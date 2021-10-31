За время предвыборной кампании на Херсонщине зарегистрировано 8 уголовных правонарушений, - полиция
Сегодня, 31 октября, в одномандатном избирательном округе №184, охватывающем территории Каховского и Бериславского районов, а также трех населенных пунктов Херсонского района прошли промежуточные выборы в народные депутаты Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Начат подсчет голосов. Полицейские продолжают нести службу у участков до передачи избирательной документации в окружную избирательную комиссию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что волеизъявление граждан произошло без существенных нарушений. Всего в день выборов территориальные подразделения полиции зарегистрировали 9 сообщений, связанных с незначительными нарушениями избирательного процесса.
За все время предвыборной кампании полицией Херсонщины зарегистрировано 8 уголовных правонарушений, из которых 5 - подкуп избирателей, 2 - препятствование осуществлению избирательного права, одно - нарушение порядка финансирования избирательной кампании.
Также было составлено 17 протоколов за нарушение административного законодательства относительно избирательного процесса: 8 - за распространение печатных материалов, не содержащих необходимых исходных данных, 6 - за нарушение порядка размещения агитационных материалов, 2 - за мелкое хулиганство, один - за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль