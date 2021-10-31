Переход Киева в "красную" зону: В общественном транспорте будут рейды по проверке соблюдения пассажирами правил
Общественный транспорт в Киеве пока не планируют останавливать, но воспользоваться им смогут не все.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Кличко указал на то, что городские власти перевели учебные заведения на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной болезни. Детские сады работают при условии стопроцентной вакцинации сотрудников.
"Закрывать транспорт мы не будем. Но передвижение по городу исключительно при наличии вакцинации. Это ключевое условие. Каждого человека мы не сможем проверить, но будем делать рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы. Извините, пожалуйста, мы должны заставлять людей соблюдать все правила", - сказал мэр.
Он подтвердил, что специальные пропуска для общественного транспорта, которые использовались в столице ранее, не будут внедряться: "Спецпропусков не будет. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Но рейды проверяющие по соблюдению определенных правил будут однозначно".
Назови мне одну статью конституции, согласно которой зимой ты обязан обувать зимнюю обувь? Зимнюю одежду? Согласно которой когда ты заболел, ты можешь оставаться дома? Или давай так, допустим сейчас 2018 ты заболел гриппом и идешь на прием к врачу... С соплями, несешь свои бацылы сначала в транспорт, потом в поликлинику... Да, ни один правовой акт не запретит тебе это делать, но если ты не быдло последнее, то наверное позвонишь и вызовешь врача на дом, или в крайнем случае доедешь на машине и придешь еа прием в масочке... Но... Вспомни, сейчас 2018 и этого ни кто не заставляет делать, чихать и кашлять можно безнаказанно на всех...
И я понимаю, что людям мозолит глаза новость о контроле... Но что можно сделать с быдломассой, которая не способна к критическому мышлению и осознанию того, что в 2020 мы вошли в новую реальность подаренную нам Китаем. И чтоб остановить распространение ковида, нужно либо уповать на сознательность населения, как в скандинавии или если все не понимают серьезность... То вместо пряника применить кнут...
Я не сторонник таких мер, я против но... Я видел как соблюдают масочный режим в Украине... Маски носят на лбу на шее на бороде.. Некоторые такие золотой звезды наконечники, что вообще устали и не носят... При этом все продолжают ходить в магазы кафе всем плевать друг на друга... Все думают, что это случится но не со мной...
Я весной менялся с водителем во франции ну и пришлось мне до базы в париже ехать на поезде ну и я ж такой типа пью водичку , приспустил масочку сижу (у меня был сертификат), идет стюардесса, и такая мне если вы сейчас не оденете маску, я останавливаю поезд(TGV) вас забирает полиция, вы оплачиваете аварийную остановку поезда, штраф и свою дальнейшую поездку в париж...
И все сидят в масках... Никто не жалуется . И тут я приезжаю во львов, и просто офигеваю от поведения людей, ну, думаю ладно, посмотрим, что будет в киеве... Такая же фигря... Все плквали на масочный режим... Дальше запорожье... Та же картина... Украинцы вообразили себя бессмертными из не касаются эпидемии...
