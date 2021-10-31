РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3644 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 340 40

За сутки в Киеве от коронавируса умерло 39 человек, выявлено 443 новых случая СOVID-19, - Кличко

За минувшие сутки, 30 октября, в Киеве выявили 443 случая коронавируса, умерли 39 больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал мэр Киева Виталий Кличко.

 Госпитализировано 63 больных коронавирусом и 389 человек с подозрением на Covid и пневмонии.

Выздоровел за сутки 161 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (114), Деснянском (76) и Святошинском (52) районах.

Читайте также: За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко

За сутки в Киеве от коронавируса умерло 39 человек, выявлено 443 новых случая СOVID-19, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (26139) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
С июня у ВСЕХ в Киеве была возможность получить вакцину без суеты и очередей. ВСЕХ в Киеве предупреждали, что осенью будет ж@па. Кто прислушался - все в норме.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:44 Ответить
+6
я лучше такого черта как ты пошлю
показать весь комментарий
31.10.2021 16:49 Ответить
+5
Думаю что продвинула Комаровского МАССОВАЯ ДРЕМУЧЕСТЬ СОВКА 😀😀
показать весь комментарий
31.10.2021 17:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.10.2021 16:37 Ответить
а продвинув "свинячий грип"-2009

Мавка+25% @Ljubsha



Ще на зорі входження цього "дохтура" кликала його до донечки, 16 років тому - 1000 грн. Результат призначених ліків - нульовий. Піарщик.
Хотілось би знати, хто продвинув цю людину!
показать весь комментарий
31.10.2021 16:42 Ответить
А молоді ще до реанімації кінц віддають?.. Чи як?.. Жах та й годі…
показать весь комментарий
31.10.2021 17:09 Ответить
Миллионы Комаровского

Евгений Комаровский, 59, встретил коронакризис в отличной медийной форме. Самый известный в русскоязычном мире популяризатор здорового образа жизни c 2005 года выпустил 15 книг тиражом 7 млн экземпляров, у него 8,2 млн подписчиков в Instagram, а во время пандемии его канал в ******** прибавил более миллиона подписчиков.

https://forbes.ua/ru/profile/evgen-komarovskiy-189 Комаровскому от этого радости мало: просмотры - вверх, цены на рекламу - вниз. По оценке основателя рекламного агентства Shatyrko Андрея Шатырко, в декабре 2019-го - феврале 2020 года канал «Доктор Комаровский» зарабатывал $220 за миллион просмотров, а в марте-апреле 2020-го - в 2,2 раза меньше.

Пандемия ударила не только по монетизации YouTube-канала, но и по другим источникам дохода Комаровского. 10-дневный тур по пяти городам России пришлось перенести с апреля на июнь, но и это еще бабушка надвое сказала. Под вопросом и другое направление бизнеса - продажа книг. «Книги Комаровского - всегда в топе в категориях «медицина» и «книги для родителей», - говорит владелец издательства «Брайт Букс» Дмитрий Кириченко, - но с закрытием магазинов остался только онлайн и продажи в целом по рынку упали на 70-80%».

Инфографика Леонид Лукашенко

Рост аудитории во время карантина - явление временное и уже начинает идти на спад. «В марте видео Комаровского в Instagram набирали в среднем от 1,3 до 2,2 млн просмотров, в апреле этот показатель упал до 0,8-1 млн», - говорит основатель рекламного агентства MokCo Татьяна Мокренко. «Хотя ролики про вирус и набирают миллионы просмотров, но остальные сюжеты на канале Комаровского куда менее популярны», - отмечает Шатырко.

Доктор думает над новым рецептом. «Мало клиентов, готовых платить реальную цену за аккаунт 8 млн фолловеров», - сетует он. Идея - создать сайт с платным доступом, на котором будут опубликованы самые полезные его статьи и видео.

Материал вышел в первом номере журнала Forbes (июнь 2020)

https://forbes.ua/ru/news/milyoni-komarovskogo-08092020-3

показать весь комментарий
31.10.2021 17:12 Ответить
Думаю что продвинула Комаровского МАССОВАЯ ДРЕМУЧЕСТЬ СОВКА 😀😀
показать весь комментарий
31.10.2021 17:16 Ответить
...але хтось мав узяти за руку й привести в телевізор, як-от В. Щербачов привів Кашпировського на УТ-1
показать весь комментарий
31.10.2021 17:24 Ответить
В Щербачов - это спортивный комментатор ? Ясно
показать весь комментарий
31.10.2021 17:31 Ответить
Головне -скільки хворих буде в вівторок.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:43 Ответить
Это потому,шо у него велосипеда нету
показать весь комментарий
31.10.2021 17:13 Ответить
Если вас используют, то вы-презерватив. Если не сказать что похуже
показать весь комментарий
31.10.2021 17:20 Ответить
Так, или иначе, но количество антиваксеров в Киеве уменьшается
показать весь комментарий
31.10.2021 16:37 Ответить
тебе не жаль стариков которые даже с телефоном плохо управляются? не то что бы сориентироваться в такой ситуации.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:42 Ответить
С июня у ВСЕХ в Киеве была возможность получить вакцину без суеты и очередей. ВСЕХ в Киеве предупреждали, что осенью будет ж@па. Кто прислушался - все в норме.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:44 Ответить
Ох и черт, тут старики не могут освоить годами технику а их с июля предупреждали Во время таких слухов о вакцине и молодые боятся делать вакцины. А в реанимации в основном старики лежат.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:47 Ответить
У стариков есть опекуны и социальные службы. Можешь пойти их пожурить.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:48 Ответить
я лучше такого черта как ты пошлю
показать весь комментарий
31.10.2021 16:49 Ответить
У тебя, лапоть, прокся отклеилась
показать весь комментарий
31.10.2021 16:58 Ответить
прокся у меня UK
показать весь комментарий
31.10.2021 17:00 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80 Шоб ты понимал...

