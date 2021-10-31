РУС
В киевские ТРЦ детей не будут пускать без привитых от COVID-19 родственников, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

В киевские ТРЦ детей не будут пускать без привитых от COVID-19 родственников, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

Киев вошел в красную эпидемическую зону из-за роста ежедневного количества пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе начинают действовать жесткие ограничения, которые несколько ослаблены для вакцинированных или переболевших.

Подробности об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем сегодня эпидемию коронавируса среди невакцинированных, и именно дельта-возбудителя, который максимально циркулирует среди населения, а дельта-возбудитель поражает прежде всего детей и подростков, которые являются той движущей силой процесса, который распространяет инфекцию... Во-вторых, у нас сегодня есть красная зона в городе Киеве. С завтрашнего дня ребенок должен находиться на дистанционном обучении. Основная задача для борьбы с эпидемией - это не допустить скопления людей", - сообщил столичный чиновник.

Он также объяснил, почему ребенок не может в ТРЦ зайти один без родителей или родственников, которые имеют прививки от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве от коронавируса умерло 39 человек, выявлено 443 новых случая СOVID-19, - Кличко

"Надо, чтобы не было скопления в ТРЦ детей. Поэтому дети должны быть в сопровождении с родителями или другими родственниками", - ответил он.

Известно, что сейчас в Киеве есть большие очереди в пунктах вакцинации. На вопрос, есть ли риски подхватить коронавирус в скоплении людей, которые находятся в этих очередях, Рубан сообщил, что такой риск есть.

"Есть проблематика относительно очередей. Ежедневно работают с очередями сотрудники Департамента здравоохранения, всем разъясняют, что мобильная бригада может обеспечить не более 150 человек, но очереди сегодня создаются. Это очень хорошо с одной стороны, что люди начали вакцинироваться, но действительно, скопление людей, может привести к распространению инфекции. Потому это ежедневная работа, и это является проблематикой в городе Киеве", - отметил он.

Напомним, 17 430 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 октября 2021 года. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.

Читайте также: При инфекционных заболеваниях нет демократии, есть диктатура возбудителя. Не хотите прививаться - сидите дома и платите за свое лечение, - Рубан

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, также в Минздраве сообщили, что за сутки скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом, 336 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

В Киеве за сутки медики выявили коронавирус у 443 человек. В Киевской области за сутки заболели коронавирусом 578 человек.

Автор: 

дети (6732) Киев (26139) Госпродпотребслужба (261) Рубан Олег (124) трц (59)
Топ комментарии
+26
Ничего приятного и тем более смешного не вижу. Маразм крепчает. Зато на выборі можно всех пускать и без сертификатов. В Раде депутаты имеют право не показывать сертификат, а Вы вот этого права теперь не имеете. Как-то так получается. И это печально.
показать весь комментарий
31.10.2021 19:12 Ответить
+21
ПОшла вода в хату - эти вакцинированные белые господа, им всё можно, у них бумажка, а вот эти без бумажки чёрные рабы ..второй сорт.. ну ну..доиграетесь. Явное нарушение прав и свобод человека. Только почему то Европа не пикает...другое дело если бы гея на гей параде пальцем тронули, отут бы визгу было про дискриминацию и нарушение прав - до небес!
показать весь комментарий
31.10.2021 19:20 Ответить
+16
Осталось полицаям правильную форму выдать с молниями и повязочками со свастиками и всё станет на свои места. Пока , наверное, стесняются.
Главное, что бы каждый из них помнил, чем всё закончилось в 45-ом.
показать весь комментарий
31.10.2021 19:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Вместо того, чтобы устраивать очередной лохдаун и добивать экономику, все сделано правильно - лишить *********-антиваксеров возможность заражать окружающих в людных местах. Теперь вакцинированые защищены дважды: первый раз вакцинацией, второй - их избавили от сообщества ********* заражающих все вокруге
показать весь комментарий
31.10.2021 20:40 Ответить
почему 4 раза вакцинированный шустер сидит в Италии на карантине? не задавал себе такой простой вопрос? тут еще нужно разобраться кто истинный *******
показать весь комментарий
31.10.2021 20:48 Ответить
Так а почему в вакцинированной на 70% Италии меньше 500 заболевших в сутки, а в правильной невакцинированной Украине или парашии по 500-1200 трупов в день?
показать весь комментарий
31.10.2021 20:52 Ответить
потому что меньше нужно смотреть "новости", там как правило правды нет
показать весь комментарий
31.10.2021 20:54 Ответить
Так ты сам смотришь новости про своего шлюхстера. Может дело не во мне, а в тебе?
показать весь комментарий
31.10.2021 20:56 Ответить
В Италии за 5 месяцев (июнь-октябрь)
2020 года от К умерло 5 143 чел. (вакцинировано 0% населения)

