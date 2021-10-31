Выборы мэра Липовца на Виннитчине: В "ЕС" заявили о лидерстве кандидата от политсилы Авраменко по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков

На выборах Липовецкого городского головы Винницкой области по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков лидирует кандидат от "Европейской Солидарности" Василий Авраменко.

По подсчету 34,29% бюллетеней Василий Авраменко набирает 18,6% голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Напомним, Николай Грушко с 2015 года возглавляет Липовец. В 2020-ом он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана" и одержал победу. Через два месяца после выборов городской голова заявил, что уже написал заявление и решил отказаться от должности мэра.

