В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 13 936 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За прошедшую неделю сделана 1 740 231 прививок! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!

За сутки 31 октября в Украине:

зафиксированы 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 905, медработников – 111);

117 818 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 828 человек;

летальных случаев – 298;

выздоровели – 5 885 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 936 238 человек;

выздоровели – 2 442 098 человек;

летальных случаев – 68 027;

проведено ПЦР-тестирований – 14 455 647.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.











