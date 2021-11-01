На пленарном заседании климатической конференции ООН в Глазго между делегатами Украины и России произошла пикировка, - СМИ
26-я конференция ООН по изменению климата началась 31 октября с минуты молчания в память о жертвах пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Более 20 тыс. человек из 200 стран мира уже прибыли на саммит в Глазго. Туда же приедут и лидеры ключевых стран планеты.
"Сегодняшняя отправная точка не является удачной. Поэтому это момент истины. Наука очень ясно говорит нам: "Нужно прилагать больше усилий". Это не вопрос 30-40 лет, это вопрос, который нужно решить сейчас. Это десятилетие, когда нам нужно действовать эффективнее, иначе мы рискуем достичь необратимой переломной точки", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Накануне климатического саммита произошла утечка данных, согласно которой выяснилось, что некоторые страны пытались повлиять на финальную резолюцию этого мероприятия в связи с тем, что добывают полезные ископаемые и эти страны. А среди них была Австралия, Саудовская Аравия и Индия - пытались преуменьшить негативное воздействие ископаемых на климат.
Присутствует на климатическом саммите и тема Украины. Россия регулярно включает оккупированный ею Крым в свои отчеты по выбросам парниковых газов, таким образом пытаясь легитимизировать аннексию полуострова. Из-за этого на открытии пленарного заседания между Украиной и Россией произошла пикировка. Украину поддержали партнеры из ЕС, Канады и США.
"Позвольте мне напомнить, что во время предыдущей сессии украинская делегация выразила обеспокоенность этими документами. К сожалению, несмотря на заверения, которые мы получили из секретариата, этот вопрос так и не был решен. Ряд документов Российской Федерации включает информацию о выбросах и удалении парниковых газов на временно оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Позвольте напомнить о параграфе 6 резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" 68/262 от 27 марта 2014 года, которая призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя", - заявил советник-посланник посольства Украины в Королевстве Испания Дмитрий Матющенко.
Украина этому противостоит, требуя, чтобы во всех таких отчетах Москвы была сноска, что территория Крыма, согласно резолюции ООН, является оккупированной.
Климатический саммит продлится в выставочном центре Шотландии до 12 ноября. Планируется и выступление президента Украины Владимира Зеленского.
