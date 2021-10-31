В киевские ТРЦ детей не будут пускать без привитых от COVID-19 родственников, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан
Киев вошел в красную эпидемическую зону из-за роста ежедневного количества пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе начинают действовать жесткие ограничения, которые несколько ослаблены для вакцинированных или переболевших.
Подробности об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем сегодня эпидемию коронавируса среди невакцинированных, и именно дельта-возбудителя, который максимально циркулирует среди населения, а дельта-возбудитель поражает прежде всего детей и подростков, которые являются той движущей силой процесса, который распространяет инфекцию... Во-вторых, у нас сегодня есть красная зона в городе Киеве. С завтрашнего дня ребенок должен находиться на дистанционном обучении. Основная задача для борьбы с эпидемией - это не допустить скопления людей", - сообщил столичный чиновник.
Он также объяснил, почему ребенок не может в ТРЦ зайти один без родителей или родственников, которые имеют прививки от коронавируса.
"Надо, чтобы не было скопления в ТРЦ детей. Поэтому дети должны быть в сопровождении с родителями или другими родственниками", - ответил он.
Известно, что сейчас в Киеве есть большие очереди в пунктах вакцинации. На вопрос, есть ли риски подхватить коронавирус в скоплении людей, которые находятся в этих очередях, Рубан сообщил, что такой риск есть.
"Есть проблематика относительно очередей. Ежедневно работают с очередями сотрудники Департамента здравоохранения, всем разъясняют, что мобильная бригада может обеспечить не более 150 человек, но очереди сегодня создаются. Это очень хорошо с одной стороны, что люди начали вакцинироваться, но действительно, скопление людей, может привести к распространению инфекции. Потому это ежедневная работа, и это является проблематикой в городе Киеве", - отметил он.
Напомним, 17 430 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 октября 2021 года. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, также в Минздраве сообщили, что за сутки скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом, 336 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.
В Киеве за сутки медики выявили коронавирус у 443 человек. В Киевской области за сутки заболели коронавирусом 578 человек.
2020 года от К умерло 5 143 чел. (вакцинировано 0% населения)
за тот же период 2021 года от К умерло 5 879 чел. (вакцинировано 72%)
ты разницу видишь? а вновостях тебе сказали шо все хорошо - и у тебя все хорошо, а сказали б шо все плохо - было бы плохо, а объективно -пох, никакой разницы.
Меньше верьте новостям - головой иногда нужно думать
Прежде чем что-то утверждать - хоть полчаса потрать времени и поинтересуйся как и что.
У вас же поток алогичного бреда и мантр кадыровских и больше ничего.
то бы люди сидели по своим норам, общались только через интернет, заказывали у них товары и услуги,смотрели дебильные шоу и сереалы вперемешку с рекламой, и не анализировали никакой информации.Сказали пандемия,что допустим в штатах в сутки умерло 1600 чел, то нужно вакцинироваться, и эти побежат, и не будут знать, что в штатах ежедневная смертность четыре,четыре с половиной тысячи, как в Италии тысяча семьсот человек считается нормой, без всяких эпидемий. Мы не спешим вакцинироваться непроверенными препаратами, которые вызывают мутации вирусов в организме человека, а вы теперь будете ширяться от всех, даже безобидных вирусов, и гордиться,что стали работать на крупные корпорации,правда в качестве лабораторных кроликов, и пожизненных клиентах аптек, и никогда не узнаете причины,почему так резко подкосились здоровье.
Подписывали же бумагу, где никто и ни за что не отвечает.
Які ж ви тільки прицюцюрені, на всю голову
Нада просто перестати знущатися з антиваксерів , нехай лікуються подорожником і порадами з соцмереж.