В Харькове заочно судят экс-милиционера, которая в 2014-2015 годах "сливала" России данные о добробатах

Ленинский районный суд Харькова 26 октября разрешил задержать женщину, которая в 2014-2015 годах во время работы в милиции "сливала" российским спецслужбам информацию об участниках добровольческих батальонов и правоохранителях.

Об этом говорится в решении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Женщина работала старшим инспектором группы кадрового обеспечения Харьковского городского управления милиции. Следователи выяснили, что в мае 2014 она познакомилась с агентом российских спецслужб и с тех пор по январь 2015-го передавала ему и еще одному агенту РФ данные об украинских правоохранителях и членах добровольческих батальонов "Слобожанщина", "Харьков-1", "Харьков-2", которые тогда воевали на Донбассе.

Следователи отмечают, что для получения информации женщина использовала свои служебные полномочия: в частности, "сливала" информацию с ограниченным доступом.

В 2016 году женщину объявили в международный розыск. В настоящее время экс-служащая скрывается от правоохранителей в России.

Ее подозревают по части 1 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 2 лет тюрьмы или штраф от 34 до 68 тысяч гривен.