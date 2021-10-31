За сутки в Киеве от коронавируса умерло 39 человек, выявлено 443 новых случая СOVID-19, - Кличко

За минувшие сутки, 30 октября, в Киеве выявили 443 случая коронавируса, умерли 39 больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал мэр Киева Виталий Кличко.

Госпитализировано 63 больных коронавирусом и 389 человек с подозрением на Covid и пневмонии.

Выздоровел за сутки 161 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (114), Деснянском (76) и Святошинском (52) районах.

Читайте также: За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко