Зеленский прибыл в Британию для участия в климатической конференции ООН, его сопровождает супруга, - ОП

Зеленский прибыл в Британию для участия в климатической конференции ООН, его сопровождает супруга, - ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в Глазго.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что 1 ноября намечено выступление Зеленского на Конференции ООН и встреча с лидерами других государств.

Напомним, лидеры стран "Группы двадцати" 31 октября согласовали итоговое заявление. Они призвали к "значимым и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, но взяли мало конкретных обязательств. Несколько дней жестких переговоров дипломатов оставили огромную работу, которую предстоит проделать участникам более широкой Конференции ООН по климату (СОР26) в Шотландии, на которую большинство лидеров отправится прямо из Рима.

+30
Боже бережи Великобританію.
31.10.2021 23:30 Ответить
+26
Знов з пакетом АТБ, як і до принца Вільяма їздив?
31.10.2021 23:37 Ответить
+25
Цього лиха нам ще не вистачає....
Тут як раз королева хворіють...ну ви розумієте.
Боронь Боже.
31.10.2021 23:42 Ответить
Страница 2 из 2
.
01.11.2021 04:02 Ответить
У Лєнки є якийсь комплекс відносно свого тіла. Вона постійно його ховає під нагромадженням на себе якогось лахміття.
01.11.2021 05:12 Ответить
у нее фигура некрасивая. И потому все на ней смотрится как на корове седло.
Была бы человеком хорошим - можно было бы посочувствовать.
Но это не тот случай.
01.11.2021 10:18 Ответить
Та наче нічого на перший погляд, просто смаку бракує і доброго консультанта. Ходили чутки, що для неї шиє жінка Лисого. Криворагульське Я на першому місці))
01.11.2021 11:26 Ответить
Россия двинула танки к границам Украины. Президент,само собой, нашёл дело подальше от страны.
01.11.2021 05:44 Ответить
Намеченно выступление со своим роялем ? Соло сбахает или охорона тоже в теме?
01.11.2021 07:27 Ответить
От цікаво, а скільки кміматичний саміт викинув в середовище тисяч тон СО2?
Менше льотрать треба по планеті всяким Зелебенським, ото і весь договорняк!
01.11.2021 07:33 Ответить
А шоб вас там Биг-Беном придавило.
01.11.2021 08:52 Ответить
Откуда в Шотландии Биг-Бен?
01.11.2021 09:13 Ответить
А шо, они свою квартирку в Лондоне не проведают? Сомневаюсь.
01.11.2021 09:32 Ответить
Хана климату...
01.11.2021 09:39 Ответить
А Ленка шо тоже , как и её муж , заслуженный климатологиняУкраины? Это шо украинские налогоплательщики и за её турпоездки платить должны? Представляю как там в Лондоне наше посольство на ушах стоит. Надо же не только зельца а ещё и его бабу развлекать (по отдельной программе).
01.11.2021 10:42 Ответить
королева спряталась?
01.11.2021 14:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 