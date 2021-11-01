РУС
На пленарном заседании климатической конференции ООН в Глазго между делегатами Украины и России произошла пикировка, - СМИ

26-я конференция ООН по изменению климата началась 31 октября с минуты молчания в память о жертвах пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Более 20 тыс. человек из 200 стран мира уже прибыли на саммит в Глазго. Туда же приедут и лидеры ключевых стран планеты.

"Сегодняшняя отправная точка не является удачной. Поэтому это момент истины. Наука очень ясно говорит нам: "Нужно прилагать больше усилий". Это не вопрос 30-40 лет, это вопрос, который нужно решить сейчас. Это десятилетие, когда нам нужно действовать эффективнее, иначе мы рискуем достичь необратимой переломной точки", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Британию для участия в климатической конференции ООН, его сопровождает супруга, - ОП

Накануне климатического саммита произошла утечка данных, согласно которой выяснилось, что некоторые страны пытались повлиять на финальную резолюцию этого мероприятия в связи с тем, что добывают полезные ископаемые и эти страны. А среди них была Австралия, Саудовская Аравия и Индия - пытались преуменьшить негативное воздействие ископаемых на климат.

Присутствует на климатическом саммите и тема Украины. Россия регулярно включает оккупированный ею Крым в свои отчеты по выбросам парниковых газов, таким образом пытаясь легитимизировать аннексию полуострова. Из-за этого на открытии пленарного заседания между Украиной и Россией произошла пикировка. Украину поддержали партнеры из ЕС, Канады и США.

"Позвольте мне напомнить, что во время предыдущей сессии украинская делегация выразила обеспокоенность этими документами. К сожалению, несмотря на заверения, которые мы получили из секретариата, этот вопрос так и не был решен. Ряд документов Российской Федерации включает информацию о выбросах и удалении парниковых газов на временно оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Позвольте напомнить о параграфе 6 резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" 68/262 от 27 марта 2014 года, которая призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя", - заявил советник-посланник посольства Украины в Королевстве Испания Дмитрий Матющенко.

Украина этому противостоит, требуя, чтобы во всех таких отчетах Москвы была сноска, что территория Крыма, согласно резолюции ООН, является оккупированной. 

Также читайте: Саммит G20: Лидеры призвали к эффективным действиям по ограничению глобального потепления, но почти не взяли обязательств

Климатический саммит продлится в выставочном центре Шотландии до 12 ноября. Планируется и выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Я солідарний з Австралією та Індією - все це туфта алгоровського розливу. Наприклад, вугілля у світі утворено тільки впродовж певного періоду у 60 млн років. Чому? Тому що, тоді з'явилися дерева ********* типу, лігнін яких на той час не могли розкласти ні бактерії ні гриби тощо. Тому відмерлі дерева не розкладалися, а перетворилися на вугілля. Аж через 60 млн років з'явилися мікроорганізми та грибки,які стали засвоювати лігнін, розкладати дерева, і вугіллю не стало із чого утворюватися. Геологічний факт. 60 млн років. А ці кліматулуги хочуть за 5-10 років вирішити усі проблеми. Це патологічний сказ елітарних ідіотів.
Я солідарний з Австралією та Індією - все це туфта алгоровського розливу. Наприклад, вугілля у світі утворено тільки впродовж певного періоду у 60 млн років. Чому? Тому що, тоді з'явилися дерева ********* типу, лігнін яких на той час не могли розкласти ні бактерії ні гриби тощо. Тому відмерлі дерева не розкладалися, а перетворилися на вугілля. Аж через 60 млн років з'явилися мікроорганізми та грибки,які стали засвоювати лігнін, розкладати дерева, і вугіллю не стало із чого утворюватися. Геологічний факт. 60 млн років. А ці кліматулуги хочуть за 5-10 років вирішити усі проблеми. Це патологічний сказ елітарних ідіотів.
https://www.britannica.com/science/Carboniferous-Period - будь ласка, посилання на британську енциклопедію. У нас це називають каменовугвльний період. Камено...тому порівнювати антрацити та бурий вугіль або торф некоректно.
Туфта алярмістів про перегрів планети від викопного палива та нещасного СО2 видна неозброєним оком. По-перше, всі гази мають вибіркове поглинання випромінювання. Тому СО2 практично нічого не затримує на Землі із теплового випромінювання. Того СО2 0.001% всього. Кому цікаво - наберіть довідники та розберіться. По-друге, куди більшим поглиначем теплового випромінювання є пара води, Н2О. Всі ці знають на власному досвіді осінньої погоди - ясне небо на ніч - буде холодно, небо у хмарах (пара води) буде відносно тепло. Що алярмісти пропонують замість природного газу. Водень. Якщо спалити водень, то на виході буде водяна пара. Якщо палити водень міліардами кубів, щоб компенсувати викопні палива, то відповідо, міліарди кубів водяної пари утворяють суцільну хмарність над Землею, і тоді вже точно стане тепліше. Аргумент, що водяна пара конденсується та випаде у вигляді дощів не працює. По-перше, вам потрібні постійні дощі ціле літо та хуртовини узимку? По-друге, коли водяна пара конденсується, то виділяє рівно стільки тепла, скільки пішло на її утворення. Отже, спалюючи водень, алярмісти запускають штучний перегрів планети через неприродний цикл утворення водяної пари та її конденсації у вигляді дощів. Щоб добути 1 куб водню електролізом треба - це фізика - 5 кВт*год електроенергії, та 1 літр (802 грами, якщо точно) чистої дистильованої води - тобто, із океану її не взяти. Де ж брати чисто дистильовану свіжу воду? Такої точно і так дефіцит в Україні, і не тільки. Звідки брати стільки енергії? Від сонячних панелей? То треба заставити всю Україну цими штучками, а звідки тоді брати землі для елементарного харчування? Тобто, ці всі алгоровські рішення - рішення або повного дебіла, або хитрого крутія, який на незнанні широкого кола людей, просто хоче знищити їх економічно через тарифи тощо під зеленим соусом та набити власні кишені баблосіками...Ну, і є ще купа так званих грантоїдів які на халяву будуть пиляти бабло всяких паріжських клубів, а теє бабло у кінцевому підсумку уряди здиратимуть із своїх кінцевих платників податків. Хочете годувати чергових паразитів під зеленим соусом спасіння планети?
