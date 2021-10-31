На 16:00 явка на досрочных выборах в Черкасской области - 20%, на Херсонщине -17%, - Айвазовская

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская 31 октября сообщила о явке избирателей на довыборах в Верховную Раду в округах №197 в Черкасской области и №184 в Херсонской области по состоянию на 16.00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке Ольга Айвазовская.

Она отметила: "В 184-м округе (Херсонщина) по состоянию на 16.00 - 17.6% (погрешность – 2.2%).

197 округе (Черкасская область, - ред) - 20.8% (без погрешности - со всех участков).

Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов Украины. Данные собраны наблюдателями Гражданская сеть ОПОРА непосредственно из избирательных участков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 12:00 явка на выборах мэра Харькова составляет 12%, - ОПОРА