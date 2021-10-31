Очередное заседание суда по делу малайзийского Боинга МН17 состоится завтра, 1 ноября

В нидерландском судебном комплексе "Схипхол" в ноябре начнется 10-й блок слушаний по делу об уничтожении самолета рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ согласно предварительному графику, слушания будут проходить 1, 8-9, 15-17 ноября.

Следователь судья должен завершить предварительное расследование до 1 ноября 2021 года, таким образом, результаты должны быть обсуждены в понедельник, 1 ноября.

Ожидается, что 8 ноября родственники погибших продолжат выступления в суде.

Планируется, что во вторник, 9 ноября, будут обсуждены обращения и иски потерпевших. 15 и 16 ноября у прокуратуры будет заключительное слово, в частности, о вынесении приговора. Также суд оставляет возможность проведения судебного заседания в среду, 17 ноября 2021 года.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17. Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени. Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде. Всего слово в суде будет предоставлено 93 родственникам погибших рейса МН17.