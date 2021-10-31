На 16:00 явка на досрочных выборах в Черкасской области - 20%, на Херсонщине -17%, - Айвазовская
Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская 31 октября сообщила о явке избирателей на довыборах в Верховную Раду в округах №197 в Черкасской области и №184 в Херсонской области по состоянию на 16.00.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке Ольга Айвазовская.
Она отметила: "В 184-м округе (Херсонщина) по состоянию на 16.00 - 17.6% (погрешность – 2.2%).
197 округе (Черкасская область, - ред) - 20.8% (без погрешности - со всех участков).
Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов Украины. Данные собраны наблюдателями Гражданская сеть ОПОРА непосредственно из избирательных участков".
https://twitter.com/h_kharkov/status/1454799085244977160 1 ч
В https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%9D%D0%9C%D0%A3?src=hashtag_click #ХНМУ на входе 3 общежития пишут списки, где отмечают тех, кто идет на выборы, а кто нет. Что будет с теми, кто не пойдет - не известно. Надеемся, что не **********
https://twitter.com/h_kharkov/status/1454782297211916289 3 ч
31.10. Тем временем с утра зам. декана , комендант и проректор ходят по общежитию, не стесняясь зайти в комнату и даже стучать в душевую кабинку, с требованием идти на голосование.
Ідіотизм тих хто не ходе на вибори - 100%.
Один раз на 5 років ця вата незвзмозі відірвати свої дупи від зомбоящика та піти виразити своє ПРАВО..
Зато потім ці ватники будуть невдоволено верещати що "власть нам ничего не делает, все там одинаковие!"
«Не важно, как проголосовали, - важно, как подсчитали». (И. В. Сталин)