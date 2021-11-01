РУС
Мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, но все еще может пострадать, - заявление лидеров G20

Мировая экономика постепенно восстанавливается от последствий пандемии, однако все еще может пострадать от новых штаммов COVID-19.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран G20 по итогам саммита в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение 2021 года мировая экономика быстро восстанавливалась, благодаря применению вакцин и политическим мерам", - отмечается в документе, опубликованном итальянским правительством.

При этом отмечается, что темпы восстановления экономики - разные от страны к стране. "Также восстановление экономики может оказаться под угрозой в случае распространения новых вариантов COVID-19, а также - из-за неравномерных темпов вакцинации в мире", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемого. Больше всего пострадала молодежь, - гендиректор МОТ Райдер

Лидеры G20 выражают готовность и дальше бороться против отрицательных последствий пандемии.

+1
Главное что нефть хреначит вверх и эта здорово! Здравствуй зелёная энергетика!
01.11.2021 00:53 Ответить
+1
причем нефть к энергетике? основная часть нефти идет на топливо для техники - грузовиков, самолетов, сухогрузов. А вторая половина идет на химическую промышленность.
Во всем мире намечается рост.
Кроме Украины - спасибо антиваксам и ольгинцам.
01.11.2021 01:14 Ответить
Главное что нефть хреначит вверх и эта здорово! Здравствуй зелёная энергетика!
01.11.2021 00:53 Ответить
причем нефть к энергетике? основная часть нефти идет на топливо для техники - грузовиков, самолетов, сухогрузов. А вторая половина идет на химическую промышленность.
Во всем мире намечается рост.
Кроме Украины - спасибо антиваксам и ольгинцам.
01.11.2021 01:14 Ответить
руда гнида - физдить
01.11.2021 01:07 Ответить
нифигассэ...ото два десятка лидеров попрацювалы...спитнилы небось страшно.
01.11.2021 01:38 Ответить
в Європі вже 80% щеплених, скоро повернуться до нормального життя, а в нас по вакцинації рівень Зімбабве.
А ні, вибачте, в Зімбабве на 2% більше вакцинованих.
Ось і вони, до речі.

01.11.2021 02:05 Ответить
Экономика восстанавливается из-за вакцины. Это получается если всех зебилов зачипировать сразщу как штаты заживем?
01.11.2021 07:17 Ответить
все зебилы ярые антивакцинаторы и дохнут пачками... естественный отбор таки работает
01.11.2021 08:56 Ответить
С такими "лидерами" и к гадалке не ходи. Как только напечатают еще 2.5 триллиона баксов так сразу и пострадает.
01.11.2021 07:54 Ответить
Чёткое заявление - чтобы да, так таки нет...
01.11.2021 08:21 Ответить
угу, зато в Китае теперь энергетический кризис
01.11.2021 08:55 Ответить
судячи з цін на абсолютно все, то економіка просто процвітає! Все росте, все "добре"
01.11.2021 11:14 Ответить
 
 