Получено уже 21 сообщение о возможных нарушениях на довыборах в Раду, составлен 1 админпротокол, - Нацполиция

Подразделениями Национальной полиции в Черкасской области, по состоянию на 15:00, зафиксировано 21 сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства во время проведения внеочередных выборов в избирательном округе №197.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Черкащины.

Все обращения зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет предоставлена соответствующая правовая квалификация каждому из событий.

"Вместе с тем, правоохранителями составлен 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 212-10 (Нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На довыборах в Черкасской области обнаружены "смотрящие" за голосованием со списками избирателей, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж