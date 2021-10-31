У Полякова был четкий след от удушья, но правоохранители ничего не делают для раскрытия убийства, - нардеп Скороход
Нардеп от группы "За майбутнє" Анна Скороход, уверена, что Антона Полякова, с которым она жила, убили.
Об этом политик заявила в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Мы были помолвлены. Мы должны были расписаться на его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся эта грязь, которая льется, лилась, эта брехня, которая распространяется, в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего с правдой. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит, и не надо придумывать ничего, не надо рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то белиберду, которую придумывают господин Енин (Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел Украины. - Ред.). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех мести под одну гребенку", - сказала нардеп.
По ее словам, на теле Полякова был след от удушья.
"Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как и кто, я думаю, мы с вами узнаем. У меня возникает вопрос, почему не были арестованы фигуранты того вечера - таксист и два человека, которые были с Антоном в ресторане. У меня вопрос, почему не были проведены токсикологические экспертизы, и вообще какие экспертизы были сделаны? Насколько я владею информацией, никаких. У меня есть вопрос, почему до сегодняшнего дня не объяснили борозду на шее. Там был очень четкий след от удушья. Я не понимаю, почему до сих пор не восстановили события вообще жизни Антона за 7 октября и начало 8 октября", - сказала она.
Скороход обвинила правоохранителей во лжи и нежелании раскрыть дело.
"Говорить, что все делается и все будет понятно - это ложь. Не делается ничего. Со стороны правоохранительных органов ничего, кроме лжи и какой-то дозированной информации о наркотиках, не поступает. Я думаю, что если бы были заинтересованы раскрыть дело, то раскрыли бы сразу по горячим следам, Поэтому я думаю, что тут все не так просто. Учитывая позицию Антона, его высказывания в политикуме и то, что и как Антон себя позиционировал, я думаю, все не так просто", - сказала она.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
