Новости
Президент Молдовы Санду объяснила свое участие в Крымской платформе и отказ от саммита СНГ

Президент Молдовы Санду объяснила свое участие в Крымской платформе и отказ от саммита СНГ

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила поддержку Украины своим участием в Крымской платформе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Коммерсант".

"Мое присутствие на Крымской платформе - это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно", - заявила президент Молдова.

Санду пояснила, что на саммите СНГ присутствовала премьер-министр Гаврилица, потому что темы, которые обсуждались, являются прерогативой правительства Молдовы.

"Нам важен прагматичный диалог в этом формате (СНГ. - Ред.), что у нас открытая внешняя политика и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ. Почему она участвовала? Потому что у правительства самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях. Здесь у правительства больше прерогатив, чем у меня", - сказала Санду.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове.

+20
Санду респект , так держать !
01.11.2021 08:38 Ответить
+4
чет мне кажется Санду играетв какую то игру, то газпром просит о скидуке и новом контракте, то не еду на самит СНГ.. чет подозрительно все это! не уж то рашка за новый подписанный контракт ничего не затребовала, не может такого быть! а не засланный ли это казачек ,Санду!?
01.11.2021 09:07 Ответить
+3
Если сравнить Майю Санду с тем же ермаком с его песиком зюзей - очевидна разница в ее пользу.
А вот еще мнение Швеца, кому интересно:

https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY Полет Байрактара: бутафория или подстава? / Видео № 71
01.11.2021 09:37 Ответить
