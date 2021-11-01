Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате: "Ждем реакции"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала партнерам предложения относительно встречи в Нормандском формате.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".
"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в Нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Россия смысл в проведении нового саммита "нормандской четверки".
Напомним, 13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в Нормандском формате и в контактной группе по урегулированию ситупции на Донбассе для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Она отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.
В понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки" готовится, но дата еще не определена.
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Повесят ***** на спасской башне, вот тогда и будет эрэкция
Потому, что Рашка ничего нормального предложить не может!
Їм давно передали, що мусять виконати всі пункти мінських протоколів, починаючи з першого: припинення вогню; продовжуючи другим - вивести свої війська і техніку з Донбасу.
А те, що нічого не хочуть за окупований Крим чути - їхня проблема.