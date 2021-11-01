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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 13 936 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За прошедшую неделю сделана 1 740 231 прививок! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!

За сутки 31 октября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 зафиксированы 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 905, медработников – 111);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02117 818 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 госпитализированы – 3 828 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 летальных случаев – 298;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 выздоровели – 5 885 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 заболели – 2 936 238 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 выздоровели – 2 442 098 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 летальных случаев – 68 027;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестирований – 14 455 647.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 298 человек, зафиксированы 13 936 новых случаев заражения, 5 885 человек выздоровели 13

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вы думаете, что если, например, в Херсонской стоит 0, то там никто те умирает? Там просто не отправили в Киев отчет за выходные. А из Днепра отправили.
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01.11.2021 08:57 Ответить
+3
Тестов сделано вдвое меньше оттого и снижение.
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01.11.2021 08:34 Ответить
+3
Всё-таки здорово, как стабильно падает заболеваемость по выходным. Хорошо бы на время пандемии сделать один сплошной выходной - сколько народу уцелеет... </sarcasm>
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01.11.2021 08:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почему в Днепре стабильно больше всех умирает?
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01.11.2021 08:27 Ответить
И больше всего вакцинированных((
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01.11.2021 08:52 Ответить
Вы думаете, что если, например, в Херсонской стоит 0, то там никто те умирает? Там просто не отправили в Киев отчет за выходные. А из Днепра отправили.
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01.11.2021 08:57 Ответить
верно, с Зап обл. тоже отправили
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01.11.2021 10:08 Ответить
А количество вакцинированных в Украине увеличивается естественным путём...
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01.11.2021 08:30 Ответить
Тестов сделано вдвое меньше оттого и снижение.
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01.11.2021 08:34 Ответить
Всё-таки здорово, как стабильно падает заболеваемость по выходным. Хорошо бы на время пандемии сделать один сплошной выходной - сколько народу уцелеет... </sarcasm>
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01.11.2021 08:41 Ответить
Где-то это уже было, вроде в Африке. Ковид там был запрещен. Только Он про это не знал
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01.11.2021 08:46 Ответить
не во всей Африке, а только в отдельных странах.
не пиши как африканец. не плоди фейки.
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01.11.2021 09:13 Ответить
Я не указала страну, потому что не помню, но указала регион. При чем тут фейки!? И писала я в полушутку, поскольку отвечала на сарказм другого собеседника. Нет настроения с утра!? Решили сделать наезд в интернете!? Выпейте кофе.
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01.11.2021 09:25 Ответить
Угу. Он даже не знает что против него проходит компания вакцинации.
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01.11.2021 09:31 Ответить
Он ещё в августе вакцинировался Модерной. Угу.
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01.11.2021 09:56 Ответить
Кто вакцинировался? Вирус ковид? Я его имел в виду, что он не знает что против него вакцинация проводится, если судить по статистике заболеваемости.
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01.11.2021 10:14 Ответить
А зачем ему знать, если вакцинировано всего около 20% народу? Такая вакцинация ему совершенно не мешает. )
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01.11.2021 11:27 Ответить
Ну ему положим не мешает и вакцинация в 67% если судить по заболеваемости к примеру тех же британцев.
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01.11.2021 12:31 Ответить
Но вы не одиноки, 80 % населения Украины тоже не верит Ковиду и Вакцине, от Африки мы не далеко ушли. Им тоже здорова, это все фуфлостатистика и "вывсеврети".
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01.11.2021 08:49 Ответить
Виктория, не тупите. Как из сказанного следует, что я "не верю Ковиду и Вакцине" (большие буквы отдельно умиляют). Я давно вакцинирован. Просто обращаю внимание на то, что оценки заболеваемости и смертности (!) за выходные стабильно ниже.
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01.11.2021 09:55 Ответить
На вихідних сученята з МОЗу розслабляються і недопрацьовують. Таке падіння фуфлостатистики каже лишень про одне, - розумово-відстале населення безбожно дурять.
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01.11.2021 09:10 Ответить
Бачу , після того як влада почала нарешті заганяти під плінтус невакцинованих - ситуація різко покращилася. Захворіло - вдвічі менше , померло - вдвічі менше . Ну і не можуть не радувати довжелезні черги на пунктах щеплення. Всі раптом добровільно вирішили вакцинуватися . Все буде Україна !!!
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01.11.2021 09:19 Ответить
Хаха, завтра будет совсем другие цифры, примерно вдвое больше.
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01.11.2021 09:24 Ответить
Вакцинируйтесь!!!
В Казахстане при в два с лишним меньшем населении привитотстолько же и результаты на лицо сейчас практически спала эпидемия:
- первым компонентом привиты 7 766 146 человек, что составляет 77,9% от подлежащего населения.
- вторым компонентом охвачены 6 756 266 человек, или 67,8%» это на 6 октября 2021, и даже если купили 5-10%,

