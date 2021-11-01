Более 87% педагогов уже получили по крайней мере одну дозу COVID-вакцины, - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 87,3% украинских педагогов. Самые высокие показатели - в Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Двумя дозами препарата от COVID-19 в Украине уже вакцинировано более 730 тыс. воспитателей садиков, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 87,3%", – отметил он.

Также министр сообщил, что самые высокие показатели вакцинированных, по крайней мере, первой дозой демонстрируют педагоги: Николаевской области - 93,6%; Киевской - 92,8%; Харьковской - 92,5%; Донецкой - 92,1%; Тернопольской - 90,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вакцинированы от коронавируса почти 85% сотрудников детсадов, - Шкарлет

В целом по Украине как минимум одну дозу вакцины получили 84% работников детских садов, 89,9% педагогов в школах, 91,9% персонала специализированных школ, 89,2% работников профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений и 86,4% педагогов в заведениях профессионального высшего образования.

Показатель вакцинированных педагогов в высших учебных заведениях (по крайней мере одной дозой) приближается к 80%.