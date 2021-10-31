С начала суток один воин получил боевую травму, враг 8 раз нарушал перемирие,- штаб ООС
За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.
В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказана медицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".
Тому на виср клоуна з МИДа ФРГ немає що звертати увагу. Він вже ніхто і тож шукатиме собі місце.
Нам своє робить!!!!!!!! Усіх колабораціоністів і москалів, що зі зброєю прийшли в Україну до одної ями.
Треба видати наказ на знищення військових підрозділів і техніки яки зайшли у сіру зону.