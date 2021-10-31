На выборах мэра Харькова проголосовали 28% избирателей, год назад явка составила 31%
По состоянию на 20:00 воскресенья бюллетени для голосования на внеочередных выборах городского головы Харькова получили 288 336 человек.
Об этом сообщила глава городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Приблизительно это 28,29% (от общего количества избирателей. - Ред.)", - сказала Матвиенко на брифинге.
По ее словам, около 9 тысяч избирателей были включены в выписки из протоколов для голосования на дому.
Глава гортеризбиркома Елена Матвиенко сообщила также, что в течение дня в комиссию не поступило ни одного заявления о нарушениях Избирательного кодекса.
По ее прогнозам, протоколы участковых избирательных комиссий о результатах выборов начнут поступать в районные территориальные избирательные комиссии после полуночи
В 2020 году на очередных выборах городского головы явка составила 31,3% (323 218 человек).
Напомним, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.
"а рeсурс можна зпланувати за минулoю явкою. тому явка мeнша а рeсурс був спланований на бiльшу."
Какую школу дебилизма Вы заканчивали для формирования такой феерической фразы?
Йдіть членом комісії, спостерігачем, ніхто Вам не забороняє. Подивитесь, як все відбувається. В Україні сфальсифікувати підрахунок голосів дуже складно. Тому отруюють мозок до того.
https://twitter.com/pilotmsv/status/1454693245250899971 14 ч
Поновлення скупчення російських військ біля кордону з Україною викликало занепокоєння серед деяких чиновників у Сполучених Штатах та Європі, які відстежують, на їхню думку, нерегулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі росії. - http://www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html?s=09 www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html?s=09
Из-за эпидемии коронавируса, многие боятся идти на выборы, чтобы незаразится. Поэтому явка такая низкая.
НЕ ПИСДИ...Сумская сегодня и весь прилегающий центр ..барабан..московский битком набит был... все без масок а ты про какой то страх..ЕРМАК ЦЕ ТИ?
Терехов был замом Авакова-губернатора, членом "Нашей Украины", его вообще электорат Добкина называет "нациком". Потом стал замом Кернеса, занимался хозяйственными вопросами и не светился до 2020 года. И именно при поддержке Авакова была провернута вся операция с выборами "Кернеса Шредингера".
В общем, нормальный вариант, однозначно лучше ближайшего конкурента Допы.
По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небачену ніде в світі, заставу розміром 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії.
Наші вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не брешуть, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
Кучма ввел мошеннический залог в выборы и никто из последующих и не пытался его ликвидировать, а только увеличивают.
Вы считаете, что во всех других странах все кандидаты и мэры непонятно кто или даже бомжи? Это с учетом того, что нигде в других странах и близко нет залогов таких размеров. В других странах где есть залоги, они по размерам близки к среднемесячным зарплатам по стране, а у нас за всю жизнь. Чувствуете разницу.
