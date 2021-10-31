Все места в реанимациях для больных коронавирусом на Буковине заполнены, - ОГА
В Черновицкой области реанимации всех госпитальных баз, в которых лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.
"Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%. Многие больные и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в городской больнице № 4 и № 3 – 100% и 93% соответственно", - говорится. в сообщении.
Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Следует помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь", – сказал Черный.
Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС говорили также о случаях нарушения противоэпидемических норм. Рабочие группы, работающие в области, уже обследовали 303 объекта. 27 человек привлечены к административной ответственности. 75 буковинцам предоставили соответствующие рекомендации.
То й добре,лікарі без роботи не лишаться
Еще бы знать сколько это коек 100%. Было бы хотя бы представление о реальных возможностях нашей медицины.
Четверта десь у Садгорі, я навіть не знаю, як вона виглядає.
Наполягли на дистанційному.
Вакцини є багацько . Влада подбала за людей . Йдіть і вакцинуйтесь , щоб гроши на ваше лікування не крали з будівнитства доріг .
Вот так зелёная власть подготовилась к пандемии. Все деньги украдены на большой стройке, все что осталось - это только на шесть мест в реанимации