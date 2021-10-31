РУС
С начала суток один воин получил боевую травму, враг 8 раз нарушал перемирие,- штаб ООС

За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказана медицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

Читайте также: За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов. Враг применил у Гранитного 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб

обстрел (29640) операция Объединенных сил (6766)
Швидкого одужання нашому захиснику.
31.10.2021 17:58 Ответить
+5
Швидкого одужання хлопцю……..
31.10.2021 17:58 Ответить
+2
Пускай хоть Байракары фиксируют на видео кто начинает обстрелы если ОБСЕ из своих люксовых номеров считают только количество выстрелов а не кто начинает бои да и то в большем случае количество выстрелов берут с потолка.
31.10.2021 17:54 Ответить
Ни слова о байрактарах!
31.10.2021 17:44 Ответить
31.10.2021 17:54 Ответить
За этим должны следить не "Прапороносци ТБ2", а контрбатарейные радары, в реальном времени, 24/7, с полной записью наблюдений либо в один файл, либо в файлы мегабайт по 500, в которых начальное конечное время будут совпадать с предыдущим и следующим файлами. Это на случай сомнений о мантировании или подтасовках по датам.
31.10.2021 19:44 Ответить
Вполне с Вами согласен.При первом показе уничтожения гаубицы перед взрывом отчотливо просматривалось облако дыма после выстрела гаубицы но потом этот момент куда-то исчез как из мокшанских телеканалов так и из международных информационных программ.Да и украинское ТВ мочему-то об этом умалкивает.
31.10.2021 19:51 Ответить
31.10.2021 17:58 Ответить
31.10.2021 17:58 Ответить
Чего то не слышно про нашу спецуру , засиделись пацаны без работы , как и снайпера , раз уже Залужный решил байрактары применять , то и пацанам из ССО давно пора разрешить делать свою работу.
31.10.2021 18:10 Ответить
На сепарських форумах постят https://mobile.twitter.com/46andres71/status/1454783801813618691 видео та репертують, що ВСУ стріляє по населеному пункту. Але як що уважно послухати звук з відео, то чутно, шо це не прильоти, а навпаки вихідні постріли із жилої застройки. Самі себе спалили.
31.10.2021 18:41 Ответить
Вообще-то похоже на прилеты с АГС. Тут вопрос в другом - где именно это происходит? Там может окопы в огороде, это один момент, ну и второе - в 14-15 для стимуляции "нацисто"ненавистничества и для телекартинки практиковали не только АГСы, но и минометы.
31.10.2021 19:57 Ответить
Один постріл оголив позиції . Фрау готується на пенсію і розраховує місце у "газпромі". За що за те що убаюкувала Евросоюз. про жабоїда мови не ведеться він не грок.
Тому на виср клоуна з МИДа ФРГ немає що звертати увагу. Він вже ніхто і тож шукатиме собі місце.

Нам своє робить!!!!!!!! Усіх колабораціоністів і москалів, що зі зброєю прийшли в Україну до одної ями.
Треба видати наказ на знищення військових підрозділів і техніки яки зайшли у сіру зону.
31.10.2021 18:47 Ответить
Украинская армия героически охраняет Донбасс от возвращения в Украину.
31.10.2021 20:21 Ответить
 
 