Явка избирателей на довыборах в Раду на Херсонщине - 21,39%, на Черкасщине - 25,57%, - ЦИК

Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) к моменту завершения голосования составила 21,39 % и 25,57 % соответственно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.

"По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей к моменту закрытия избирательных участков составила 21,39 % в ОВО № 184 и 25,57 % в ОВО № 197", - сказано в сообщении.

Добре що молодь дає здачі : Ви не бачите наших паспортів в "ДіЯ" на виборах - ми не бачимо ваших "виборів". Все здобувається у боротьбі . Ось вам депутати , з майже нульовою легітимністю .
Вибори повинні відбуватись у смартфоні . Це вимога часу . Хто не змінюється - той вимирає . Як динозавр.
01.11.2021 03:46 Ответить
Можливо люди вирішили що не варто щось вибирати із різних сортів лайна.
01.11.2021 08:37 Ответить
 
 