Выборы в Каролино-Бугазской ОТГ признали несостоявшимися: их не могут провести уже год

Выборы депутатов и главы Каролино-Бугазской объединенной территориальной громады не состоялись, как как не были выделены средства на печать бюллетеней. Такое решение 31 октября, в день выборов, приняла местная избирательная комиссия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В день выборов перед открытием участков в селе Каролино-Бугаз и поселке Затока избирательная комиссия приняла решение признать выборы несостоявшимися. На дверях прикрепили соответствующее постановление. Председатель избирательной комиссии Алексей Байрак рассказал, что причиной стало отсутствие средств в бюджете общины на печать избирательных бюллетеней: "Сельский совет не утвердил нашу смету и не осуществил финансирование избирательного процесса, поэтому мы не смогли заключить договор на печать бюллетеней. Без бюллетеней, конечно, никакие выборы пройти не могут, поэтому комиссия сегодня утром приняла решение признать выборы несостоявшимися".

Для участия в выборах зарегистрировался 141 кандидат в депутаты и 11 кандидатов на должность руководителя общины.

Юрист Каролино-Бугазской ТИК Владимир Мацко объяснил, что решения вопроса с выборами можно ожидать только после принятия бюджета общины на следующий год. По его словам, решение, принятое сельским советом, было полностью законным: "Решение было принято коллегиальным органом и юридической ответственностью для коллегиального органа действующим законодательством не установлено. Это во-первых. И во-вторых, произошло это фактически потому, что не было предусмотрено местным бюджетом расходов и расходов на финансирование именно повторных выборов".

Напомним, 30 октября 2020 года Одесский окружной админсуд признал незаконными результаты выборов председателя Каролино-Бугазского сельсовета и отменил постановление территориальной избирательной комиссии о признании Андрея Апанасенко сельским головой.

Истцом был кандидат на должность сельского головы Юрий Чередниченко, которого Каролино-Бугазская сельская ТИК отказывалась регистрировать.

2 декабря Центральная избирательная комиссия распустила состав ТИК из-за того, что ее члены отказывались выполнять постановление от 18 ноября о необходимости провести перевыборы в Затоке и Каролино-Бугазе. Новый состав Каролино-Бугазской поселковой территориальной избирательной комиссии, нарушая требования избирательного законодательства, в необходимый срок не начал прием документов кандидатов на участие в перевыборах сельского головы и депутатов поселкового совета, которые должны были состоятся 7 февраля.

В сентябре очередной состав Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии назначил повторные выборы депутатов одноименной ОТГ на 31 октября.

26 октября 2021 года стало известно, что выборы в Каролино-Бугазской ОТГ под угрозой из-за отсутствия денег на их проведение.