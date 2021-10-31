Саммит G20: Лидеры призвали к эффективным действиям по ограничению глобального потепления, но почти не взяли обязательств

Лидеры стран "Группы двадцати" 31 октября согласовали итоговое заявление. Они призвали к "значимым и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, но взяли мало конкретных обязательств.

Несколько дней жестких переговоров дипломатов оставили огромную работу, которую предстоит проделать участникам более широкой Конференции ООН по климату (СОР26) в Шотландии, на которую большинство лидеров отправится прямо из Рима.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который в пятницу предупредил, что мир движется к климатической катастрофе, заявил, что саммит в Риме - это не все, на что он надеялся.

"Хотя я приветствую приверженность G20 глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но они, по крайней мере, не похоронены. Вперед, к СОР26 в Глазго, чтобы сохранить цель полутораградусного ограничения и выполнить обещания по финансированию и адаптации ради людей и планеты", - заявил он.

На долю стран G20 приходится примерно 80 процентов мировых выбросов парниковых газов.

Ограничение потепления полутора градусами Цельсия - это то, что, по мнению экспертов ООН должно быть сделано, чтобы избежать драматического ускорения экстремальных климатических явлений, включая засухи, штормы и наводнения.

В итоговом документе саммита говорится, что нынешние национальные планы по ограничению выбросов должны быть усилены "в случае необходимости", но не содержится конкретной ссылки на 2050 год как срок достижения нулевых углеродных выбросов. Участники саммита согласовали более расплывчатую формулировку "примерно к середине века".

Как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на Associated Press, лидеры G20 договорились прекратить государственное финансирование угольных электростанций за рубежом, но не поставили целей отказаться от использования угля на своих территориях, что явно является реверансом в сторону Китая и Индии - главных источников углеродных выбросов.

Что касается не связанных с климатом вопросов, лидеры G20 подписали важное соглашение о введении глобального минимального налога на корпорации в размере 15 процентов. Это решение направлено на предотвращение ситуаций, когда многонациональные компании уходят от налогов, переводя прибыли в страны с ультранизкими ставками, где они могут практически не вести бизнес.

Лидеры также заявили, что они продолжат работу над инициативой Франции, направленной на то, чтобы богатые страны перенаправили 100 миллиардов долларов финансовой помощи в нуждающиеся страны Африки в виде специальных прав заимствования - валютного инструмента, который используется для финансирования импорта, выделяемого МВФ. Отдельные страны уже выделили на эти цели около 45 миллиардов долларов.

