Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости превышен в 10 раз, в Киеве и 12 областях "красный" уровень по занятости коек с кислородом, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 1 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 766 (превышение в 10,2 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Херсонской области (1 437) и Сумской области (1 333).
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме не более 20% для "оранжевой" зоны в стране этот показатель составляет 20,3%. Более того, в 15 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 31 октября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 90,6 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 20 областях.
Также в Украине заняты 68,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 12 областях.
По данным Минздрава, показатели в Киеве и 15 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в семи областях - "оранжевой", в двух - "желтой".
Дожилися: на тридцятому році Незалежності, українців знову намагаються загнати в ГУЛАГ. І знову суспільство починає жити не за законами і Конституцією, а за тюремними «поняттями». Українці, які ще вчора щось кричали про свободу і гідність, раптово дізнаються, що свободи більше немає, і відтепер, вони живуть в «червоній зоні». У вас зона червона чи чорна? - класичне питання ГУЛАГівських часів. Зона випробовує людину: чи достатньо вона сильна? Чи вистачить їй волі та характеру щоб не зламатися? Слабких зона ламає. Ламає і мітить. Мітить словами, мітить відповідним ставленням. Дозволив щоб тобі, використовуючи ГУЛАГівський лексикон, один раз «пробили дірку» і ти більше не людина. Відтепер ти «пробитий», «дірявий», «опущений», «пєтух». І робити з тобою відтепер можна що завгодно. Бо, тепер, вся зона знає, що тебе можна легко зламати. Хто дозволив щоб йому один раз «пробили дірку», той дозволить це і в друге, і в третє… і в десяте.
Більше двох років ідіоти ведуть титанічну боротьбу проти неіснуючої «пандемії». Здавалося б, за такий час навіть до самого тупого олігофрена мало дійти, що його дурять. Коли по зомбоящику кричать, що «лікарні переповнені» всі хто там працюють, точно знають, що лікарні в цей час стоять порожніми. Весь персонал вільно розгулює по «ковідному відділенню» інфекційної лікарні без будь яких засобів індивідуального захисту, в тому числі без масок, які звичайний плебс змушений носити навіть в магазині або автобусі:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dai2t4o7bFWA&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
ГУЛАГ щедро одарює своїх вірних слуг «ніштяками». Якщо ти лікар в якого є пацієнти з «ковідом» будуть тобі доплати до зарплати. Накручуй липову статистику, займайся приписками і отримаєш «ніштяки». Помер сторічний дід від старості? Пиши «помер від ковіду». Сконав спідоносний - теж ковід. Зарізав хірург по-п'яні когось на операційному столі? Значить «виникли ускладнення викликані ковідом». Ніхто не стане задавати питань, ніхто не стане перевіряти. Ще й отримаєш премію за вірну службу.
Уже, здається, ні для кого не секрет, що всі ці ляшки, стєпашки, бєніни клоуни та інші вітальки отримують щедрі «відкати» від транснаціональних фармацевтичних корпорацій за купівлю (втридорога!) десятків мільйонів доз сумнівного шмурдяку. Накупить то його накупили, але не так багато є в Україні дурнів, що добровільно дадуть собі цей шмурдяк вколоти. Значить, за старою ГУЛАГівською традицією треба зоною тиснути на зеків, поки слабкі не зламаються, не втратять своє людське обличчя та й перейдуть в категорію «продірявлених» або «пєтухів». Пєтухі - не люди, відтепер їх можна дірявити стільки скільки заманеться. Однієї дози мало - продірявимо пєтуха двічі. Двічі уже мало - продірявимо когута втретє «бустерною дозою». Але і третьої дози «дірявому» буде мало: вколимо йому ще три дози наступного року. А може, навіть, будемо дірявити шкіру «пєтуху» по три рази кожні пів року. Пєтухі - не люди. Хіба переймається ветеринар думками тварин, коли коле їм якісь препарати?
звичайно, в деяких "ковідних" є пацієнти, і це не дивно з ******** організацією процеса , коли з великого регіону усіх з підозрілими симптомами та найчастіше невстановленим діагнозом везуть в одну ковідну лікарнб
Ситуація для нормальних , вакцинованих людей - абсолютно безпечна .