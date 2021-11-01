Президент Молдовы Санду объяснила свое участие в Крымской платформе и отказ от саммита СНГ

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила поддержку Украины своим участием в Крымской платформе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Коммерсант".

"Мое присутствие на Крымской платформе - это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно", - заявила президент Молдова.

Санду пояснила, что на саммите СНГ присутствовала премьер-министр Гаврилица, потому что темы, которые обсуждались, являются прерогативой правительства Молдовы.

"Нам важен прагматичный диалог в этом формате (СНГ. - Ред.), что у нас открытая внешняя политика и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ. Почему она участвовала? Потому что у правительства самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях. Здесь у правительства больше прерогатив, чем у меня", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове.