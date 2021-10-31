РУС
Очередное заседание суда по делу малайзийского Боинга МН17 состоится завтра, 1 ноября

Очередное заседание суда по делу малайзийского Боинга МН17 состоится завтра, 1 ноября

В нидерландском судебном комплексе "Схипхол" в ноябре начнется 10-й блок слушаний по делу об уничтожении самолета рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ согласно предварительному графику, слушания будут проходить 1, 8-9, 15-17 ноября.

Следователь судья должен завершить предварительное расследование до 1 ноября 2021 года, таким образом, результаты должны быть обсуждены в понедельник, 1 ноября.

Ожидается, что 8 ноября родственники погибших продолжат выступления в суде.

Планируется, что во вторник, 9 ноября, будут обсуждены обращения и иски потерпевших. 15 и 16 ноября у прокуратуры будет заключительное слово, в частности, о вынесении приговора. Также суд оставляет возможность проведения судебного заседания в среду, 17 ноября 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17, - RTL Nieuws

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17. Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени. Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде. Всего слово в суде будет предоставлено 93 родственникам погибших рейса МН17.

Гиркина сделают виновным. Что-то он много лишнего говорит... Станет невыездным и рот прикроет, да на побегушках служить будет.
Всё это спектакль для родственников погибших.
Европа тоже скурвилась...
показать весь комментарий
31.10.2021 16:32 Ответить
Не завадило б же і справжнє розслідування цієї трагедії розпочати.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:35 Ответить
А це яке?Чи тобі дурню,потрібно шоб коцапи розслідували?В спам андруша,це тут твоє місце😂🌷×××
показать весь комментарий
31.10.2021 16:41 Ответить
😂🌷
показать весь комментарий
31.10.2021 17:08 Ответить
А чего ты удрал,ублюдок?😂🌷×××
показать весь комментарий
31.10.2021 16:58 Ответить
... Шла вторая пятилетка расследования ...
показать весь комментарий
31.10.2021 16:47 Ответить
***** очень быстро расследовало, на следующий день сказало что - "виновата Украина, потому что не закрыла небо для полётов". На России вообще быстро расследуют, иногда расследование готово ещё до самого происшествия.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:19 Ответить
Это да, там даже медали за "возвращение Крыма" сделали со "вчерашней датой".
Но всё же 7-й год расследования - слишком.
От безнаказанности ***** совсем спятил.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:06 Ответить
..суд по делу взорванного ливийцами Боинга над Локбери начался через 13!!!! лет!!! И Каддафи выдал преступников. И Ливия выплатила по 10 млн. долларов за каждого погибшего... Выдаст ли ху@ло преступников... большой вопрос.!? Признает ли решение суда? Врядли!! На сегодняшний день отсутствие приговора ... это отсутствие законной причины наложения более строгих санкций. Будет приговор...будут совсем несладкие решения для рашки...как бы она не пыталась извиваться!
показать весь комментарий
31.10.2021 18:16 Ответить
Боюсь, ничего не будет для рашки, пока Европа на газовой игле.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:38 Ответить
...Общество в Европе далеко не такое дурноватое...как у нас! Там не дадут замять и замолчать... Это не тот мир и далеко не то сознание..что у нарИда.. Так что не сомневайтесь!
показать весь комментарий
31.10.2021 19:09 Ответить
По результатам расследования уже полтора года суд идёт.

"Дело Шеремета" в Украине тоже долго "расследовали", и нарасследовали такое, что на голову не налазит...
показать весь комментарий
31.10.2021 18:25 Ответить
Рашка будет официально признана виновной. И никому в мире не будет интересно что ***** будет по этому поводу мычать. Их там нету уже не прокатит, да и это никому не будет интересно. Люди будут верить решению суда, а ***** пусть и дальше что хочет мычит, чисто поржать
показать весь комментарий
31.10.2021 17:16 Ответить
Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
31.10.2021 17:26 Ответить
 
 