За время предвыборной кампании на Херсонщине зарегистрировано 8 уголовных правонарушений, - полиция

Сегодня, 31 октября, в одномандатном избирательном округе №184, охватывающем территории Каховского и Бериславского районов, а также трех населенных пунктов Херсонского района прошли промежуточные выборы в народные депутаты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Начат подсчет голосов. Полицейские продолжают нести службу у участков до передачи избирательной документации в окружную избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волеизъявление граждан произошло без существенных нарушений. Всего в день выборов территориальные подразделения полиции зарегистрировали 9 сообщений, связанных с незначительными нарушениями избирательного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получено уже 21 сообщение о возможных нарушениях на довыборах в Раду, составлен 1 админпротокол, - Нацполиция

За все время предвыборной кампании полицией Херсонщины зарегистрировано 8 уголовных правонарушений, из которых 5 - подкуп избирателей, 2 - препятствование осуществлению избирательного права, одно - нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

Также было составлено 17 протоколов за нарушение административного законодательства относительно избирательного процесса: 8 - за распространение печатных материалов, не содержащих необходимых исходных данных, 6 - за нарушение порядка размещения агитационных материалов, 2 - за мелкое хулиганство, один - за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации.