С начала суток один воин получил боевую травму, враг 8 раз нарушал перемирие,- штаб ООС

За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказана медицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

