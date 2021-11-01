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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки войска РФ 14 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ООС

Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки войска РФ 14 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе Новоалександровки наемники РФ осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 наемники РФ задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новолуганского российско-оккупационные войска дважды вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

Возле Зайцево враг применил станковые противотанковые гранатометы.

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Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошковского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.

В штабе подчеркнули, чтоо благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки войска РФ 14 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ООС 01

обстрел (28205) ранение (3405) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Найшвидшого одужання нашому захистникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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01.11.2021 09:03 Ответить
+4
После таких сообщений должно сразу следовать другое: украинский Байрактар уничтожил позицию с которой производился обстрел.
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01.11.2021 08:37 Ответить
+3
Швидкого одужання нашому захисникові.
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01.11.2021 10:25 Ответить
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А че, Байрактары, все?
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01.11.2021 08:28 Ответить
ну попиарили Бубочку и хватит, тут же речь не об адекватном ответе и сохранении жизни солдат
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01.11.2021 12:18 Ответить
После таких сообщений должно сразу следовать другое: украинский Байрактар уничтожил позицию с которой производился обстрел.
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01.11.2021 08:37 Ответить
Зіб"ють.
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01.11.2021 08:49 Ответить
На прохання турецьких творців Байрактара ( прапороносця), писати потрібно так. Український Бандера (прапор) знищив позицію ...
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01.11.2021 10:24 Ответить
Мені більше до вподоби "Миротворець".
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01.11.2021 11:14 Ответить
Найшвидшого одужання нашому захистникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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01.11.2021 09:03 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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01.11.2021 10:25 Ответить
Политика умиротворения агрессора в действии! Нельзя раздражать Путина - подумаешь, один человек покалечен! Мелочи жизни. Подонки на дорогах безнаказанно каждый день убивают гораздо больше! Цель простая - чем меньше нормальных людей в стране - тем легче править!
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01.11.2021 10:33 Ответить
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01.11.2021 10:42 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZXF9garAC9MDSpYF2kwVUgyk3CQph5AVsyCK7K4QggJGRNysLI28BSpJuIT5zPxF_RUaWz2heqwqVfihFlme5PKsTeSgYXFGO3ROHKsU-FNY9mEBb7WJvndjMdThMeTuN9DRBsV4IEoTmqFJ4hngRVluCfUOtqBK47fHYuZ6HK4mA&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест

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Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.

Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.

Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.

Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".

Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.

Несмотря на всю мерзость.

Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.

Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.

Спасибо вам, ребята.
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01.11.2021 16:12 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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01.11.2021 18:01 Ответить
 
 