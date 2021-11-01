Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки войска РФ 14 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе Новоалександровки наемники РФ осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 наемники РФ задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новолуганского российско-оккупационные войска дважды вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

Возле Зайцево враг применил станковые противотанковые гранатометы.

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Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошковского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.

В штабе подчеркнули, чтоо благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.