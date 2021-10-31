От осложнений после коронавируса в Житомире умер ветеран АТО Сергей Недашковский

30 октября, в больнице Житомира от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер Сергей Степанович Недашковский (позывной Тараскин), 09.05.1968 года, житель Житомира, старшина, стрелок батальона специального назначения "Донбасс" Национальной Гвардии Украины, принимавший активное участие в действиях на Востоке Украины в период 2014-15 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Недашковский имел специальность "инженер-проектировщик", в сентябре 2014 года добровольно поступил в ряды батальона "Донбасс". 16 февраля 2015 года в поселке Широкино Донецкой области он получил тяжелые ранения и контузии, потерял зрение на один глаз и получил инвалидность.

После демобилизации постоянно посвятил общественной деятельности и занимал активную гражданскую позицию, был страстным патриотом Украины. Из-за большой загруженности на работе и общественном направлении не смог вовремя вакцинироваться.

Похоронили Сергея Недашковского сегодня, 31 октября, на военном кладбище Житомира. У него остались мать, жена, сын и внучка, которую он очень любил.

В последнем сообщении на своей фейсбук-странице Сергей Недашковский призвал всех вакцинироваться из-за коварства и опасности коронавирусной инфекции.

"COVID .Трудно поставить точку....поэтому мы постоянно дорисовываем еще 2.... Не верьте никому, вакцинируйтесь. Вы не понимаете, какая эта страшная болезнь, когда каждый день вашей жизни может быть последним.. Прорвемся." – отметил Сергей Недашковский.