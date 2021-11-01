Полиция открыла еще одно производство из-за нарушения на выборах мэра Харькова

Полиция Харьковской области открыла два уголовных производства по фактам нарушения избирательного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

По данным полиции, на территории города до 20 часов работали 605 избирательных участков. В общей сложности правоохранители получили 52 сообщения о возможных нарушениях.

"Открыты два уголовных производства: препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии - одно и одно производство - по факту фальсификации, подлога, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации", - заявляют в полиции.

По данным ведомства, в течение дня "грубых нарушений правопорядка" не было. Полицейские, по сообщению, продолжают работать на избирательных участках, охраняя бюллетени и другую документацию.

Напомним, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.