9 009 82

Переход Киева в "красную" зону: В общественном транспорте будут рейды по проверке соблюдения пассажирами правил

Переход Киева в "красную" зону: В общественном транспорте будут рейды по проверке соблюдения пассажирами правил

Общественный транспорт в Киеве пока не планируют останавливать, но воспользоваться им смогут не все.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Кличко указал на то, что городские власти перевели учебные заведения на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной болезни. Детские сады работают при условии стопроцентной вакцинации сотрудников.

"Закрывать транспорт мы не будем. Но передвижение по городу исключительно при наличии вакцинации. Это ключевое условие. Каждого человека мы не сможем проверить, но будем делать рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы. Извините, пожалуйста, мы должны заставлять людей соблюдать все правила", - сказал мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины, - Рубан

Он подтвердил, что специальные пропуска для общественного транспорта, которые использовались в столице ранее, не будут внедряться: "Спецпропусков не будет. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Но рейды проверяющие по соблюдению определенных правил будут однозначно".

Автор: 

Топ комментарии
+30
Сказал бы мне кто лет 7 назад, что скоро президентом будет Зеленский, а в маршрутки и магазины не будут пускать без справки о прививках, которые делают в строительном магазине - вызвал бы полицию на наркоманов.
01.11.2021 00:11 Ответить
+21
31.10.2021 23:55 Ответить
+13
Совсем рехнулись. Скоро в общественный сортир без трёх уколов пускать не будут.
Леонид Ильич в гробу переворачивается.
31.10.2021 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Антиваксеры-"фас"
31.10.2021 23:54 Ответить
а їм це на руку - бо тепер офіційно навіть доїхати до пункту вакцинації не зможуть
01.11.2021 00:07 Ответить
А дойти ну или другие виды транспорта(такси, велик)?
01.11.2021 00:11 Ответить
пeшкарус
01.11.2021 00:30 Ответить
Та не так надо писать.мы должны заставить людей двигаться голимым шмурдяком,вот так будет лучше!
01.11.2021 01:48 Ответить
01.11.2021 00:18 Ответить
Антиваксерские ЗЕ-сметуны на прогулке под конвоем 😂
01.11.2021 00:56 Ответить
Хто є хто і так всім зрозуміло. Наявність зеленого чи жовтого сертефіката на вусі баранів красномовніша будь-яких слів
01.11.2021 11:25 Ответить
Настоящие автобусные рейдеры должны иметь при себе наганы 1918 года выпуска и уметь им пользоваться для отсрела непривитых, в том числе тех, кто не успел найти сертификат в карманах.
01.11.2021 04:34 Ответить
Совсем рехнулись. Скоро в общественный сортир без трёх уколов пускать не будут.
Леонид Ильич в гробу переворачивается.
31.10.2021 23:54 Ответить
31.10.2021 23:55 Ответить
01.11.2021 00:03 Ответить
😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁
01.11.2021 00:58 Ответить
В громадському туалеті один миє руки,а інший - ні.Той що миє з натяком на товсті обставини: - Мене вчили в цьому місті мити руки. - Той,що не миє: - А мене вчили в цьому місті руки не бруднити.
01.11.2021 00:08 Ответить
А як в туалєті можна ні до чого не доторкнутися))))
01.11.2021 06:32 Ответить
если держать в руках салфетку- то можно. (руки потом все равно стоит помыть)
01.11.2021 07:17 Ответить
ну якщо наприклад пан не знімає штанів....
06.11.2021 09:52 Ответить
01.11.2021 00:40 Ответить
ще треба додати - раз наука не знає відповідей на ці питання - то і в школі сидіти 10 років є зайвим
01.11.2021 10:34 Ответить
Акваріум в своєму репертуарі.
01.11.2021 00:01 Ответить
Від чого саме твій Ільїчу труні перегортається?
01.11.2021 00:43 Ответить
придурок, попади в ковидное отделение на швл и поппробуй выжить, потом за прививки расскажешь, желаю тебе попасть
01.11.2021 07:08 Ответить
а Вы часто ходите в ковидное отделение на ШВЛ выживать?
расскажите, как Вам это удается? И зачем доводите себя до того, что уже хочется туда идти?
01.11.2021 16:22 Ответить
"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть.
вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"

