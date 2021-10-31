РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4539 посетителей онлайн
Новости
673 3

За время предвыборной кампании на Херсонщине зарегистрировано 8 уголовных правонарушений, - полиция

За время предвыборной кампании на Херсонщине зарегистрировано 8 уголовных правонарушений, - полиция

Сегодня, 31 октября, в одномандатном избирательном округе №184, охватывающем территории Каховского и Бериславского районов, а также трех населенных пунктов Херсонского района прошли промежуточные выборы в народные депутаты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Начат подсчет голосов. Полицейские продолжают нести службу у участков до передачи избирательной документации в окружную избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волеизъявление граждан произошло без существенных нарушений. Всего в день выборов территориальные подразделения полиции зарегистрировали 9 сообщений, связанных с незначительными нарушениями избирательного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получено уже 21 сообщение о возможных нарушениях на довыборах в Раду, составлен 1 админпротокол, - Нацполиция

За все время предвыборной кампании полицией Херсонщины зарегистрировано 8 уголовных правонарушений, из которых 5 - подкуп избирателей, 2 - препятствование осуществлению избирательного права, одно - нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

Также было составлено 17 протоколов за нарушение административного законодательства относительно избирательного процесса: 8 - за распространение печатных материалов, не содержащих необходимых исходных данных, 6 - за нарушение порядка размещения агитационных материалов, 2 - за мелкое хулиганство, один - за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации.

Автор: 

выборы (24787) досрочные выборы (127) Херсонская область (5238)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и шо... толку от ваших регистраций как от козлов капуты! сколько их было подобных регистраций!? куево кукуево! а воз и ныне там же, ни одна плять не сидит, ни одна плять серьезно не ответила по закону.. так содрагание воздуха в очереджной раз и проедание бюджетных средств в пустоту! ну и конечно заработок прокурора судьи , следака и т.д..... в конвертах! если бы хоть раз наказали по серьезному - 50 лет зоны к примеру, то и нарушений больше нгикогда бы не было!
показать весь комментарий
31.10.2021 21:47 Ответить
чо ти, анархіст, раптом почав кричати про законий порядок?
показать весь комментарий
31.10.2021 23:01 Ответить
ты че с дуба рухну? когда это я был анархистом? никогда анархию не поддерживал! я в чем то не прав?
показать весь комментарий
01.11.2021 08:37 Ответить
 
 