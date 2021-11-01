С сегодняшнего дня в Киеве ужесточили карантин: школы ушли на дистанционку, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

С сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев ужесточает карантинные ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Решение о переводе города в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству с призывом принять такое решение. Но столица вводит ряд следующих ограничений", - отметил Кличко.

По словам Кличко, с 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать: заведения питания, гостиницы, заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда, массовые мероприятия, ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

По словам Кличко, дети после каникул в школы не возвращаются. С понедельника будет введено дистанционное обучение для учеников с 1 по 11 классы.

"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации", - отметил Кличко.

Также он отметил, что в общественном транспорте можно будет ездить только с COVID-сертификатами или негативным тестом.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - уточнил Кличко.

По словам мэра, поверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

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"Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При вакцинации 100% персонала заведений", - уточнил мэр.

"Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов. – Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных", - резюмировал Кличко.

Вместе с тем, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан уточнил, что пассажира муниципального транспорта в Киеве с 1 ноября должны быть сертификат о вакцинации от COVID-19, негативный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении.

"Что касается общественного транспорта, то можно находиться в транспорте в маске, с документами - желтым или зеленым сертификатом (в котором. - Ред.), или одна, или две дозы прививки, или иметь при себе ПЦР-тест, или тест на антиген, или иметь справку о выздоровлении. Справки должны быть. Поэтому транспорт сегодня работает не так, как ТРЦ и другие заведения. Можно использовать одну дозу, а потом прививаться второй", - сказал Рубан.

Чиновник рассказал, почему в Киеве разрешено пассажирам транспорта для поездки использовать сертификат о вакцинации с одной прививочной дозой.

"Киев впервые ввел свое правило, потому что в правительственных документах ограничения касаются только вопроса межрегионального транспорта. Городской транспорт там не прописан. Поэтому Киевская городская власть обратилась к правительству с целью внесения корректив в постановление Кабинета Министров", - сказал он.