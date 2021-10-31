Ограничения на проезд в транспорте для непривитых вводят в Запорожье
С 1 ноября в Запорожье вводится ограничение на проезд в транспорте. Проезд будет доступен только с COVID-сертификатом или негативным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении.
Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщил в своем Телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.
Ввести дополнительные ограничения городские власти решили из-за резкого роста количества заболеваемости и смертности от коронавируса, а также из-за несоблюдения горожанами условий карантина.
"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - написал он.
Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.
"Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться совместными мобильными группами.
який же ти українець? ти сталініст-кадтровець, мокшанець
Но суть в том, что если тебе не доступен ни тот ни иной транспорт, то у меня для тебя плохие новости...
Ты своим коментом только подтвердил, что от реальности (по крайней мере украинской) весьма далёк.
А вот про плохие новости я согласен. Плохая новость жить в Украине и раза в 2 хуже - в Запорожье.
И кстати, Убер мне бы за эти 5 "визитов" обошелся бы в 1К грн. Отличная альтернатива, "спасибо".
Увы, мой друг, не мудрено.
Среди гов%а вы все поэты,
Среди поэтов - вы гов%о!
...
А если серьезно, я не захожу сюда учиться правописанию и т.д.
С этим у меня все в порядке, на пяти языках, в том числе, на двух понятных тебе.
... Другое дело, что сложно попасть огромным пальцем по маленькой кнопке на экране, пробел и вовсе срабатывает не всегда.
Ну и третье дело, поверь мне как жителю "ИЗ Запорожья" я знаю контингент людей, живущих В Запорожье.... И я абсолютно не сочувствую тем кто в последний момент кинется бежать делать прививку, так как видите ли : жареный петух клюнул в то самое место.
... Ну й самою вишенкою на торті буде відкрити результати голосування за діючу владу по запорізькому регіону, а тепер власне питання: невже цей ло%торат, котрий обрав таку владу, котра налюблює той самий ло%торат, не заслуговує на всі ці муки? Як на мене, ці люди отримали саме те, за що вони проголосували... Так так... Саме за "ЩО"
... Ну і останнє, і я і всі мої знайомі, адекватні люди, мешканці Запоріжжя,вже давно вакцинувались і спокійно живемо користуємось всіма сервісами, в тому числі і громадським транспортом.