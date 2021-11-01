Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия
По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировали 327 243 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 595 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 247 464 037 случаев инфицирования, из них 327 243 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 014 985 человек, из них 4 595 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 224 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию как в мире, так и в Европе.
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- спасибо товарищ путин..
Людей испугало отсутствие антител и поспешный ввод препарата в массовую вакцинацию - https://www.fontanka.ru/2021/03/26/69832145/ они решили проверить его сами
.... я получил вторую дозу и сертификат, в котором ее опять записали как «Спутник». Правда, потом исправили. Я попросился в гражданскую статистику, сделал тест в рекомендованной лаборатории, тест показал практически полное отсутствие антител.
Може хтось купить ?
- кладут плитку в общественных туалетах Масквы
Это мало?
Кожен здохлий російський фашист - це ще один крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .