Выборы в Каролино-Бугазской ОТГ признали несостоявшимися: их не могут провести уже год

Выборы депутатов и главы Каролино-Бугазской объединенной территориальной громады не состоялись, как как не были выделены средства на печать бюллетеней. Такое решение 31 октября, в день выборов, приняла местная избирательная комиссия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В день выборов перед открытием участков в селе Каролино-Бугаз и поселке Затока избирательная комиссия приняла решение признать выборы несостоявшимися. На дверях прикрепили соответствующее постановление. Председатель избирательной комиссии Алексей Байрак рассказал, что причиной стало отсутствие средств в бюджете общины на печать избирательных бюллетеней: "Сельский совет не утвердил нашу смету и не осуществил финансирование избирательного процесса, поэтому мы не смогли заключить договор на печать бюллетеней. Без бюллетеней, конечно, никакие выборы пройти не могут, поэтому комиссия сегодня утром приняла решение признать выборы несостоявшимися".

Для участия в выборах зарегистрировался 141 кандидат в депутаты и 11 кандидатов на должность руководителя общины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Красная" зона не влияет на проведение выборов: если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке, - ЦИК

Юрист Каролино-Бугазской ТИК Владимир Мацко объяснил, что решения вопроса с выборами можно ожидать только после принятия бюджета общины на следующий год. По его словам, решение, принятое сельским советом, было полностью законным: "Решение было принято коллегиальным органом и юридической ответственностью для коллегиального органа действующим законодательством не установлено. Это во-первых. И во-вторых, произошло это фактически потому, что не было предусмотрено местным бюджетом расходов и расходов на финансирование именно повторных выборов".

Напомним, 30 октября 2020 года Одесский окружной админсуд признал незаконными результаты выборов председателя Каролино-Бугазского сельсовета и отменил постановление территориальной избирательной комиссии о признании Андрея Апанасенко сельским головой.

Истцом был кандидат на должность сельского головы Юрий Чередниченко, которого Каролино-Бугазская сельская ТИК отказывалась регистрировать.

2 декабря Центральная избирательная комиссия распустила состав ТИК из-за того, что ее члены отказывались выполнять постановление от 18 ноября о необходимости провести перевыборы в Затоке и Каролино-Бугазе. Новый состав Каролино-Бугазской поселковой территориальной избирательной комиссии, нарушая требования избирательного законодательства, в необходимый срок не начал прием документов кандидатов на участие в перевыборах сельского головы и депутатов поселкового совета, которые должны были состоятся 7 февраля.

В сентябре очередной состав Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии назначил повторные выборы депутатов одноименной ОТГ на 31 октября.

Также читайте: Рада приняла в первом чтении законопроект, призванный упростить процесс назначения внеочередных выборов мэров

26 октября 2021 года стало известно, что выборы в Каролино-Бугазской ОТГ под угрозой из-за отсутствия денег на их проведение.

Топ комментарии
+7
в затоке денег не хватило?))))))))))))))))))))))
зеленый балаган!)
показать весь комментарий
31.10.2021 20:21 Ответить
+2
Дивно, аж раптом в день виборів взнали що немає бюлетнів!
показать весь комментарий
31.10.2021 20:30 Ответить
+2
Каролино-Бугазська громада - це: Затока та Каролино-Бугаз.
там грошей не має???? такий ласий шматочок..ні як не поділять(
показать весь комментарий
31.10.2021 21:21 Ответить
31.10.2021 20:21 Ответить
Они там все готовы перекраситься в какой угодно цвет ради денег))
показать весь комментарий
31.10.2021 20:33 Ответить
куда еще больше денег?) там каждый сезон народу с баблом немерянно)
показать весь комментарий
31.10.2021 20:42 Ответить
Этим вот тоже денег подавай.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/30/7312240/

Власти Киева обратились к Кабмину, НАБУ и ДБР по поводу противоправного изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/********************************************************************************************************************/ КГГА

Детали: В КГГА отметили, что 20 октября Бучанский райсовет противоправно принял решение об утверждении проекта землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское. При этом границы поселка расширились с 87 до 3000 га за счет киевских лесов.

Дословно: "Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра относительно внесения границы города Киева повлечет негативные последствия для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправным бездействия".

Больше деталей: В сообщении отмечается, что в 2012 году Киевский городской совет уже отказывал в согласовании проекта по расширению границ Коцюбинского. А на этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка даже не поступал на согласование в Киевский городской совет и, соответственно, не соглашался с ним.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:48 Ответить
меня мало волнует судьба киевлян. пусть думают на избирательном участке
показать весь комментарий
31.10.2021 20:51 Ответить
Так уже подумали раньше)))
показать весь комментарий
31.10.2021 20:58 Ответить
крысчане грызут ногти, все ломанулись в затоку)
показать весь комментарий
31.10.2021 20:43 Ответить
Кароліно-Бугаз не такий багатий, як Затока, але все одно стоїть на березі моря.

Аж раптом грошей нема!

Ага - кожному слову вірю!
показать весь комментарий
31.10.2021 21:02 Ответить
внимательно читай
показать весь комментарий
31.10.2021 21:03 Ответить
Каролино-Бугазська громада - це: Затока та Каролино-Бугаз.
там грошей не має???? такий ласий шматочок..ні як не поділять(
показать весь комментарий
31.10.2021 21:21 Ответить
Дивно, аж раптом в день виборів взнали що немає бюлетнів!
показать весь комментарий
31.10.2021 20:30 Ответить
Балаган …..
показать весь комментарий
31.10.2021 20:32 Ответить
Йой! Так тепер, якщо КМУ скаже, що грошей на позачергові вибори ВРУ/ПреЗЕка немає, то ми будемо мати у керма держави те, що зараз???? АПУПЄТЬ!

Так, порівняння алегорічне, але варто врахувати й такий варіант. З цими "узєлєнськими" можна очикувати всього...
показать весь комментарий
31.10.2021 20:35 Ответить
Это тот случай, когда всех всё устраивает---в разной степени конечно. Идеальная двусмысленность. Всё же Одесса это---та пусть!
показать весь комментарий
31.10.2021 22:00 Ответить
Виходить, що комусь вигідно залишити все як є. А то ще громадяни виберуть когось не того.
показать весь комментарий
01.11.2021 03:49 Ответить
 
 