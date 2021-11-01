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Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате: "Ждем реакции"

Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала партнерам предложения относительно встречи в Нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в Нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Россия смысл в проведении нового саммита "нормандской четверки".

Напомним, 13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в Нормандском формате и в контактной группе по урегулированию ситупции на Донбассе для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Она отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.

В понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки" готовится, но дата еще не определена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча глав МИД в Нормандском формате будет тогда, когда Лавров согласится принять в ней участие, - Кулеба

Лавров Сергей (2329) переговоры (5090) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+8
Шо там проблеял сивый мерин Лавруха? Ждет эрэкции на его высер?
Повесят ***** на спасской башне, вот тогда и будет эрэкция
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01.11.2021 07:48 Ответить
+5
Осень нехватка витаминов... авитаминоз... скукотице чем бы еще заняться убогим... Лавров в Рашке полно заброшенных областей и районов с размерами в пол Украины людей нет от слова вообще целые поселки города стоят как призраки и натура для съемок фильмов пост Армагеддона и- или после Конца света...
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01.11.2021 07:53 Ответить
+5
От любых предложений Рашки надо, априори, сразу ОТКАЗЫВАТЬСЯ!
Потому, что Рашка ничего нормального предложить не может!
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01.11.2021 07:59 Ответить
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Шо там проблеял сивый мерин Лавруха? Ждет эрэкции на его высер?
Повесят ***** на спасской башне, вот тогда и будет эрэкция
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01.11.2021 07:48 Ответить
у Зеленского совсем другое представление о Путлере. И в нормандском формате, скорее всего, судьба Лугандонии будет на втором плане. Будут Украине руки выкручивать за газ и уголь. Потому что шут доцарювався
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01.11.2021 08:30 Ответить
Фрол , не пиши дурниць . Руки будут вьікручивать Путлеру , за срьів прекращения огня , неотвод тяжельіх вооружений , удержание пленньіх и т.д.
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01.11.2021 08:36 Ответить
Я с тобой свиней не пас. Так что прикуси язык и вали на ... зебилоид
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01.11.2021 08:38 Ответить
Опять ***** какую-то многоочковочку решил замутить...
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01.11.2021 07:49 Ответить
Свои предложения запишите на листе плотной бумаги ,сверните трубочкой и затусуйте себе в очко ... им только там и место ...
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01.11.2021 07:50 Ответить
Осень нехватка витаминов... авитаминоз... скукотице чем бы еще заняться убогим... Лавров в Рашке полно заброшенных областей и районов с размерами в пол Украины людей нет от слова вообще целые поселки города стоят как призраки и натура для съемок фильмов пост Армагеддона и- или после Конца света...
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01.11.2021 07:53 Ответить
От любых предложений Рашки надо, априори, сразу ОТКАЗЫВАТЬСЯ!
Потому, что Рашка ничего нормального предложить не может!
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01.11.2021 07:59 Ответить
Очередное кацапское фуфло.
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01.11.2021 08:06 Ответить
Нах они нужны со своими переговорами!
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01.11.2021 08:07 Ответить
С'***** з Криму та Донбасу - от і усі переговори
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01.11.2021 08:15 Ответить
В етих переговорах заинтересована только Рашка но никак не Украина.
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01.11.2021 08:11 Ответить
Не так ! В Москве боятся переговоров в Нормандском формате , где на Путина осуществляется согласованньій прессинг , а он один против трех.
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01.11.2021 08:14 Ответить
На кого пресинг? На *****? По мойму в прошлый раз отпресовали Зеленского, который там чего то наобещал что теперь Лавров с Письковым требуют выполнить. А перед етим отпресовали Парашенка, который просрал Дебальцево, отвел наши войска и запретил им стрелять и подписал минские капитулятивные договоренности
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01.11.2021 09:42 Ответить
Вьі правьі насчет Порошенко , а насчет Зеленского ошибаетесь . Меркель не даст соврать , она скоро и опишет все , как бьіло на самом деле . В мемуарах...
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01.11.2021 09:53 Ответить
У Зеленского есть предложение , от которого Путин не сможет отказаться : освобождение пленньіх и удерживаемьіх лиц "всех на всех" . Как и зафиксировано в Минских соглашениях. Да и прекращение огня на линии разграничения - в интересах Украиньі.
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01.11.2021 08:18 Ответить
В сказки веришь? Нелох иначе мыслит, дорожками. А что касаемо *****, так там единственный выход-осиновый кол в солнечное сплетение!
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01.11.2021 08:35 Ответить
Разве не видно, что это вонючка пригожинский троль - "от которого Путин отказаться". Кто в Украине называет кремлевское ***** путиным ?
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01.11.2021 08:42 Ответить
Таки-да, *****, с раннего утра "трудится"! У **********, видимо, бесплатная утренняя похлебка
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01.11.2021 09:05 Ответить
ні, то не *********** троль, не пригожинський, а чисто подляцький. Між ними різниця існує: перші Зелю щеняють не гірше за нас (а заодно - і на всіх нас брешуть); другі Зелю славлять, а своїм ворогом бачать лише прихильників Євросолідарності.
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01.11.2021 09:24 Ответить
Звиняйте, у сортах лайна, пригожинське воно, чи з місцевої мураєвської дупи, зовсім не розуміюсь! З Вами згоден на всі сто!
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01.11.2021 09:50 Ответить
Там буде тільки пропозиція забрати подалі "Байрактари" , в звязку з чим для "содєржатєльного наполнєнія" наганяєте війська майже з Забайкалля.
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01.11.2021 08:19 Ответить
Если у Зеленского и его шоблы есть хоть чуть ума или инстинкт самосохранения работает, то сейчас ему лучше воздержаться от контактов с *****, Меркель и Макроном. Меркель и Макрон продались, а ***** сейчас верхом на газовой трубе. Что может противопоставить офшорный клоун ?
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01.11.2021 08:34 Ответить
эта старая кляча туда не доскачет... давно пора подковы сдирать и на шкуродерню
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01.11.2021 08:34 Ответить
Знаємо ваші пропозиції. Крим наш, а по Домбсу домовляйтесь з маладими ріспубліками.
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01.11.2021 08:40 Ответить
Предложение одно -выборы в первую очередь. На этом настаивает ху-ло. Член ху-лу.
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01.11.2021 08:41 Ответить
Запретить байрактары и сдать автоматы в обсе.Гаубицы дыныры узаконить с особым статусом,как орудие миротворцев и покрасить в голубой цвет.
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01.11.2021 08:46 Ответить
Похоже на то. Если, еще дальше не попрут в *****-хотелках!
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01.11.2021 09:08 Ответить
дайте мені сюди цю унилу лошадь
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01.11.2021 09:12 Ответить
"они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали"- брехня.
Їм давно передали, що мусять виконати всі пункти мінських протоколів, починаючи з першого: припинення вогню; продовжуючи другим - вивести свої війська і техніку з Донбасу.
А те, що нічого не хочуть за окупований Крим чути - їхня проблема.
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01.11.2021 09:17 Ответить
Нагадайте, тій напівдохлій пердячій коняці, чий Дебальцево по мінським!!!
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01.11.2021 09:52 Ответить
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01.11.2021 10:07 Ответить
От шо делают Байрактары животворящие!
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01.11.2021 11:32 Ответить
 
 