показать весь комментарий
31.10.2021 17:02 Ответить
Мы уже все всё поняли
показать весь комментарий
31.10.2021 17:05 Ответить
ой, прокся таки отклеилась и внезапно британец стал украинцев.. шож такое.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:06 Ответить
как глупость одних оправдывает упорство в невежестве других?
показать весь комментарий
31.10.2021 17:05 Ответить
Можна і камінням по годові отримати, а щеплення - річ добровільна. Знаючи нині склад цього сурогату, звісно ніхто з здоровою головою себе на самогубство не віддасть. А примушувати не можна за законами і Конституцією. За це кримінальна відповідальність
показать весь комментарий
31.10.2021 17:12 Ответить
Хе-хе. А ну расскажи про склад

показать весь комментарий
31.10.2021 17:14 Ответить
состав вакцины - не тайна. Что в нем такое ужасное, расскажи

Склад[

Окрім молекули мРНК, вакцина містить такі неактивні інгредієнти (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 допоміжні речовини ):

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ALC-0315&action=edit&redlink=1 ALC-0315 https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0315 [en] , ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ALC-0159&action=edit&redlink=1 ALC-0159 https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0159 [en] , 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N, N-ditetradecylacetamide
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1 дистеароїлфосфатидилхолін https://en.wikipedia.org/wiki/Distearoylphosphatidylcholine [en] (DSPC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB холестерол
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1 двоосновний дигідрат фосфату натрію https://en.wikipedia.org/wiki/Disodium_phosphate [en]
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1 одноосновний фосфат калію https://en.wikipedia.org/wiki/Monopotassium_phosphate [en]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8E хлорид калію
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E хлорид натрію
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0 сахароза
вода для ін'єкцій

Перші чотири з них - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B8 ліпіди . Ліпіди та мРНК разом утворюють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 наночастинки . ALC-0159 - це кон'югат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C поліетиленгліколю (тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%93%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F пегільований ліпід).

Вакцина постачається у багатодозовому флаконі у вигляді «білої, стерильної, без консервантів, замороженої суспензії для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BD%27%D1%94%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F внутрішньом'язових ін'єкцій» . Перед введенням його слід розморозити до кімнатної температури і розвести звичайним фізіологічним розчином.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:15 Ответить
https://youtu.be/RqDubWl6NV0 Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом

показать весь комментарий
31.10.2021 18:23 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 19:13 Ответить
Судячи по псевдоніму йому жаль лише людей гешефтної національності.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:45 Ответить
Хе-хе. вы, кацапы, палитесь на нацизме.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:46 Ответить
Таки вгадав про національність?
показать весь комментарий
31.10.2021 17:01 Ответить
Вы, кацапы, не имея собственной национальности, любите полаять на тех, у кого национальность таки есть
показать весь комментарий
31.10.2021 17:03 Ответить
Этот провокатор в каждой дырке торчит,и всех провоцирует.то у него все русские,то антиваксеры,то просто плохие люди,в бан его!
показать весь комментарий
31.10.2021 17:04 Ответить
У стариков есть дети, или у их знакомых есть дети. И вот эти дети вполне себе спокойно даже сейчас с соплями и кашлем ездят в маршрутках без масок. Как думаете, им жаль своих родителей? А ведь они должны были сами вакцинироваться, убедить своих родителей вакцинироваться, и соблюдать ограничения. И не было бы ни такого количества смертей стариков, ни локдаунов.
показать весь комментарий
31.10.2021 19:17 Ответить
Чувырдло кацапское, вакцинованы тоже умирают. Ты следующий ).
показать весь комментарий
31.10.2021 17:21 Ответить
Хе-хе.

https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany Более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы
показать весь комментарий
31.10.2021 17:23 Ответить
чому Педалік не хворіє і навіть не помирає? Хтось може пояснити це назви ще явище природи?…
показать весь комментарий
31.10.2021 17:07 Ответить
я можу. називається "диво вакцинації".
я тоже, как и он, заговоренный.

Масова вакцинація - єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну. Про це в ефірі Українського радіо заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Я сподіваюся, що всі почують заклики щепитися. Бо єдиним захистом від подальшого розповсюдження коронавірусу є масова вакцинація. Ми сьогодні робимо все. І щодня велика кількість киян, 20-30 тисяч людей, вакцинуються в столиці. Я сподіваюся, ця тенденція не зменшиться. І до кінця року майже всі мешканці столиці отримають щеплення. І я сподіваюся, що всі дослухаються. І ми уникнемо страшних речей. Уникнемо нових обмежень на транспорті, спецперепусток та інших суворих обмежень. Єдиний вихід сьогодні - це вакцинація», - наголосив Віталій Кличко.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:09 Ответить
Нельзя, там ещё не вся земелька поделена меж теми, кому надо. До того момента-никак нельзя.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:22 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/laboratoriya-v-tanzanii-yakoby-obnaruzhila-koronavirus-v-papaje-ee-rukovodstvo-otstranili-ot-raboty
показать весь комментарий
31.10.2021 17:58 Ответить
https://youtu.be/YFu6wwTvcWg
показать весь комментарий
31.10.2021 19:07 Ответить
 
 