответить
Это не является ответом, как доехать до больницы (по разнным поводам) невакцинированномым
показать весь комментарий
31.10.2021 20:40 Ответить
Вызови убер или уклон.не так то дорого и стоит... Раз в месяц можно себе позволить, но статистика показывает, что люди ходят в больницу, еще реже..
показать весь комментарий
31.10.2021 20:53 Ответить
С чего ты решил, что раз в месяц? Я, к примеру, к семейному врачу уже пятый раз по записи попасть не могу. Интересно (на самом деле нет), во сколько бы мне обошёлся проезд на такси в оба конца. Ты очень далёк от реальности в этом вопросе.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:53 Ответить
Я рад за тебя, что ты не способен позвонить по телефону, записаться к врачу а потом приехать на такси... Запорожье не Киев и проезд в одну сторону на такси не такое уж и дорогое удовольствие... А вообще открой убер и посмотри, сколько стоит твоя поездка... Поедь на велосипеде, будет вообще бесплатно... Я, находясь в запорожье, передвигаюсь только на машине или на велосипеде... Я не буду вдаваться в подробности ужасного состояния транспорта
Но суть в том, что если тебе не доступен ни тот ни иной транспорт, то у меня для тебя плохие новости...
показать весь комментарий
01.11.2021 16:35 Ответить
Я не в запоре живу, но это актуально для любого города в красной зоне. Ты, по ходу, в больницу последний раз записывался лет 10 назад. Во первых все, что ты получишь по телефону (удачи дозвонится) - "запись на 2 недели занята, гуляй". Единственный шанс записаться на подходящее время - знать дату обновления расписания в helsi (это пятница в полдень). Велосипед актуален, если ты его оставляешь на 5-10 минут. Приехать на велосипеде в больницу, где ты проведёшь от 1 до 4 часов - это тупо подарить его местной шпане. Посмотрел бы я кстати, как люди (про пожилых я даже не вспоминаю) добирались бы по городу на велосипеде по делам, если даже у меня, молодого, опытного и пуганого велосипедиста, недели не проходит без серьёзной ситуации на дороге. Количество раз, когда меня чуть не убили за 9 лет стажа давно перевалило за 5 десятков. Ты Украину с Нидерландами не перепутал?
Ты своим коментом только подтвердил, что от реальности (по крайней мере украинской) весьма далёк.
А вот про плохие новости я согласен. Плохая новость жить в Украине и раза в 2 хуже - в Запорожье.
И кстати, Убер мне бы за эти 5 "визитов" обошелся бы в 1К грн. Отличная альтернатива, "спасибо".
показать весь комментарий
01.11.2021 17:08 Ответить
Я не понял, 100 грн в одну сторону по твоему дорого?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:56 Ответить
Для жителя регионов Украины - да. Подавляющее большинство людей получают 250-300 $ в месяц, процентов 70 из которых уходит на еду и ком услуги.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:57 Ответить
Товаристч Ия, струдом и вавтарых саапчаю табе что прививки я обе сделал, а посему речь не обо мне, так как я не один в стране живу. Ивтретих, не С Запорожья (названия городов пишутся с большой литеры), а ИЗ Запорожья. И твою веру "струдом" засунь в жопу себе, носитель "великава и магучива". Иными словами пшел вон, пёс смердящий. зы. Не благодари.
показать весь комментарий
31.10.2021 22:02 Ответить
Писать на стенах туалетов,
Увы, мой друг, не мудрено.
Среди гов%а вы все поэты,
Среди поэтов - вы гов%о!
...
А если серьезно, я не захожу сюда учиться правописанию и т.д.
С этим у меня все в порядке, на пяти языках, в том числе, на двух понятных тебе.
... Другое дело, что сложно попасть огромным пальцем по маленькой кнопке на экране, пробел и вовсе срабатывает не всегда.
Ну и третье дело, поверь мне как жителю "ИЗ Запорожья" я знаю контингент людей, живущих В Запорожье.... И я абсолютно не сочувствую тем кто в последний момент кинется бежать делать прививку, так как видите ли : жареный петух клюнул в то самое место.
... Ну й самою вишенкою на торті буде відкрити результати голосування за діючу владу по запорізькому регіону, а тепер власне питання: невже цей ло%торат, котрий обрав таку владу, котра налюблює той самий ло%торат, не заслуговує на всі ці муки? Як на мене, ці люди отримали саме те, за що вони проголосували... Так так... Саме за "ЩО"
... Ну і останнє, і я і всі мої знайомі, адекватні люди, мешканці Запоріжжя,вже давно вакцинувались і спокійно живемо користуємось всіма сервісами, в тому числі і громадським транспортом.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:11 Ответить
Ну вот, ты уже оправдываешься, житель "ИЗ Запорожья" . Ты хоть знаешь, где сей город находится?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:50 Ответить
Я да... А ты?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:58 Ответить
Да ну! И где, позволю себе полюбопытствовать?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:00 Ответить
Я прожил в запорожье с 1989 по 2014 постоянно выезжая только иногда в донецкую область к бабушке на каникулы... И с 14 года я работаю в евросоюзе... Но и мои папа и родители моей девушки живут в запорожье
показать весь комментарий
01.11.2021 21:07 Ответить
В каком районе жил?
показать весь комментарий
01.11.2021 22:57 Ответить
Порт ленина
показать весь комментарий
01.11.2021 23:09 Ответить
Это такой район есть в городе?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:13 Ответить
Нет, ты спросил, в каком районе я жил, так вот я жил в районе порта ленина... Откой гуглмапс, напиши запорожье порт ленина и ты увидишь там бывшее трамвайное кольцо и конечную автобусов и дом дугой перед парком... Вот в том доме я и жил
показать весь комментарий
01.11.2021 23:16 Ответить
Только ты не перепутай я жил в 2а а тот что поменьше он похож на мой но он не перед парком и называется 3
показать весь комментарий
01.11.2021 23:28 Ответить
Ты плохо понимаешь вопрос? Название района? Просто название.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:27 Ответить
ленинский
показать весь комментарий
02.11.2021 09:33 Ответить
Прививки дело каждого личное.Я переболел год назад,как обычной простудой без таблеток и прочей ерунды,с какого перепугу мне вакцина??
показать весь комментарий
31.10.2021 21:00 Ответить
Чтобы лишить непривитых гражданских прав и свобод...
показать весь комментарий
31.10.2021 21:37 Ответить
Пойди, раз так, сдай тест на антитела и ходи с тестом к лечащему врачу и если врач скажет что у тебя достаточно антител, попроси справку, о том что ты переболел... Только к чему твой высер в теме о городском транспорте в запорожье, абсолютно не ясно
показать весь комментарий
01.11.2021 06:38 Ответить
Потому что ты идиот,раз догнать не межешь!!!!Читай заглавие и дайди связь между непривитыми и транспортом)
показать весь комментарий
01.11.2021 07:38 Ответить
страна непуганых ИДИОТОВ
показать весь комментарий
31.10.2021 21:27 Ответить
правильно бо пуганi вжe вакцинованi
показать весь комментарий
01.11.2021 00:28 Ответить
Кожна "нова" влада все сильніше і сильніше "піклується" про здоров'я і добробут українців. І ось за 25 років Україна втратила 25% населення... Традицію успішно продовжує зеко *****!!
показать весь комментарий
31.10.2021 22:36 Ответить
Вы еще загородки в транспорте предусмотрите( для невакцинированных) . Вакцинация это добровольно или ПРИНУДИТЕЛЬНО-добровольное( не хочешь -заставим порадением твоих ПРАВ. Кто вам ,суки,на это давал право? Я не давал. А коль все вакцинированные и часть типа меня не желает вводить себе непонятную бурду то в чем опасность? Я принимаю последствия на себя,другие,такие как я тоже. Это наш выбор. Вы,ублюдки,лишаете меня прав,я вам на это разрешения не давал.)
показать весь комментарий
01.11.2021 06:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 