за тот же период 2021 года от К умерло 5 879 чел. (вакцинировано 72%)

ты разницу видишь? а вновостях тебе сказали шо все хорошо - и у тебя все хорошо, а сказали б шо все плохо - было бы плохо, а объективно -пох, никакой разницы.
Меньше верьте новостям - головой иногда нужно думать
показать весь комментарий
31.10.2021 21:02 Ответить
За них думает шЛяшко и Вова шмаркл
показать весь комментарий
31.10.2021 21:11 Ответить
Так пусть вакцинированые в людных местах платят вдвойне: за себя и за того парня, которьій не хочет уколотся и тем поддержат экономику,
показать весь комментарий
31.10.2021 20:52 Ответить
А почему вакцинированные должны платить за *********?
показать весь комментарий
31.10.2021 20:55 Ответить
разберитесь в теме прежде чем срать на ветке
показать весь комментарий
31.10.2021 20:55 Ответить
Разобрался в уже в теме. В Нидерландах вакцинировано почти 70% населения. Люди ходят в магазы без масок и никто никого не заражает
показать весь комментарий
31.10.2021 20:58 Ответить
В Италии за 5 месяцев (июнь-октябрь)
2020 года от К умерло 5 143 чел. (вакцинировано 0% населения)

за тот же период 2021 года от К умерло 5 879 чел. (вакцинировано 72%)

