Зеленский прибыл в Британию для участия в климатической конференции ООН, его сопровождает супруга, - ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в Глазго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что 1 ноября намечено выступление Зеленского на Конференции ООН и встреча с лидерами других государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней: ВОЗ дала правительствам стран 10 рекомендаций

Напомним, лидеры стран "Группы двадцати" 31 октября согласовали итоговое заявление. Они призвали к "значимым и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, но взяли мало конкретных обязательств. Несколько дней жестких переговоров дипломатов оставили огромную работу, которую предстоит проделать участникам более широкой Конференции ООН по климату (СОР26) в Шотландии, на которую большинство лидеров отправится прямо из Рима.