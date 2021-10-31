РУС
Саммит G20: Лидеры призвали к эффективным действиям по ограничению глобального потепления, но почти не взяли обязательств

Лидеры стран "Группы двадцати" 31 октября согласовали итоговое заявление. Они призвали к "значимым и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, но взяли мало конкретных обязательств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Несколько дней жестких переговоров дипломатов оставили огромную работу, которую предстоит проделать участникам более широкой Конференции ООН по климату (СОР26) в Шотландии, на которую большинство лидеров отправится прямо из Рима.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который в пятницу предупредил, что мир движется к климатической катастрофе, заявил, что саммит в Риме - это не все, на что он надеялся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней: ВОЗ дала правительствам стран 10 рекомендаций

"Хотя я приветствую приверженность G20 глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но они, по крайней мере, не похоронены. Вперед, к СОР26 в Глазго, чтобы сохранить цель полутораградусного ограничения и выполнить обещания по финансированию и адаптации ради людей и планеты", - заявил он.

На долю стран G20 приходится примерно 80 процентов мировых выбросов парниковых газов.

Ограничение потепления полутора градусами Цельсия - это то, что, по мнению экспертов ООН должно быть сделано, чтобы избежать драматического ускорения экстремальных климатических явлений, включая засухи, штормы и наводнения.

В итоговом документе саммита говорится, что нынешние национальные планы по ограничению выбросов должны быть усилены "в случае необходимости", но не содержится конкретной ссылки на 2050 год как срок достижения нулевых углеродных выбросов. Участники саммита согласовали более расплывчатую формулировку "примерно к середине века".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Реве та стогне клімат України", - в центре Киева прошел Климатический марш. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на Associated Press, лидеры G20 договорились прекратить государственное финансирование угольных электростанций за рубежом, но не поставили целей отказаться от использования угля на своих территориях, что явно является реверансом в сторону Китая и Индии - главных источников углеродных выбросов.

Что касается не связанных с климатом вопросов, лидеры G20 подписали важное соглашение о введении глобального минимального налога на корпорации в размере 15 процентов. Это решение направлено на предотвращение ситуаций, когда многонациональные компании уходят от налогов, переводя прибыли в страны с ультранизкими ставками, где они могут практически не вести бизнес.

Лидеры также заявили, что они продолжат работу над инициативой Франции, направленной на то, чтобы богатые страны перенаправили 100 миллиардов долларов финансовой помощи в нуждающиеся страны Африки в виде специальных прав заимствования - валютного инструмента, который используется для финансирования импорта, выделяемого МВФ. Отдельные страны уже выделили на эти цели около 45 миллиардов долларов.

Также читайте: 1-2 ноября Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН по изменению климата, - ОП

Топ комментарии
+10
Дело в том что страны Африки в принципе не могут зарабатывать..никак..никакими методами. Но если начинать говорить почему они не могут зарабатывать то сразу начнуца визгзи про расизм, дискриминацию..шовинизм, и что там ещё..Правду щас нельзя говорить никак. Так что Африка останеца Африкой.
31.10.2021 20:53 Ответить
+9
Мляяя! Глобальне потепління і ціна на газ 2000 Дол. Там всі довбойоби чи тільки я?
31.10.2021 20:46 Ответить
+9
Я бы вывела формулу так - это современное рабство в которое загнали трудолюбивых европейцев . Их гнобят за ворчание против беженцев и жителей недоразвитых стран ,
а сами властивтихаря тырят деньги из фондов
а сами властивтихаря тырят деньги из фондов
31.10.2021 21:04 Ответить
Мляяя! Глобальне потепління і ціна на газ 2000 Дол. Там всі довбойоби чи тільки я?
31.10.2021 20:46 Ответить
Хорошо подметили
31.10.2021 20:57 Ответить
31.10.2021 21:10 Ответить
Офіс Президента@APUkraine
· 1 ч

· 1 ч

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго.
Президент виступить у понеділок, 1 листопада.
Також запланована низка зустрічей з лідерами інших держав.
31.10.2021 22:10 Ответить
Думаю ти, якщо вважаєш, що глобальне потепління це щось схоже на Тайланд.
31.10.2021 22:23 Ответить
мировые "кликушники"
31.10.2021 20:46 Ответить
31.10.2021 20:47 Ответить
короче зажравшиеся ублюдки G20 типа......

31.10.2021 21:01 Ответить
Той хто найбільше говорить за кліматичні зміни,кожних півроку міняє телефон і взагалі живе марнотратно.А корпорації,які випускають електроніку,роблять цю саму електроніку,дуже неякісну,яка ламається і її дуже важко відремонтувати.
31.10.2021 20:49 Ответить
Я извиняюсь, а страны Африки когда нибудь начнут зарабатывать сами, а не вечно сидеть на шее белого угнетателя? Или эта бочка бездонна?
31.10.2021 20:49 Ответить
Дело в том что страны Африки в принципе не могут зарабатывать..никак..никакими методами. Но если начинать говорить почему они не могут зарабатывать то сразу начнуца визгзи про расизм, дискриминацию..шовинизм, и что там ещё..Правду щас нельзя говорить никак. Так что Африка останеца Африкой.
31.10.2021 20:53 Ответить
Дикие племена есть дикие племена 😀😀
31.10.2021 20:58 Ответить
Дело в том что страны Африки в принципе не могут зарабатывать..никак..никакими методами.
Да собственно пояснять и не нужно. В Вашем этом предложении и есть ответ. Именно они впринципе не могут. В этом плане показательна ЮАР.
31.10.2021 21:14 Ответить
Деякі країни непогано заробляли під наглядом білих. Потім вигнали їх і все просрали. Нігери ж.
31.10.2021 22:24 Ответить
З допомогою країнам Африки є певна проблема. Я з 2018 року з Африки майже не вилажу, і бачу ту допомогу угнєтатєля. Гроші йдуть на чудові будівлі офісів, круті тачки і величезні зарплати експатів, які в тих офісах сидять і на тих тачках катаються. Ще проводяться всякі конференції, щоб експатам не було нудно. Ще трохи грошей підкидають місцевим царькам. А до тих, кому та допомого потрібна, доходить велика подяка. От так вони сидять на шиї.
31.10.2021 21:03 Ответить
То не допомога. Мены здається то відкуп.
31.10.2021 21:17 Ответить
Та ні. То схема.
31.10.2021 21:27 Ответить
таке враження, що то про нашу країну написано...
31.10.2021 21:54 Ответить
Україна не унікальна. Коли Зеленський в серпні в інтерв'ю іноземним ЗМ казав, що жодна країна не вільна від корупції, то він мав на увазі: «Дайте нам спокійно красти. Чому це вам можна, а нам - ні?».
31.10.2021 22:17 Ответить
А електрокари,які на акумуляторах,це екологічно чисто?
31.10.2021 20:50 Ответить
Очень...особенно при производстве и утилизации этих самых аккумуляторов..
31.10.2021 20:53 Ответить
Озаботились. Похлопотали. Ну и ладушки!
31.10.2021 20:50 Ответить
Пустозвоны собрались потусили на бюджетные бабки и разьехались выразив крайнюю озабоченность..Завидую если честно...ото житуха у людей..шик.
31.10.2021 20:51 Ответить
Очередные разговоры "в пользу бедных".
И "****************" много и правильно, и бедные, как были бледными, так и остались...
Надеюсь все участники за счёт бюджетных денег приехали, из своих средств хоть ни кто не доплачивал???
01.11.2021 06:41 Ответить
Что касается не связанных с климатом вопросов, лидеры G20 подписали важное соглашение о введении глобального минимального налога на корпорации в размере 15 процентов. Это решение направлено на предотвращение ситуаций, когда многонациональные компании уходят от налогов, переводя прибыли в страны с ультранизкими ставками, где они могут практически не вести бизнес.
Вся техніка ще подорожчає.
Вся техніка ще подорожчає.
31.10.2021 20:53 Ответить
"Сходняк" з метою збереження прибутків "нафто-газових" "не корпорацій" та "вельми шановних родин" при поступовій відмові від викопного палива та переході на інші типи енерговидобування та ІТ.
31.10.2021 20:58 Ответить
вакцина теж подорожча....
31.10.2021 21:55 Ответить
скем договорились с небом какая бредятена
31.10.2021 20:54 Ответить
Лидеры также заявили, что они продолжат работу над инициативой Франции, направленной на то, чтобы богатые страны перенаправили 100 миллиардов долларов финансовой помощи в нуждающиеся страны Африки в виде специальных прав заимствования - валютного инструмента, который используется для финансирования импорта, выделяемого МВФ. Отдельные страны уже выделили на эти цели около 45 миллиардов долларов.
Значить у Франції і інших країнах,будуть збільшувати податки і пенсійний вік.
Значить у Франції і інших країнах,будуть збільшувати податки і пенсійний вік.
31.10.2021 20:54 Ответить
