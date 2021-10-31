РУС
Выборы мэра Липовца на Виннитчине: В "ЕС" заявили о лидерстве кандидата от политсилы Авраменко по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков

На выборах Липовецкого городского головы Винницкой области по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков лидирует кандидат от "Европейской Солидарности" Василий Авраменко.

По подсчету 34,29% бюллетеней Василий Авраменко набирает 18,6% голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Напомним, Николай Грушко с 2015 года возглавляет Липовец. В 2020-ом он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана" и одержал победу. Через два месяца после выборов городской голова заявил, что уже написал заявление и решил отказаться от должности мэра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть может фальсифицировать выборы в Липовце на Виннитчине, - лидер "Голоса" Рудик

Винницкая область (1102) местные выборы (2753) Европейская Солидарность (1077)
А что это подоляшавки спят что-ли? ФАС! Насыпайте зеленого бреда!
пора хапати, що хапається

Taras Olegovych@Taras_2012



Таки ТЕЦ мого міста іде попи*ді через Сволотівця (голова Калуша) та зелені.

Калуська ТЕЦ іде з молотка

На офіційному сайті Фонду державного майна України оприлюднили повідомлення про приватизацію цілісного майнового комплексу ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА», який розташований за адресою м. Калуш, вул. Промислова, 1.
В такой новости всегда интересно кто на втором? И какое отставание? Раз заявили, значит хотят огласки. Раз хотят огласки, значит там "ноздря в ноздрю", и нужно на всякий случай (а конкретно- в случае проигрыша) подготовить песню о фальсификации. Ничего нового...
Ясен пень, это ж ПЭсовцы. Оутсайдеры. Интриганы.
Интриганты, конечно, но не аутсайдеры в политике Украины. А информативности в этой новости явно не хватает.
Бо знают что проигрывают. А кое кто подмахивает им, вот потому и такая подача информации.
А вы думаете деньги от рекламы способны покрыть расходы на штат сотрудников? Что делать, это Украина, детка...
Хорошо что главный там не бедный. Для него это копейки, даже не мелочь в кармане.
Ось і підтянувся представник оутсайдерів
я тебе не заставляв підтягуватись.
У Липовцях 9 тис населення. З них десь 20% дітей.
При середній явці у 25%, кількість проголосувавших складає десь 1,8 тис чоловік.
З них 18,6%, тобто 330 чоловік за ПЕС.
Дуже ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА всеукраїнського масштабу, хоча не факт
За то, что ваша шобла делала в Херсоне,чтоб выиграть ,вешать надо и будем )
Спочатку дупу від компу відірви, вішати воно когось зібралося
Так у нас всегда так , что правят те кто имеет на выборах меньше половины поддержки народа , из-за того , что пипл не хочет ходить на выборы
Твой бох осёл Оманский яркий тому пример
А за твого найсолодшого Петра невже більше проголосувало?
У 2014 році за нього проголосувало 9,857 млн виборців
У 2019 році, у другому турі, за Зеленського проголосувало 13,532 млн виборців, тоді як за Петра 4,522 млн.

Так що можеш десь там у куточку далі скиглити про підримку свого соєвого боХа.
Зебил мимо , сколько вам ********* говорить , что я в стороне в вашем сраче
Просто смешно читать комментарий про потужну перемогу свидетеля боха осла Османского у которого походу в 2019 тоже большинства поддержки населения не было , а тем более сейчас
Так что зебобик обтекай молча , умничать это не о тебе
Я розумію, скласти до купи два і два то не ваше, вам головне купи лайна класти.
Як там у тому анекдоті
Ніколи не сідай грати з голубем у шахи.
Він розкидає усі фігури, переверне дошку і нагадить на голову.
Великий складун - дрочи далі на віслюка Османського
падлоляковцы. вам ночные тоже платят?
Им с барского зеленого плеча , ночной порошочек выдают 😤
Я ж казала, що падлоляк мабуть позашлюбний син Кашперовського. Схожість якась феноменальна, особливо очі та погляд, про зачіску навіть і казати не треба, челочка з початку дев'яностих.
