Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате: "Ждем реакции"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала партнерам предложения относительно встречи в Нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в Нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Россия смысл в проведении нового саммита "нормандской четверки".

Напомним, 13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в Нормандском формате и в контактной группе по урегулированию ситупции на Донбассе для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Она отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.

В понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки" готовится, но дата еще не определена.

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