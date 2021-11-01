Мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, но все еще может пострадать, - заявление лидеров G20
Мировая экономика постепенно восстанавливается от последствий пандемии, однако все еще может пострадать от новых штаммов COVID-19.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран G20 по итогам саммита в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В течение 2021 года мировая экономика быстро восстанавливалась, благодаря применению вакцин и политическим мерам", - отмечается в документе, опубликованном итальянским правительством.
При этом отмечается, что темпы восстановления экономики - разные от страны к стране. "Также восстановление экономики может оказаться под угрозой в случае распространения новых вариантов COVID-19, а также - из-за неравномерных темпов вакцинации в мире", - подчеркивается в заявлении.
Лидеры G20 выражают готовность и дальше бороться против отрицательных последствий пандемии.
Во всем мире намечается рост.
Кроме Украины - спасибо антиваксам и ольгинцам.
А ні, вибачте, в Зімбабве на 2% більше вакцинованих.
Ось і вони, до речі.