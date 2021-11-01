Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки войска РФ 14 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов различных систем.
В районе Новоалександровки наемники РФ осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 наемники РФ задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новолуганского российско-оккупационные войска дважды вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
Возле Зайцево враг применил станковые противотанковые гранатометы.
Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошковского.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.
В штабе подчеркнули, чтоо благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3081731298718462&id=100006448650648&__cft__[0]=AZXF9garAC9MDSpYF2kwVUgyk3CQph5AVsyCK7K4QggJGRNysLI28BSpJuIT5zPxF_RUaWz2heqwqVfihFlme5PKsTeSgYXFGO3ROHKsU-FNY9mEBb7WJvndjMdThMeTuN9DRBsV4IEoTmqFJ4hngRVluCfUOtqBK47fHYuZ6HK4mA&__tn__=%2CO%2CP-R 30 жовтня о 21:38 ·
Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.
Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.
Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.
Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".
Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.
Несмотря на всю мерзость.
Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.
Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.
Спасибо вам, ребята.