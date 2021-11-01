В США отложили одобрение вакцины Moderna для детей 12-17 лет из-за рисков возникновения побочных реакций, - Reuters

Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) требуется дополнительное время для завершения оценки COVID-вакцины для детей 12-17 лет. Сейчас оцениваются риски возникновения побочных реакций.

об этом пишет Reuters.

В частности, FDA отметило, что проверка может быть завершена не ранее января 2022 года.

Американская биотехнологическая компания заявила, что FDA требуется дополнительное время для оценки недавних международных анализов риска возникновения миокардита, после вакцинации - редкого побочного эффекта, который прежде всего поражает молодых мужчин.

В свою очередь Moderna сообщила, что проводит собственный обзор новых внешних анализов повышенного риска миокардита у лиц в возрасте до 18 лет по мере их появления.

Известно, что в июне Moderna подала заявку на разрешение в США на прививку детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Сейчас американцы этого возраста имеют право на получение аналогичной COVID-вакцины Pfizer (в мае она была одобрена FDA и Центрами по контролю и профилактике заболеваний).