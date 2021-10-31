Зеленский прибыл в Британию для участия в климатической конференции ООН, его сопровождает супруга, - ОП
Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в Глазго.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОП.
"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что 1 ноября намечено выступление Зеленского на Конференции ООН и встреча с лидерами других государств.
Напомним, лидеры стран "Группы двадцати" 31 октября согласовали итоговое заявление. Они призвали к "значимым и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, но взяли мало конкретных обязательств. Несколько дней жестких переговоров дипломатов оставили огромную работу, которую предстоит проделать участникам более широкой Конференции ООН по климату (СОР26) в Шотландии, на которую большинство лидеров отправится прямо из Рима.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Была бы человеком хорошим - можно было бы посочувствовать.
Но это не тот случай.
Менше льотрать треба по планеті всяким Зелебенським, ото і весь договорняк!