Все места в реанимациях для больных коронавирусом на Буковине заполнены, - ОГА

Все места в реанимациях для больных коронавирусом на Буковине заполнены, - ОГА

В Черновицкой области реанимации всех госпитальных баз, в которых лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%. Многие больные и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в городской больнице № 4 и № 3 – 100% и 93% соответственно", - говорится. в сообщении.

Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реанимации COVID-больниц Киева переполнены, большинство пациентов нуждается в кислороде, - Кличко

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Следует помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь", – сказал Черный.

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС говорили также о случаях нарушения противоэпидемических норм. Рабочие группы, работающие в области, уже обследовали 303 объекта. 27 человек привлечены к административной ответственности. 75 буковинцам предоставили соответствующие рекомендации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 17 430 новых случаев заражения, 336 человек умерли

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) реанимация (3)
Топ комментарии
+3
У нас обласна взагалі не має ковідних місць, значить в Дніпрі є інша лікарня для ковіду.
31.10.2021 17:42 Ответить
+2
"Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%. Многие больные и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в городской больнице № 4 и № 3 - 100% и 93% соответственно", - говорится. в сообщении.
Еще бы знать сколько это коек 100%. Было бы хотя бы представление о реальных возможностях нашей медицины.
31.10.2021 16:31 Ответить
+2
Ну так і робіть що вважаєте за потрібне. Я зроблю те що вважаю для себе за потрібне. Яка проблема. Біжіть, робіть першу, другу - пʼяту, десяту. Я ж Вам не заважаю та не намагаюся Вас від неї відмовлювати. Звісно йдіть та робіть, якщо так для себе вирішили. А що мені робити я сам вирішу.
31.10.2021 18:02 Ответить
То й добре,лікарі без роботи не лишаться
31.10.2021 15:58 Ответить
"Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%. Многие больные и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в городской больнице № 4 и № 3 - 100% и 93% соответственно", - говорится. в сообщении.
Еще бы знать сколько это коек 100%. Было бы хотя бы представление о реальных возможностях нашей медицины.
31.10.2021 16:31 Ответить
Не так уж и много. Корпусы в третьей больнице ещё старой постройки, трёх-четырёх этажные, палаты тоже не особо вместительные. И кроме этого там куча отделений. Насчёт четвёртой больницы сказать затрудняюсь.
31.10.2021 16:47 Ответить
3 лікарня має ковід відділеня на 80 ліжок, 4 не знаю.
31.10.2021 17:40 Ответить
Напевно, один корпус під нього віддали, або принаймні два поверхи.
Четверта десь у Садгорі, я навіть не знаю, як вона виглядає.
31.10.2021 18:46 Ответить
В Садгорі здається нема ковід відділення, вони певне переплутали 4 з залізничною на Героїв майдану, вона має ковідвідділення.
31.10.2021 18:53 Ответить
Може бути, навіть швидше за все так і є.
31.10.2021 19:04 Ответить
Возможності хрєнові , зато вакцини дофіга і різної . Так шо все ОК
31.10.2021 17:19 Ответить
Ну, як кажуть, подивимось на цей ОК.
31.10.2021 17:24 Ответить
Треба не дивитися , а бігти вакцинуватися .
31.10.2021 17:41 Ответить
Ну так і робіть що вважаєте за потрібне. Я зроблю те що вважаю для себе за потрібне. Яка проблема. Біжіть, робіть першу, другу - пʼяту, десяту. Я ж Вам не заважаю та не намагаюся Вас від неї відмовлювати. Звісно йдіть та робіть, якщо так для себе вирішили. А що мені робити я сам вирішу.
31.10.2021 18:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/TonyCrow17/status/1453154575922442242

31.10.2021 16:38 Ответить
І в той же час адміністрацією міста Чернівці прийнято рішення розпочати у школах очне навчання з понеділка (завтра, тобто).
31.10.2021 17:13 Ответить
Навпаки, завтра починається дистанційне.
31.10.2021 17:41 Ответить
На Буковині з 1 листопада школи йдуть на «дистанційку
31.10.2021 17:44 Ответить
Це дякуючи повторному засіданню обласної комісії.
Наполягли на дистанційному.
31.10.2021 21:13 Ответить
Так вакцинованих в лікарнях всього 2-3% , в реанімації - взагалі немає жодного вакцинованого . Влада закупила вакцини для всіх , ще й з надлишком . Нада просто не вакцинованих зі статистики викинути і виявиться , що ситуація абсолютно спокійна . Чого переживати за дураків . Я б взагалі заборонив їх лікувати . Нехай до попа московського йдуть сповідатися, чи в fb питати порад в антиваксерів .
Вакцини є багацько . Влада подбала за людей . Йдіть і вакцинуйтесь , щоб гроши на ваше лікування не крали з будівнитства доріг .
31.10.2021 17:15 Ответить
ти прям як комуняка, всьо пишиш по леніну - хто не з нами той проти нас, чи українська церква дозволяе не лікувати хворих як їх думкі не співпадають з твоїми?
31.10.2021 18:19 Ответить
А вы верите статистике и в то,что в реанимациях ни одного вакцинированного и никаких побочек и смертей после "вакцинации"?
31.10.2021 21:18 Ответить
Вопрос, а сколько тех ковидных мест? Например областной больнице в Днепре всего шесть мест. Шесть мест на всю много миллионную область.

Вот так зелёная власть подготовилась к пандемии. Все деньги украдены на большой стройке, все что осталось - это только на шесть мест в реанимации
31.10.2021 17:20 Ответить
У нас обласна взагалі не має ковідних місць, значить в Дніпрі є інша лікарня для ковіду.
31.10.2021 17:42 Ответить
Вакцину закупили . Багато і різну . Це краще ніж кисневі намордники .
31.10.2021 17:42 Ответить
А каков процент среди этих людей с обнаруженным короновирусом, который похоже уже находится в организме каждого человека, как вирус герпеса, составляют люди с сердечно сосудистой патологией, диабетом и онкологией, которые не смогли своевременно получать медицинскую помощь? Кому то нужны были плановые операции, процедуры, а из за бесконечных локдаунов люди не моглии получить в полном обьеме медицинскую помощь.
31.10.2021 21:15 Ответить
вірус НОВИЙ,тому всі "страхуються"...
01.11.2021 10:08 Ответить
 
 