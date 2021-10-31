Нацполиция начала уголовное производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова
Правоохранители открыли первое уголовное производство по факту выявленного нарушения на избирательном участке во время проведения выборов мэра Харькова. Члены комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, заместитель главы участковой избирательной комиссии добровольно издала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
"На каждом из них наверху был написан образец. Указанные экземпляры изъяты во время проведения осмотра и помещены в бумажный пакет, опечатан с подписями участников следственного действия", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательного ящика, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 5 лет.
Кроме того, полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 53-летнего харьковчанина. Он, получив бюллетень, порвал его и бросил в урну для голосования.
По состоянию на 18:00 полиция области зарегистрировала 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
Показательный олень... Возмутился что нет Гепы в бюллетенях?