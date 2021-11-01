С сегодняшнего дня в Киеве ужесточили карантин: школы ушли на дистанционку, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом
С сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев ужесточает карантинные ограничения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Решение о переводе города в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству с призывом принять такое решение. Но столица вводит ряд следующих ограничений", - отметил Кличко.
По словам Кличко, с 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать: заведения питания, гостиницы, заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда, массовые мероприятия, ТРЦ.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
По словам Кличко, дети после каникул в школы не возвращаются. С понедельника будет введено дистанционное обучение для учеников с 1 по 11 классы.
"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации", - отметил Кличко.
Также он отметил, что в общественном транспорте можно будет ездить только с COVID-сертификатами или негативным тестом.
"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - уточнил Кличко.
По словам мэра, поверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.
"Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При вакцинации 100% персонала заведений", - уточнил мэр.
"Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов. – Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных", - резюмировал Кличко.
Вместе с тем, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан уточнил, что пассажира муниципального транспорта в Киеве с 1 ноября должны быть сертификат о вакцинации от COVID-19, негативный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении.
"Что касается общественного транспорта, то можно находиться в транспорте в маске, с документами - желтым или зеленым сертификатом (в котором. - Ред.), или одна, или две дозы прививки, или иметь при себе ПЦР-тест, или тест на антиген, или иметь справку о выздоровлении. Справки должны быть. Поэтому транспорт сегодня работает не так, как ТРЦ и другие заведения. Можно использовать одну дозу, а потом прививаться второй", - сказал Рубан.
Чиновник рассказал, почему в Киеве разрешено пассажирам транспорта для поездки использовать сертификат о вакцинации с одной прививочной дозой.
"Киев впервые ввел свое правило, потому что в правительственных документах ограничения касаются только вопроса межрегионального транспорта. Городской транспорт там не прописан. Поэтому Киевская городская власть обратилась к правительству с целью внесения корректив в постановление Кабинета Министров", - сказал он.
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Дожилися: на тридцятому році Незалежності, українців знову намагаються загнати в ГУЛАГ. І знову суспільство починає жити не за законами і Конституцією, а за тюремними «поняттями». Українці, які ще вчора щось кричали про свободу і гідність, раптово дізнаються, що свободи більше немає, і відтепер, вони живуть в «червоній зоні». У вас зона червона чи чорна? - класичне питання ГУЛАГівських часів. Зона випробовує людину: чи достатньо вона сильна? Чи вистачить їй волі та характеру щоб не зламатися? Слабких зона ламає. Ламає і мітить. Мітить словами, мітить відповідним ставленням. Дозволив щоб тобі, використовуючи ГУЛАГівський лексикон, один раз «пробили дірку» і ти більше не людина. Відтепер ти «пробитий», «дірявий», «опущений», «пєтух». І робити з тобою відтепер можна що завгодно. Бо, тепер, вся зона знає, що тебе можна легко зламати. Хто дозволив щоб йому один раз «пробили дірку», той дозволить це і в друге, і в третє… і в десяте.
Більше двох років ідіоти ведуть титанічну боротьбу проти неіснуючої «пандемії». Здавалося б, за такий час навіть до самого тупого олігофрена мало дійти, що його дурять. Коли по зомбоящику кричать, що «лікарні переповнені» всі хто там працюють, точно знають, що лікарні в цей час стоять порожніми. Весь персонал вільно розгулює по «ковідному відділенню» інфекційної лікарні без будь яких засобів індивідуального захисту, в тому числі без масок, які звичайний плебс змушений носити навіть в магазині або автобусі:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dai2t4o7bFWA&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
ГУЛАГ щедро одарює своїх вірних слуг «ніштяками». Якщо ти лікар в якого є пацієнти з «ковідом» будуть тобі доплати до зарплати. Накручуй липову статистику, займайся приписками і отримаєш «ніштяки». Помер сторічний дід від старості? Пиши «помер від ковіду». Сконав спідоносний - теж ковід. Зарізав хірург по-п'яні когось на операційному столі? Значить «виникли ускладнення викликані ковідом». Ніхто не стане задавати питань, ніхто не стане перевіряти. Ще й отримаєш премію за вірну службу.
Уже, здається, ні для кого не секрет, що всі ці ляшки, стєпашки, бєніни клоуни та інші вітальки отримують щедрі «відкати» від транснаціональних фармацевтичних корпорацій за купівлю (втридорога!) десятків мільйонів доз сумнівного шмурдяку. Накупить то його накупили, але не так багато є в Україні дурнів, що добровільно дадуть собі цей шмурдяк вколоти. Значить, за старою ГУЛАГівською традицією треба зоною тиснути на зеків, поки слабкі не зламаються, не втратять своє людське обличчя та й перейдуть в категорію «продірявлених» або «пєтухів». Пєтухі - не люди, відтепер їх можна дірявити стільки скільки заманеться. Однієї дози мало - продірявимо пєтуха двічі. Двічі уже мало - продірявимо когута втретє «бустерною дозою». Але і третьої дози «дірявому» буде мало: вколимо йому ще три дози наступного року. А може, навіть, будемо дірявити шкіру «пєтуху» по три рази кожні пів року. Пєтухі - не люди. Хіба переймається ветеринар думками тварин, коли коле їм якісь препарати?
Сват и сваха подцепили сейчас. Но летом чем то укололись. Сейчас дома пьют витамины.
Троюродная племянница 28 лет в реанимации в Коростене. Не колотая. Сейчас вся родня собирает деньги на уколы.
вот и все.
пс. Шансов выжить подышав бациллой и потом не получить осложнения на всю жизнь - фифти фифти.
далее. Переболеют все этой бациллой. Кто раньше кто позже.
шансы переболеть и выжить фифтифифти и получить болячку как после сложного Грипа.
уколоться и есть шанс выжить 100%. На что повлияет укол? Хер стоять не будет после вакцины. Так что два варианта или в ящике, или импотент, но живой. Шутка.