так вот что это имело ввиду.
31.10.2021 23:57 Ответить
Клыч антивакцеров "имел ввиду" 😂
01.11.2021 00:59 Ответить
Оце дiло.
31.10.2021 23:57 Ответить
"Рейды")),никому ничего не обязан показывать.Пробуйте,проверяйте....
01.11.2021 00:01 Ответить
Я вам ничего не должен.(С)
01.11.2021 00:03 Ответить
Ну так зеленый макака именно так и говорил
01.11.2021 00:11 Ответить
Ну чому? Можна пістолєт показати, або спустивши штани дати перевіряючому ляпаса члєном...
01.11.2021 00:04 Ответить
відповідно до постанови кабміну рейди проводитиме поліція - і подивився я б на тебе зі спушеними штанами перед поліцаєм
01.11.2021 00:10 Ответить
Так поліція повинна хоч якісь закони знати, а значить розуміють, що медична перевірка - тонезаконні дії. То як же вони можуть незаконно діяти, вони ж на державній службі!
01.11.2021 00:15 Ответить
Представь, что это проверка не как ты выразился... Медицинская, а проверка разрешительных документов на пользование транспортом...
01.11.2021 06:50 Ответить
Бред не неси, а почитай админкодекс - там нигде не пишется, что граждане обязаны иметь какие-то сертификаты об уколах. А разрешительный документ на пользование общественным транспортом - это документ, подтверждающий его оплату, точка
01.11.2021 07:19 Ответить
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось ни каким правовым актам... Просто улови разницу между понятиями обычный день, или пандемия когда каждый день умирает по 500 человек... Вопросов к работе власти у меня много... И на ее плечах лежит сорваная вакцинация а так же пропаганда антивакцин... А теперь представь другую ситуацию, а что если бы власти, сказали, что на время пандемии все, кто получил сертификат, пользуются транспортом бесплатно, при наличии сертификата... И за что бы ты сейчас топил? За. То что сертификат это не билет или за то, что очереди в больницах, невозможно получить сертификат?
01.11.2021 07:38 Ответить
2016 р. під час грипу за день захворівало по 70 000 людей. Ніякої пандемії не оголошували. А про кількість померлих ніхто статистики по то не збирав і лише тепер почали - а це лише 0,5% від загальної кілкості померлих від інших хвороб!
01.11.2021 07:58 Ответить
Друже, вже сто раз доведено, що від грипу не було такої смертності, а також не лежали люди пачками під киснем... Не підмінюй поняття, від грипу в 16 не помирали члени моєї сімї... А от від ковіду аж четверо, а одна злегла з інсультом, паралізувало... І коли б ти поприбирав за 80 ти річною бабцею 4 місяці, ти б не писав фігні про грип і про то, шо ото-то саме... Може на початку епідемії, перший штам і був якимось не дуже небезпечним, але повір мені, дельта то та ще зараза, і дай тобі боже здоров'я
01.11.2021 08:20 Ответить
Плюсую👍
Я за соблюдение гражданских прав
01.11.2021 09:04 Ответить
твої права закінчуються там де починаються права інших - це головний принцип демократії
01.11.2021 10:39 Ответить
Не,не...это профанация.Гражданские права,основа Конституции.Так что будем насыпать "проверяющим"
01.11.2021 11:01 Ответить
ну тоді і у перевіряючих є всі права насипати вам
06.11.2021 09:54 Ответить
Что ты фигню несёшь?
01.11.2021 07:39 Ответить
Я бы поговорил с тобой но твой псевдоним, сам по себе фигня... Потому, еще вопрос, кто из нас ее несет... Так что давай, до свидания
01.11.2021 07:42 Ответить
Слушай,я с этим "псевдонимом" больше 16 лет на Цензоре,и мало кого это смущает.
То,что ты несёшь бред,это очевидно,и говорить тут не о чем.Когда назовешь мне статьи К.У.по которым этот беспредел обоснован,тогда и поговорим.Но ты не назовешь,т.к.нет таких статей в К.У.

Поэтому говорить с тобой,это как с шизиком из 15 палаты.
01.11.2021 08:38 Ответить
Ты можешь ходить с грязными ногтями и топить за соблюдение санитарных норм, но суть в том, что я тебя не воспринимаю в серьез... Ты хоть дрыста лет сиди на цензоре...
Назови мне одну статью конституции, согласно которой зимой ты обязан обувать зимнюю обувь? Зимнюю одежду? Согласно которой когда ты заболел, ты можешь оставаться дома? Или давай так, допустим сейчас 2018 ты заболел гриппом и идешь на прием к врачу... С соплями, несешь свои бацылы сначала в транспорт, потом в поликлинику... Да, ни один правовой акт не запретит тебе это делать, но если ты не быдло последнее, то наверное позвонишь и вызовешь врача на дом, или в крайнем случае доедешь на машине и придешь еа прием в масочке... Но... Вспомни, сейчас 2018 и этого ни кто не заставляет делать, чихать и кашлять можно безнаказанно на всех...
...
...
Все дело просто в твоей заботе о окружающих, в том, на сколько ты самосознательный.
01.11.2021 08:52 Ответить
Так вопрос хороший.На каком основании?В правовом поле?
01.11.2021 08:54 Ответить
Ни на каком.Нет закона,нет юрисдикции,ничего нет.Все.
01.11.2021 08:59 Ответить
Ну что и следовало доказать)
Ты вот эти свои "сопли/слюни" не выноси на всеобщее обозрение,всем плевать.Но если ты-гражданин Украины,то будь добр соблюдай законность и Конституцию,ясно?Все в рамках закона.Есть юридические обоснования? Нету?Адьос,на...
А то я завтра пойду проверять мазок на третичный сифилис и заставлю его сдавать прямо возле входа в метро.В целях заботы о здоровье конечно)))
01.11.2021 08:59 Ответить
Это так мило, когда ты рассказываешь о каких то соблюдениях законности и конституции живя например в украине... Давай ка я расскажу тебе, как все работает в таком красивом и правовом государстве, как австрия... Еще совсем недавно, до вакцинации, тут за поход в гости можно было достать штраф 1200евро... И ни в одной статье конституции австрии не было пункта запрещающего передвижение по городу. Тем не менее. Сейчас люди вакцинируются, и все вновь оживает, люди ходят в кино, рестораны, смертность падает, экономика работает. Благодаря вакцинации
01.11.2021 09:07 Ответить
Я живу в Украине,а не в Австрии,меня интересует правовое поле моей страны в первую очередь(а не даже забастовки по всему миру против гринпасов)
В Украине есть Конституция,все остальное 👎
Поэтому давай не будем заниматься подменой понятий и "лить воду",ок?
Ты и сам все прекрасно понимаешь,надеюсь ты не из числа тупых пропагандонов.
01.11.2021 09:15 Ответить
Я к счастью, не пропагандист, я вообще за ум в голове, а не...хлебушек.
И я понимаю, что людям мозолит глаза новость о контроле... Но что можно сделать с быдломассой, которая не способна к критическому мышлению и осознанию того, что в 2020 мы вошли в новую реальность подаренную нам Китаем. И чтоб остановить распространение ковида, нужно либо уповать на сознательность населения, как в скандинавии или если все не понимают серьезность... То вместо пряника применить кнут...
Я не сторонник таких мер, я против но... Я видел как соблюдают масочный режим в Украине... Маски носят на лбу на шее на бороде.. Некоторые такие золотой звезды наконечники, что вообще устали и не носят... При этом все продолжают ходить в магазы кафе всем плевать друг на друга... Все думают, что это случится но не со мной...
Я весной менялся с водителем во франции ну и пришлось мне до базы в париже ехать на поезде ну и я ж такой типа пью водичку , приспустил масочку сижу (у меня был сертификат), идет стюардесса, и такая мне если вы сейчас не оденете маску, я останавливаю поезд(TGV) вас забирает полиция, вы оплачиваете аварийную остановку поезда, штраф и свою дальнейшую поездку в париж...
И все сидят в масках... Никто не жалуется . И тут я приезжаю во львов, и просто офигеваю от поведения людей, ну, думаю ладно, посмотрим, что будет в киеве... Такая же фигря... Все плквали на масочный режим... Дальше запорожье... Та же картина... Украинцы вообразили себя бессмертными из не касаются эпидемии...
01.11.2021 09:46 Ответить
Так ты сам понимаешь,что чем больше запретов и напрягов,тем больше будет сопротивление.Нарушение конституционных прав, ведёт за собой "чумные бунты" и беспорядки.Все должно быть в рамках законодательства К.У.

