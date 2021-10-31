Переход Киева в "красную" зону: В общественном транспорте будут рейды по проверке соблюдения пассажирами правил

Общественный транспорт в Киеве пока не планируют останавливать, но воспользоваться им смогут не все.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Кличко указал на то, что городские власти перевели учебные заведения на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной болезни. Детские сады работают при условии стопроцентной вакцинации сотрудников.

"Закрывать транспорт мы не будем. Но передвижение по городу исключительно при наличии вакцинации. Это ключевое условие. Каждого человека мы не сможем проверить, но будем делать рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы. Извините, пожалуйста, мы должны заставлять людей соблюдать все правила", - сказал мэр.

Он подтвердил, что специальные пропуска для общественного транспорта, которые использовались в столице ранее, не будут внедряться: "Спецпропусков не будет. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Но рейды проверяющие по соблюдению определенных правил будут однозначно".