А Вы не задумывались, что под звучными фразами СКРЫВАЕТСЯ обыкновенная коррупция - деньги половинят функционеры из ЕС
31.10.2021 21:02 Ответить
Це і є корупція.Просто вона грамотніша,ніж у нас.
31.10.2021 21:03 Ответить
Афган это подтвердил - чиновники высших рангов мира отмывают себе из фондов деньги американских , английских , российских , немецких, французских и т д н
а налогоплательщику втирают , шо заботятся о бедной Африке или Афгане
а налогоплательщику втирают , шо заботятся о бедной Африке или Афгане
31.10.2021 21:08 Ответить
Я бы вывела формулу так - это современное рабство в которое загнали трудолюбивых европейцев . Их гнобят за ворчание против беженцев и жителей недоразвитых стран ,
а с
а сами властивтихаря тырят деньги из фондов
31.10.2021 21:04 Ответить
Зараз у світі приходять до влади ліваки соціалісти,причому всюди.Вони під благими намірами,хочуть все забрати.
31.10.2021 21:11 Ответить
Так они всем глобальным грезят, и мировым правительством в том числе. "Правильной" дорогой идут "дорогие товаричи", к победе мировой социалистической революции.
31.10.2021 21:33 Ответить
На то она и аксиома, что не требует доказательств...
01.11.2021 06:43 Ответить
Тенденція очевидна. Про загрозу всьому світу вірусу вже мовчать, повернулись до передостанньої треш-теми - глобального потепління. Але висловлюють тільки обережну стурбованість. Ну такоє... як всігда...
31.10.2021 20:56 Ответить
Пєн'є танцам нє помєха.
31.10.2021 22:37 Ответить
А шо , непогано . За державний кошт на самальоті покататися , готель , масаж , чікушка , нарамальний закусон , шопінг , спільне фото , заголовки новин . Бомба .
Ото й усі європейські цінності .
Азербайджан цих придурків 30 років слухав , як правильно Карабах розрулити .
31.10.2021 21:22 Ответить
"Лидеры стран "Группы двадцати" 31 октября согласовали итоговое заявление. Они призвали к "значимым и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, но взяли мало конкретных обязательств".
Это надо понимать так,что переход на "зелёную энергетику", о необходимости которой уже давно говорили те же социал-глобалисты G-20, теперь откладывается на неопределённый срок.
Но атомную и угольную энергетику им всё равно надо добить, потому что надо подкармливать засРанцев, которые их шантажируют газом.
А где, кстати, их "воспитанница" Греза Тумблер? Уже устала, и перестала с "глобальным потеплением" бороться?
31.10.2021 21:29 Ответить
Ну как всегда- "переобещать ранее озвученные обещания". Когда в глобальном потепление замешан большой бизнес, а следовательно, большие деньги (выбросы в атмосферу- озоновый слой). Тут уж не до обязательств, тут просто языком и пойдёт...
31.10.2021 21:42 Ответить
Мало кто знает, а кто знает обычно не озвучивает. но рашка на сегодня единственная крупная углеродонейтральная страна Огромные размеры её тайги нейтрализует крайне незначительные выбросы СО2.
31.10.2021 21:50 Ответить
В поисковике напишите "Москва накрыта смогом"...
Про регулярные возгорания торфяников и тайги также не забудьте.
01.11.2021 06:47 Ответить
На конференции, созванной по инициативе правительства Либерии, были представлены делегаты всех великих держав Европы и Америки; все расходы, за исключением стирки, оплачивались правительствами стран - участниц конференции.
Результатом конференции явилось опубликование, а затем ратификация Морского несоглашения 1933 года.
Сущность этого документа сводится к следующему:
I. Все договаривающиеся стороны признают, что война является бедствием.
Этот пункт, представленный на рассмотрение Женским ежедвухнедельным клубом в Монровии (Либерия), был принят почти единогласно; от голосования воздержались только Китай и.Никарагуа. Широкие слои общественности полагают, что признание даже одного этого принципа будет огромным шагом вперед по пути предотвращения возможных конфликтов.(с)
31.10.2021 22:23 Ответить
Наскільки страшні та невідворотні антропогенні зміни клімату та неминуче підтоплення прибережних територій внаслідок підвищення рівня моря свідчить придбаний Обамою маєток на самісінькому березі Атлантичного океана.
31.10.2021 23:14 Ответить
Собралась кучка никчемных леваков, продвигать никому не нужную повестку, закрывая глаза на реальные угрозы.
31.10.2021 23:22 Ответить
 
 