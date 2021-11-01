РУС
Более 87% педагогов уже получили по крайней мере одну дозу COVID-вакцины, - Шкарлет

Более 87% педагогов уже получили по крайней мере одну дозу COVID-вакцины, - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 87,3% украинских педагогов. Самые высокие показатели - в Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Двумя дозами препарата от COVID-19 в Украине уже вакцинировано более 730 тыс. воспитателей садиков, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 87,3%", – отметил он.

Также министр сообщил, что самые высокие показатели вакцинированных, по крайней мере, первой дозой демонстрируют педагоги: Николаевской области - 93,6%; Киевской - 92,8%; Харьковской - 92,5%; Донецкой - 92,1%; Тернопольской - 90,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вакцинированы от коронавируса почти 85% сотрудников детсадов, - Шкарлет

В целом по Украине как минимум одну дозу вакцины получили 84% работников детских садов, 89,9% педагогов в школах, 91,9% персонала специализированных школ, 89,2% работников профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений и 86,4% педагогов в заведениях профессионального высшего образования.

Показатель вакцинированных педагогов в высших учебных заведениях (по крайней мере одной дозой) приближается к 80%.

в офисе на мендельштрассе якый процент?
01.11.2021 01:43 Ответить
Не так надо писать!купили сертификат
01.11.2021 01:44 Ответить
С зарплатой 4000$$ покупать сертификат дорого.
01.11.2021 08:40 Ответить
Эти цифры не соответствуют действительности. Знаю, что многие педагоги купили сертификаты.
01.11.2021 07:01 Ответить
Это временно. Процесс увеличения процента реально вакцинированных педагогов происходит в т.ч. естественным путём
01.11.2021 08:41 Ответить
Так чтобы эффект был надо две, нет?
01.11.2021 07:24 Ответить
 
 