Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировали 327 243 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 595 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 247 464 037 случаев инфицирования, из них 327 243 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 014 985 человек, из них 4 595 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 224 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию как в мире, так и в Европе.



