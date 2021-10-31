РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3644 посетителя онлайн
Новости
2 307 26

На 16:00 явка на досрочных выборах в Черкасской области - 20%, на Херсонщине -17%, - Айвазовская

На 16:00 явка на досрочных выборах в Черкасской области - 20%, на Херсонщине -17%, - Айвазовская

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская 31 октября сообщила о явке избирателей на довыборах в Верховную Раду в округах №197 в Черкасской области и №184 в Херсонской области по состоянию на 16.00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке Ольга Айвазовская.

Она отметила: "В 184-м округе (Херсонщина) по состоянию на 16.00 - 17.6% (погрешность – 2.2%).

 197 округе (Черкасская область, - ред) - 20.8% (без погрешности - со всех участков).

Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов Украины. Данные собраны наблюдателями Гражданская сеть ОПОРА непосредственно из избирательных участков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 12:00 явка на выборах мэра Харькова составляет 12%, - ОПОРА

Автор: 

явка (145) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122) досрочные выборы (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Навряд, після 20-ї години буде "масове вкидання" бюлетнів. Схема давно відпрацьована і покращена останнім часом на Івано-Франківщині.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:38 Ответить
+4
У нас на 184м явка очень низкая. Я живу в селе,голосовать нужно в соседнем селе. Организовали подвоз автобусом(два рейса в 10:00 и 14:00. На 10часов было 4 чел,на 14 я был один-ОТВЕЗЛИ/ПРИВЕЗЛИ. Козырю(канд. в дип ВР от СН) повезло-много бланков останется. Любую цифру нарисуют,например 101.5%- ЗА.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:49 Ответить
+3
показательные цифири))...нужно парлямЭнт этот разгонять к чертям, доверия нет и быть не может! ... на входе фильтры выставить, возрастные, образовательные с перепроверкой образования и опыта работы, как эти курвы для выпускников вышей капкан устроили..опыта нет, гуляй лесом!..вот так и им критерии для баллотирования!!!!..дошел по всем ступенькам карьерным до уровня директора, к примеру или аналог. должности,косяков не допускал, можешь избираться..если нобель как кива и пр. катлетники, гуляй лесом мимо парламента и управленческих кабинетов!!!, кОтлеты жарь только с проверкой в СЭС)) или в жэке службу начинай нести, на стройке, в забое.....
показать весь комментарий
31.10.2021 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** Харьков@h_kharko

https://twitter.com/h_kharkov/status/1454799085244977160 1 ч



В https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%9D%D0%9C%D0%A3?src=hashtag_click #ХНМУ на входе 3 общежития пишут списки, где отмечают тех, кто идет на выборы, а кто нет. Что будет с теми, кто не пойдет - не известно. Надеемся, что не **********
показать весь комментарий
31.10.2021 17:15 Ответить
****** Харьков@h_kharkov

https://twitter.com/h_kharkov/status/1454782297211916289 3 ч



31.10. Тем временем с утра зам. декана , комендант и проректор ходят по общежитию, не стесняясь зайти в комнату и даже стучать в душевую кабинку, с требованием идти на голосование.

показать весь комментарий
31.10.2021 17:16 Ответить
Негусто, ну до 25% может еще дотянут.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:18 Ответить
Цi вибори, треба визнавати недiйсними з такою явкою
показать весь комментарий
31.10.2021 17:27 Ответить
Навряд, після 20-ї години буде "масове вкидання" бюлетнів. Схема давно відпрацьована і покращена останнім часом на Івано-Франківщині.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:38 Ответить
А ну да.Це ж Украина.Розмрiялся я
показать весь комментарий
31.10.2021 17:50 Ответить
показательные цифири))...нужно парлямЭнт этот разгонять к чертям, доверия нет и быть не может! ... на входе фильтры выставить, возрастные, образовательные с перепроверкой образования и опыта работы, как эти курвы для выпускников вышей капкан устроили..опыта нет, гуляй лесом!..вот так и им критерии для баллотирования!!!!..дошел по всем ступенькам карьерным до уровня директора, к примеру или аналог. должности,косяков не допускал, можешь избираться..если нобель как кива и пр. катлетники, гуляй лесом мимо парламента и управленческих кабинетов!!!, кОтлеты жарь только с проверкой в СЭС)) или в жэке службу начинай нести, на стройке, в забое.....
показать весь комментарий
31.10.2021 17:28 Ответить
Вибори, вибори, депутати ................ , що вже зрозуміло переважній більшості виборців, нема кого толкового вибирати, а безтолковому і так голоси сфальсифікують.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:30 Ответить
Люди молодці . Цінують свій час і здоров'я . Людина має мати можливість проголосувати в смартфоні в "ДіЯ" . З будь якої точки світу , без біганини , черг , макулатури і загрози підчепити якусь заразу в натовпі пенсіонерів.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:34 Ответить
більш того: БУДЬ хто та за будь кого! Можна навіть один - на весь Харків

Ідіотизм тих хто не ходе на вибори - 100%.
Один раз на 5 років ця вата незвзмозі відірвати свої дупи від зомбоящика та піти виразити своє ПРАВО..

Зато потім ці ватники будуть невдоволено верещати що "власть нам ничего не делает, все там одинаковие!"
показать весь комментарий
31.10.2021 19:03 Ответить
Выборы после сознательного выбора Зеленых недоумків. Українці трохи cсцють знову промазать.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:42 Ответить
#акакаяразница = более 80% населения ака "мудрый нарид"
показать весь комментарий
31.10.2021 17:42 Ответить
Зеленый балаган продолжается... Посмотрим каковы будут результаты голосования при такой явке.
«Не важно, как проголосовали, - важно, как подсчитали». (И. В. Сталин)
показать весь комментарий
31.10.2021 17:46 Ответить
У нас на 184м явка очень низкая. Я живу в селе,голосовать нужно в соседнем селе. Организовали подвоз автобусом(два рейса в 10:00 и 14:00. На 10часов было 4 чел,на 14 я был один-ОТВЕЗЛИ/ПРИВЕЗЛИ. Козырю(канд. в дип ВР от СН) повезло-много бланков останется. Любую цифру нарисуют,например 101.5%- ЗА.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:49 Ответить
радуцкий сделал свое дело,сказав о проверке вакцинации на участках а зелень в свою очередь всех своих проверит по спису лично. вот и будет результат. довольно умный ход
показать весь комментарий
31.10.2021 17:54 Ответить
никто не верит в выборы, выберут ту мразоту, которую назначат, порядочного в те круги не пускают
показать весь комментарий
31.10.2021 18:00 Ответить
от же люди не можуть дупу відірвати від крісла, а потім на владу скаржаться
показать весь комментарий
31.10.2021 18:00 Ответить
Трудно ожидать большей явки на выборы, после того как Порошенко и Зеленский обοςραλи ожидания избирателей.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:26 Ответить
Та вам хоч самого Ісуса Христа вистав кандидатом, все одно почуватиметеся обісраними. Може проблема не в кандидатах?
показать весь комментарий
31.10.2021 19:29 Ответить
А ти чего ожидал ваще, лошик? Поделись ожиданиями.. Наверное от Пороха долара по 10 а от Зе зарпалати в 4К баксов?)))
показать весь комментарий
31.10.2021 20:50 Ответить
На 30-ом году существования ОПГ "Украина" люди начали понимать, что участие в шоу "выборы" абсолютно ни на что влияет. Какие бы небыли фамилии в Президента и депутатов. Пока жива эта корупционная система - ОПГ будет оставаться ОПГ.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:28 Ответить
Если не будет импичмента, то Зеля застрянет здесь так же надолго как Пуйло в Московии и Лукашенко в Белоруссии.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:30 Ответить
Вполне вероятно что на следующих парламентских и президентских выборах будет что то подобное.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:55 Ответить
Амебы или кальмары...жители абсолютные пофигисты и бесхребетные
показать весь комментарий
31.10.2021 19:03 Ответить
Це піздець. і вони хочуть собі хорошу владу..
показать весь комментарий
31.10.2021 20:48 Ответить
 
 