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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия

Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировали 327 243 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 595 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 247 464 037 случаев инфицирования, из них 327 243 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 014 985 человек, из них 4 595 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия 01

Побороли болезнь и вылечились 224 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию как в мире, так и в Европе.

Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия 03
Количество инфицированных COVID-19 в мире более 247 млн, число жертв превысило 5 млн. По распространению и суточной смертности лидирует Россия 04

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
И зебилы даже не задают вопрос почему до сих пор не закрыты границы с Россией и Белороссией. Феерично, правда?
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01.11.2021 07:57 Ответить
+5
потому что зебилы туда на работу ездят
- кладут плитку в общественных туалетах Масквы
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01.11.2021 07:59 Ответить
+3
хороша вакцина спутнік
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01.11.2021 08:00 Ответить
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вакцина Спутник работает как надо
- спасибо товарищ путин..
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01.11.2021 07:57 Ответить
Спутник то может и работает, только вот их там эпиваккороной прививают, который не работает вообще ну а большинство, как у нас в украине из секты антиваксеров
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01.11.2021 08:26 Ответить
Что не так с вакциной «Вектора»? Истории участников клинических испытаний «ЭпиВакКороны» - что было после прививки

Людей испугало отсутствие антител и поспешный ввод препарата в массовую вакцинацию - https://www.fontanka.ru/2021/03/26/69832145/ они решили проверить его сами

.... я получил вторую дозу и сертификат, в котором ее опять записали как «Спутник». Правда, потом исправили. Я попросился в гражданскую статистику, сделал тест в рекомендованной лаборатории, тест показал практически полное отсутствие антител.
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01.11.2021 09:52 Ответить
После того как участники испытаний «ЭпиВакКороны» заявили об отсутствии антител, «Вектор» сообщил, что антитела после вакцины выявляются только их собственным специальным тестом.
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01.11.2021 09:55 Ответить
рашка "вакциною" забезпечена повністю..

Може хтось купить ?
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01.11.2021 09:56 Ответить
«Вектор» не разглашает, какие именно антитела выявляет его тест-системаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-:6-19 https://trv-science.ru/2021/02/epivakkorona-chto-my-znaem-i-chego-ne-znaem/ На 22 сентября 2021 года не опубликовано ни одной научной работы, которые бы доказывали, что тест-система «Вектора» выявляет именно те антитела, которые способны нейтрализовать живой коронавирусhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-iz1202506-20 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-pcr_ignatyev-21 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-youtube_netesov-22 [21] .
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01.11.2021 10:01 Ответить
И зебилы даже не задают вопрос почему до сих пор не закрыты границы с Россией и Белороссией. Феерично, правда?
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01.11.2021 07:57 Ответить
потому что зебилы туда на работу ездят
- кладут плитку в общественных туалетах Масквы
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01.11.2021 07:59 Ответить
Ну ты же задаёшь ? Феерично?
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01.11.2021 08:00 Ответить
С Беларусью граница фактически закрьіта .
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01.11.2021 08:23 Ответить
наскільки я розумію, то і 2 КПВВ відкриті і на даунбас, а там московія перевіряла на хуждобі якусь іншу вакцину.
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01.11.2021 08:27 Ответить
хороша вакцина спутнік
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01.11.2021 08:00 Ответить
Дело не в вакцине а в количестве привитых, в Украине ситуация не лучше.
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01.11.2021 08:08 Ответить
60 миллионов полностью привиты

Это мало?
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01.11.2021 08:11 Ответить
Учитывая что в больницах 95% непривитых конечно мало.
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01.11.2021 08:14 Ответить
Ты учитывал?
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01.11.2021 08:20 Ответить
Угу. И о том что в больницах 95% непривитых Вы по случайному стечению обстоятельств знаете из уст именно тех кто и ответственен за вакцинацию. Не, ну конечно это авторитетные люди и абсолютно не заинтересованы искажать информацию в свою пользу.
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01.11.2021 09:28 Ответить
Они спутник создали типа похвастаться, по факту спи&дили формулу астразенеки и да, спутник работает... Но прививают их каким то другим очень качественным(ніт) физраствором эпиваккорона
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01.11.2021 08:28 Ответить
Уже было опровержение насчет воровства формулы, британские СМИ извинились за фейк.
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01.11.2021 08:31 Ответить
Да пофиг суть в том что воровали они или нет, что с трудом то верится, но то что она сходна по принципу работы с астрозенекой уже доказано... Проблема в том, что они ее типа сделали, но очень мало и начали всему миру предлагать, но оказалось то, что они даже себя не могут обеспечить своим же спутником а потому может где то в мацкве и колят спутник, но в основном прививают эпиваккороной... А это тупо водичка...
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01.11.2021 08:38 Ответить
У них везде 3 вакцины, но дело в том что люди предпочитают Эпивак или Лайф, их вечно не хватает а как раз Спутника полно везде.
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01.11.2021 08:43 Ответить
То есть ты хочешь сказать, что люди предпочитают неработающую водичку? Прям такие, идут в больничку, и... Уколите меня водичкой, не хочу нормальную вакцину... Ну, так можно и десять вакцин поставить и заболеть
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01.11.2021 08:58 Ответить
Роісса впєрдє
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01.11.2021 08:13 Ответить
на парад пабєды не кому идти будєт
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01.11.2021 08:40 Ответить
Ну так це ж добре , що російські фашисти несуть найбільші втрати в живій силі .
Кожен здохлий російський фашист - це ще один крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .
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01.11.2021 09:01 Ответить
Куди США пропали з статистики, вони ж на 1 місці були весь тиждень?
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01.11.2021 09:26 Ответить
 
 