- антиваксерам не разрешены митинги и пропаганда, как лживые данные
- давным давно введён QR доступ, строгий масочный режим и мобильные группы контроля организаций,

Зато теперь, как результат, минимум заражений и работает весь культурный сектор, образовпние Вузы, школы, детсады, общепит, супермаркеты, кинотеатры, и сейчас разрешены ночные клубы, общественные мероприятия.
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01.11.2021 09:52 Ответить
Вам надо сравнить статистику среднеговой смертности, например, за 2016-2019 и 2020-2021 и тогда если это не ковид, то попытаться объяснить внезапный рост инфарктов!? На десятки тысяч. Посмотрим.
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01.11.2021 10:07 Ответить
Не нада нічого сравнівать . Нада просто піти і вакцинуватися . Знайомий сравнював 2 місяці , поки лікарі кислородний наморднік на голову не наділи . Жінка машину продала , щоб дурня врятувати . Сказала : вилізе з лікарні - відправлю казла на заробітки .
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01.11.2021 10:16 Ответить
В 2014-2015 под ником blog писал что мир-людей за ево алчность воровство войны братоубийство ... Ждёт страшная болезнь!

Теперь пишу, То что должно быть того не миновать.
Человечество экспериментами с Вакцинацией, сделало то что должно было быть десятки лет сократило до пару лет.

Посему те кто вакцинован будут падать без ведомо на то причин. Повезёт только тем кто

- не вакцинован и не болел COVID 19

- переболел COVID 19
- переболел COVID 19 и вакцинован

- вакцинован и переболел COVID 19,
всем остальным сочувствую.
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01.11.2021 10:31 Ответить
1 Великобританія - повністю вакциновано 68% - захворіло 37 667 - померло 74 - кількість населення 64 млн
2 Росія - повністю вакциновано 33% (якщо Спутнік рахувати вакциною) - захворіло 39 931 - померло 1 131- кількість населення 144 млн
3 Румунія - повністю вакциновано 30% - захворіло 306 000 - померло 4 407 - кількість населення 19 млн
4 Україна - повністю вакциновано 17% - захворіло 18 492 - померло 363 - кількість населення 44 млн
5 Німеччина - повністю вакциновано 66% - захворіло 0 - померло 1- кількість населення 83 млн
6 Сербія - повністю вакциновано 43% - захворіло 306 000 - померло 65 - кількість населення 7 млн
7 Болгарія - повністю вакциновано 20% - захворіло 1 457 - померло 81- кількість населення 7 млн
8 Нідерланди - повністю вакциновано 67% - захворіло 8 172 - померло 14 - кількість населення 17 млн
9 Угорщина - повністю вакциновано 58% - захворіло 0 - померло 0 - кількість населення 17 млн
10 Греція - повністю вакциновано 59% - захворіло 306 000 - померло 4 407 - кількість населення 10 млн
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01.11.2021 14:40 Ответить
11 Литва - повністю вакциновано 58% - захворіло 2620 - померло 40 - кількість населення 2,7 млн
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01.11.2021 15:05 Ответить
Можна вопрос?
Почему привики бесплатные, а тесты платные?
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01.11.2021 15:36 Ответить
 
 