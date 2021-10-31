РУС
Новости Умер нардеп Поляков
23 175 109

У Полякова был четкий след от удушья, но правоохранители ничего не делают для раскрытия убийства, - нардеп Скороход

Нардеп от группы "За майбутнє" Анна Скороход, уверена, что Антона Полякова, с которым она жила, убили.

Об этом политик заявила в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Мы были помолвлены. Мы должны были расписаться на его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся эта грязь, которая льется, лилась, эта брехня, которая распространяется, в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего с правдой. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит, и не надо придумывать ничего, не надо рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то белиберду, которую придумывают господин Енин (Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел Украины. - Ред.). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех мести под одну гребенку", - сказала нардеп.

По ее словам, на теле Полякова был след от удушья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В организме Полякова кроме метадона был димедрол. Он усиливает действие наркотиков, - замглавы МВД Енин

"Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как и кто, я думаю, мы с вами узнаем. У меня возникает вопрос, почему не были арестованы фигуранты того вечера - таксист и два человека, которые были с Антоном в ресторане. У меня вопрос, почему не были проведены токсикологические экспертизы, и вообще какие экспертизы были сделаны? Насколько я владею информацией, никаких. У меня есть вопрос, почему до сегодняшнего дня не объяснили борозду на шее. Там был очень четкий след от удушья. Я не понимаю, почему до сих пор не восстановили события вообще жизни Антона за 7 октября и начало 8 октября", - сказала она.

Скороход обвинила правоохранителей во лжи и нежелании раскрыть дело.

"Говорить, что все делается и все будет понятно - это ложь. Не делается ничего. Со стороны правоохранительных органов ничего, кроме лжи и какой-то дозированной информации о наркотиках, не поступает. Я думаю, что если бы были заинтересованы раскрыть дело, то раскрыли бы сразу по горячим следам, Поэтому я думаю, что тут все не так просто. Учитывая позицию Антона, его высказывания в политикуме и то, что и как Антон себя позиционировал, я думаю, все не так просто", - сказала она.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

Также читайте: ЦИК назначила на 27 марта довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: 

убийство (6609) Поляков Антон (111) Скороход Анна (46)
Топ комментарии
+47
Да это и так понятно всем нормальным, кроме зеленых идиотов и бройлера толстозадого Третьяковой.

31.10.2021 21:05 Ответить
+43
Нога шофера Шефира важнее....

31.10.2021 21:05 Ответить
+26
Калопомойная БАНДА ДЕЙСТВУЕТ , как настоящая мафия , кто не согласен «минус один» констатировала фашистка Третьякова!

31.10.2021 21:13 Ответить

так это его патрульные задушили, когда он из машины вбрался проблеваться, или его водитель придушил, пока машину вёл, или еще раньше, когда он в другой машине катался, но там его недодушили и он в такси отдышаться пересел ?

01.11.2021 02:54 Ответить
Так діла не буде! Нехай з однопартійцями вимагає створення ТСК під головуванням Третьякової!

01.11.2021 08:09 Ответить
Правоохранители призваны следить за порядком,убийства их не интересуют.

01.11.2021 08:35 Ответить
Если все влиятельные группировки не требуют заграничной экспертизы, не используют политические спекуляции, не проводят политичекие акции и не требуют импичмента, то значит они за одно. Левочкин, Рабинович, Порошенко, Аваков своим молчанием выражают солидарность с Пинчуком и Коломойским в деле убиства депутата со славянским фенотипом .

01.11.2021 09:04 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/3/d/5/6/3d569ded1013886c03bf0c5b9a2a12f4/original.jpg
Нардеп от группы "За майбутнє" Анна Скороход:

"Мы были помолвлены (с этим наркоманом).
Мы должны были расписаться (с этим наркоманом) на день рождения (этого наркомана), (этот наркоман) очень этого хотел, потому что для (этого наркомана) это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина (наркомана).


01.11.2021 09:15 Ответить
Вбили депутата ВР,а влада зробила вигляд що її це не цікавить,та і суспільство спить.Прогнозую що це не останнє вбивство з метою залякування тих хто багато знає і багато лишнього говорить. Хоч я не прихильник Скороход,але мені її шкода,бо вона вчора занадто багато наговорила і їй точно загрожує небезпека

01.11.2021 09:32 Ответить
Плохо Вы разбираетесь в людях. Если бы таких как Скороход было хотя бы одна треть в Раде, мы бы совсем по другому бы жили. А то, что у нее теперь будут проблемы это точно. Зеленые Уроды ей этого не простят.

01.11.2021 10:01 Ответить
В этом деле зелеными уродами уже поставлена точка. Никто ничего больше не узнает. То, что врут видно невооруженным глазом. С самого начала было поставлено задание - правду засекретить - умер от наркотиков и все. Рабы могут думать что угодно, но их мнение никого не волнует. Можно только повозмущаться, но от этого ничего не изменится....

01.11.2021 09:54 Ответить