ты разницу видишь? а вновостях тебе сказали шо все хорошо - и у тебя все хорошо, а сказали б шо все плохо - было бы плохо, а объективно -пох, никакой разницы.
Меньше верьте новостям - головой иногда нужно думать
показать весь комментарий
31.10.2021 21:06 Ответить
Ну так подыхают самые тупорылые - те кому было впадло одеть маску в 2020-м, в 2021-м - те кому впадло было вмазать пфайзер
показать весь комментарий
31.10.2021 21:15 Ответить
так я не пойму - в Италии все хорошо в 2021 году или уже нет?
Прежде чем что-то утверждать - хоть полчаса потрать времени и поинтересуйся как и что.
У вас же поток алогичного бреда и мантр кадыровских и больше ничего.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:29 Ответить
Бред полный. Вакцинированные умирают . Я писала здесь сегодня про преподавателя. Мед вуз.Дважды вакцинированная умерла, муж невакцинированный выжил.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:31 Ответить
Сьогодні помер знайомий таксит , стало погано в той же день після 2 уколу вівцини.Офіційна версія інсульт, хоча це був здоровенний дядько, який ніколи не скаржився на здоров"я і всього всього 46 років.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:42 Ответить
Ей было 59 лет, кафедра инфекционных болезней.все пары начинала с агитации прививаться. Муж лежал в больнице с ковид. Заболел, через 4 дня умерла. Скоропостижно…
показать весь комментарий
31.10.2021 21:49 Ответить
или дайте пруф или прекратите загружать некрологами собственного сочиненния
показать весь комментарий
01.11.2021 02:05 Ответить
все хорошо подано, но ты не написал сколько среди умерших итальянцев в 2021 вакцинированных, и не дал сслку откуда эта инфа. пока этого нету нет смысла тебе верить как и новостям
показать весь комментарий
01.11.2021 01:59 Ответить
Пытаются такими методами выполнить приказ ВОЗ - уколоть как минимум 40% населения до нового года. Для чего это нужно - вопрос отдельный, но явно это не про здоровье.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:44 Ответить
В Эстонии уже закрылись все сайты, что ты срешь свою антиваксерскую галимотью на украинском ресурсе?
показать весь комментарий
31.10.2021 20:48 Ответить
В 2018-м был в Таллинне, обратил внимание на такой интересный момент, что бомжи, алкаши и долпоепы - гусскоязычные.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:54 Ответить
Кто хочет тот вакцинируется кто не хочет покупает нужные доки. Каждый делает так как считает нужным и никто никому не имеет права навязывать свою точку зрения.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:55 Ответить
Получается что антиваксеры навязывают как раз свое мнение.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:02 Ответить
Люди,которых вы называете антиваксерами, просто оказались умней, и не ведутся на постановочные шоу. Происходит грандиозный эксперимент в мировом масштабе, как взять всех и вся под полный контроль.Отрабатываются технологии управления толпой. Но что то пошло не так. Много людей на Земле понимают,что их разводят, и это вызывает неописуемую ярость тех,кто хочет загнать народы в стойло,
то бы люди сидели по своим норам, общались только через интернет, заказывали у них товары и услуги,смотрели дебильные шоу и сереалы вперемешку с рекламой, и не анализировали никакой информации.Сказали пандемия,что допустим в штатах в сутки умерло 1600 чел, то нужно вакцинироваться, и эти побежат, и не будут знать, что в штатах ежедневная смертность четыре,четыре с половиной тысячи, как в Италии тысяча семьсот человек считается нормой, без всяких эпидемий. Мы не спешим вакцинироваться непроверенными препаратами, которые вызывают мутации вирусов в организме человека, а вы теперь будете ширяться от всех, даже безобидных вирусов, и гордиться,что стали работать на крупные корпорации,правда в качестве лабораторных кроликов, и пожизненных клиентах аптек, и никогда не узнаете причины,почему так резко подкосились здоровье.
Подписывали же бумагу, где никто и ни за что не отвечает.
показать весь комментарий
01.11.2021 00:26 Ответить
Головне не за останні купувати "нужние докі" . Бо лох - це судьба . Платити доведеться і поліції і судді і за койку і за кисень і за місце в морзі і за місце на кладовищі . Ну і масковскому попу , щоб гарно відспівав
показать весь комментарий
31.10.2021 21:04 Ответить
Ага, то есть прививка у родственника (с которым дети или подростки пойдут в ТРЦ) защитит и их. Очень интересный бонус. Что ещё предстоит услышать?Что прививка даёт +10 к способности торговаться, или воскрешает динозавров, поворачивает время вспять и вызывает хтонических фитоняшек десантом прямо в бункер путлера?
показать весь комментарий
31.10.2021 20:57 Ответить
Супер . Це врятує життя десяткам тисяч безголових людей . Це така ментальність : без копен в дупен нічо не робимо.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:58 Ответить
Сталіна з Бєрієй на тебе нема - ото хлопці були правільні)))
Які ж ви тільки прицюцюрені, на всю голову
показать весь комментарий
31.10.2021 21:05 Ответить
Я б з тобою погодився , якби на лікування антиваксерів не крали гроши з будівництва доріг .
показать весь комментарий
31.10.2021 21:12 Ответить
В малій Чехії тільки на тести на сьогодні витратили 16 млрд крон. Скільки в Україні здорових і не вакцинованих, на яких держава не витратила ані кіпійки...
показать весь комментарий
31.10.2021 21:17 Ответить
чувак, у Британії 70% померлих від К - вштирені, ви взагалі не в темі, а патякаєте. Те що тобі мозок прополоскали - це твої проблеми, не треба їх пропихати іншим.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:18 Ответить
Даёшь налоги только с вакцинированных!!!! Тогда и поговорим о лечении или не лечении невакцинованны
показать весь комментарий
31.10.2021 21:25 Ответить
ти про велике крадівництво доріг? от якраз на дороги зеклован гроші забрав з фонду на лікування ковіду, т.ш. йди проспися!
показать весь комментарий
01.11.2021 01:48 Ответить
Ваксеры с катушек съехали полностью😂😂😂😂. Пан шЛяшко, вы что им колете???
показать весь комментарий
31.10.2021 21:15 Ответить
Давай сертификат рисуй быстрее, с завтрашнего дня, трусы себе не сможешь купить
показать весь комментарий
31.10.2021 21:17 Ответить
По интернету закажу с Испании. Наши не трусы шьют, а панталоны для вакцинированны
показать весь комментарий
31.10.2021 21:22 Ответить
Ты дяденька дремучий застрял в 19-ом веке. Сейчас все можно купить в сети, а на ОЛХ ещё и доставка бесплатная есть двумя почтовыми службами.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:25 Ответить
Очередная серия из сериала "Зелёный маразм". По магазинам, работам и в транспорте без сертификата низзя, а на выборы можно. При чём на выборах требовать сертификат - не конституционно и совершенно не законно, а в остальное время: "Мы скоро будем расстреливать всех, кто без сертификата"
показать весь комментарий
31.10.2021 21:27 Ответить
Я собі так міркую : Якщо вакцинація - це порушення прав антиваксера , то натягування кисневого намордника на голову - це не просто вопіюще порушення прав , це можна сказати глум і приниження гідності антиваксера . До того ж в кисні можуть бути розчинені чіпи , що ізлучають G5 . Той кисень шо , хтось перевіряв ?
Нада просто перестати знущатися з антиваксерів , нехай лікуються подорожником і порадами з соцмереж.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:48 Ответить
в Європі вакциновано 70-80%, а у нас через дебілів різного роду, які кричать про "ущємлєніє свабод" - 17%
показать весь комментарий
31.10.2021 21:55 Ответить
В Європі під час локдаунів держава виплачували громадянам різні допомоги, а у нас хоч один дебіл з КМУ поцікавився як виживають люди без зарплат і заробітку ,а тільки підвищували тарифи і штрафи.
показать весь комментарий
31.10.2021 22:17 Ответить
Тоді тим більше в інтересах людей, щоб локдаун закінчився. А для цього треба вакцинуватись.
показать весь комментарий
31.10.2021 22:20 Ответить