Значит плохо наше население информировано,значит правительство виновато в том,что не ведёт работу среди населения.К тому же слишком много нестыковок и противозаконного.Люди не дураки,и все это понимают и подмечают.
Ну что я тебе рассказываю,ты все сам понимаешь...
01.11.2021 10:12 Ответить
и при всем этом летом было 0% заболевших при 0% вакцинированных!
01.11.2021 22:29 Ответить
У нас все на сознательности народа построено.Никаких рейдов и запретов.
01.11.2021 00:02 Ответить
Шо там у підаліка з вакциною? Йди і колись.Пох на твої антитіла. Реєстуйся в дії і штрикнись. Як доброчеснмй громадянин. Покажи приклад.
01.11.2021 00:08 Ответить
Педалік не может реєструватися в дії бо він член іншої країни - чи то ФРН, чи то СШ
01.11.2021 00:11 Ответить
Не такий він дурний, щоб субстанцію експериментальну колоти. Холопи нехай собі колють.
01.11.2021 07:17 Ответить
Він сказав що йому не обов'язково вакцинуватися,тому що він перехворів😉
01.11.2021 08:39 Ответить
Сказал бы мне кто лет 7 назад, что скоро президентом будет Зеленский, а в маршрутки и магазины не будут пускать без справки о прививках, которые делают в строительном магазине - вызвал бы полицию на наркоманов.
01.11.2021 00:11 Ответить
Ще не пізно, ЗЕ-лений смєтун 😁
01.11.2021 01:02 Ответить
Эх, молод ты еще))) А кто в 1984 году сказал бы, что в 1991 не станет СССР?))). Правда высокопоставленные коммуняки все уже знали и еще задолго до этого.....
01.11.2021 08:59 Ответить
А тепер рахуємо. В Україні вакциновано однією, чи двома дозами, близько 17 млн. Ще 9 млн. доз є на складах. Всього 26 млн. доз. Таким чином, держава в особі посадовців не спромоглася забезпечити своєчасну вакцінацію.
01.11.2021 00:16 Ответить
Іди колись!
Для тебе ще й ампули в голову куплять 😂
01.11.2021 01:04 Ответить
Тобі не треба, тобі на всих сра.. и і на бабуль і дєдов які пачками в реанімаціях лежать, і яких ховати не вспівають, заражаються от таких як ти яким все пох...ру
01.11.2021 06:26 Ответить

У голові вава?
01.11.2021 09:43 Ответить
-Мы к вам пришли ,и вот по какому делу....

- Да там столько педров....
01.11.2021 00:20 Ответить
Предвижу, много видосов с посыланием нах, драк, "недопониманий" и прочих конфликтов среди граждан (вкл. публикаций на ресурсах Ц.Н) ....
01.11.2021 00:20 Ответить
Можно спокойно грабить людей. Завтра менты будут заняты "важными" делами
01.11.2021 00:20 Ответить
Да,мусора теперь карманы будут набивать баблом!
01.11.2021 01:51 Ответить
01.11.2021 00:33 Ответить
Сцикло
01.11.2021 00:34 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/124822
01.11.2021 01:02 Ответить
Петиція, видати зелений сертифікат на основі наявності антитіл.
01.11.2021 01:03 Ответить
Звідки в тебе антитіла?
Прикупив?
01.11.2021 01:05 Ответить
Либерастический обезьянник, без попытки симулировать любой смысл. Если вакцинированные и невакцинированные являются одинаковыми переносчиками вируса то рассовая сегрегация негров в США отдыхает. Неграм в автобусах выделяли места на галерке, либерасты антиглобалистов в автобусы вообще не пускают.
01.11.2021 02:53 Ответить
Несколько аппаратов экстракорпоральной гемокоррекции могут уменьшить количество погибших с 50 до 15 и еще сотням заболевших спасти здоровье. Но кагал дал команду стадо не лечить, а цифровать. И вышли швондеры на дело.
01.11.2021 04:12 Ответить
Поки не почнете ****...и тих, які так зворушливо турбуються про ваше здоров'я, діла не буде...
01.11.2021 06:13 Ответить
Треба закон в метро едешь без маски на камеру сняло и штраф пришел по месту жительства и все будет ок
01.11.2021 06:41 Ответить
Не смешите.Какие ещё "проверки"?)
На каком основании?)
Дружно будут посланы.
01.11.2021 08:53 Ответить
А ничего что состояние здоровья и любая медицинская информация гражданина является конфиденциальной и полицейские не уполномочены проверять никакие справки без решения суда?
01.11.2021 11:08 Ответить
 
 