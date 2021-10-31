Явка избирателей на довыборах в Раду на Херсонщине - 21,39%, на Черкасщине - 25,57%, - ЦИК
Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) к моменту завершения голосования составила 21,39 % и 25,57 % соответственно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.
"По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей к моменту закрытия избирательных участков составила 21,39 % в ОВО № 184 и 25,57 % в ОВО № 197", - сказано в сообщении.
Вибори повинні відбуватись у смартфоні . Це вимога часу . Хто не змінюється - той вимирає . Як динозавр.