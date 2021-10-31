В киевские ТРЦ детей не будут пускать без привитых от COVID-19 родственников, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

Киев вошел в красную эпидемическую зону из-за роста ежедневного количества пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе начинают действовать жесткие ограничения, которые несколько ослаблены для вакцинированных или переболевших.

Подробности об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем сегодня эпидемию коронавируса среди невакцинированных, и именно дельта-возбудителя, который максимально циркулирует среди населения, а дельта-возбудитель поражает прежде всего детей и подростков, которые являются той движущей силой процесса, который распространяет инфекцию... Во-вторых, у нас сегодня есть красная зона в городе Киеве. С завтрашнего дня ребенок должен находиться на дистанционном обучении. Основная задача для борьбы с эпидемией - это не допустить скопления людей", - сообщил столичный чиновник.

Он также объяснил, почему ребенок не может в ТРЦ зайти один без родителей или родственников, которые имеют прививки от коронавируса.

"Надо, чтобы не было скопления в ТРЦ детей. Поэтому дети должны быть в сопровождении с родителями или другими родственниками", - ответил он.

Известно, что сейчас в Киеве есть большие очереди в пунктах вакцинации. На вопрос, есть ли риски подхватить коронавирус в скоплении людей, которые находятся в этих очередях, Рубан сообщил, что такой риск есть.

"Есть проблематика относительно очередей. Ежедневно работают с очередями сотрудники Департамента здравоохранения, всем разъясняют, что мобильная бригада может обеспечить не более 150 человек, но очереди сегодня создаются. Это очень хорошо с одной стороны, что люди начали вакцинироваться, но действительно, скопление людей, может привести к распространению инфекции. Потому это ежедневная работа, и это является проблематикой в городе Киеве", - отметил он.

Напомним, 17 430 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 октября 2021 года. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, также в Минздраве сообщили, что за сутки скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом, 336 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

В Киеве за сутки медики выявили коронавирус у 443 человек. В Киевской области за сутки заболели коронавирусом 578 человек.