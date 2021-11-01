РУС
В США отложили одобрение вакцины Moderna для детей 12-17 лет из-за рисков возникновения побочных реакций, - Reuters

Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) требуется дополнительное время для завершения оценки COVID-вакцины для детей 12-17 лет. Сейчас оцениваются риски возникновения побочных реакций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

В частности, FDA отметило, что проверка может быть завершена не ранее января 2022 года.

Американская биотехнологическая компания заявила, что FDA требуется дополнительное время для оценки недавних международных анализов риска возникновения миокардита, после вакцинации - редкого побочного эффекта, который прежде всего поражает молодых мужчин.

В свою очередь Moderna сообщила, что проводит собственный обзор новых внешних анализов повышенного риска миокардита у лиц в возрасте до 18 лет по мере их появления.

Известно, что в июне Moderna подала заявку на разрешение в США на прививку детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Сейчас американцы этого возраста имеют право на получение аналогичной COVID-вакцины Pfizer (в мае она была одобрена FDA и Центрами по контролю и профилактике заболеваний).

+3
вот вот это они учли уроки Птичьего гриппа тогда поступили честно как только птичий грипп исчез в течении 5 суток от слова вообще сотни миллионов ампул пришлось утилизировать той типа вакцины теперь они научены будут тянуть с Ковидом придумывать новые штаммы и прочую галимую бредятину чтобы только пилить бабло.. на сыром продукте-- из водопроводной воды шампуни капель Боярышника ароматизаторов для туалетов и средств облысения... ждемся рекомендаций вакцинировать сперму сразу в яичниках пардон мужчин и женских придатках-- яйцеклетки..
01.11.2021 09:13 Ответить
+3
Это ещё раз доказывает вакцины не изучены, не было времени на нормальные тесты. Но стадо привили как баранов, не спрашивая у них на то разрешения.
01.11.2021 10:14 Ответить
+2
Ще ні одну вакцину досконально не вивчили. Склепали на коліні і запустили в обіг.
01.11.2021 09:07 Ответить
А в Украине Модерна уже закончилась. Хоть тут почти "повезло"
01.11.2021 08:59 Ответить
Ще ні одну вакцину досконально не вивчили. Склепали на коліні і запустили в обіг.
01.11.2021 09:07 Ответить
вот вот это они учли уроки Птичьего гриппа тогда поступили честно как только птичий грипп исчез в течении 5 суток от слова вообще сотни миллионов ампул пришлось утилизировать той типа вакцины теперь они научены будут тянуть с Ковидом придумывать новые штаммы и прочую галимую бредятину чтобы только пилить бабло.. на сыром продукте-- из водопроводной воды шампуни капель Боярышника ароматизаторов для туалетов и средств облысения... ждемся рекомендаций вакцинировать сперму сразу в яичниках пардон мужчин и женских придатках-- яйцеклетки..
01.11.2021 09:13 Ответить
Па твоєму таваріщь Путінъ дуракъ, што прівіваєтъ россіянъ Спутнікомъ 5ь?!
01.11.2021 09:47 Ответить
ну якщо наші керманичі не збираються розвивати науку та виробляти вакцини самостійно - то чому б іншим не користуватися ситуацією?
01.11.2021 09:57 Ответить
Но бдительные антиваксеры не сдаются и готовы хоронить по 600-700 украинцев каждый день, лишь бы один украинец не умер раз в 3-5 лет от вакцины.
01.11.2021 12:26 Ответить
смотрю уколотые таки дебильней все больше и больше становятся.. одни рефлексы как у собаки Павлова...
01.11.2021 13:06 Ответить
Мало ли что кажется некоторым людям, которые читают жирный шрифт достаточным доказательством правдивости своих фантазий.
01.11.2021 13:30 Ответить
считают
01.11.2021 13:31 Ответить
Массовая истерия, она такая...
01.11.2021 16:47 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/ ЧИТАЙ и думай... https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/

Это официальный сайт о смертности в Украине по годам , месяцам и причинам смертности...
01.11.2021 16:49 Ответить
В Україні ніякими вакцинами не прививали дітей в такому віці. А модерна одна із кращих вакцин на сьогоднійшній день у світі.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:18 Ответить
Ты значение знаков препинания понимаешь? Сегодня я добрый. Держи подарок. На шару
01.11.2021 10:08 Ответить
Это ещё раз доказывает вакцины не изучены, не было времени на нормальные тесты. Но стадо привили как баранов, не спрашивая у них на то разрешения.
01.11.2021 10:14 Ответить
Я так розумію, що , не дай Боже, як захворіє, то не буде звертатися до лікарів і не буде визивати "швидку", бо ліків від ковіду ще не має і він не баран?
01.11.2021 11:19 Ответить
Ну разумеется, если у тебя будут осложнения после "экспериментального препарата", ты ТОЖЕ не будешь обращаться за помощью ?
01.11.2021 16:46 Ответить
плохой знак. А как же пфайзер пропетлял?
01.11.2021 22:21 Ответить
 
 