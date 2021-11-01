РУС
Псаки сообщила, что заболела коронавирусом: Байдена видела 26 октября, стояла в двух метрах от него

Псаки сообщила, что заболела коронавирусом: Байдена видела 26 октября, стояла в двух метрах от него

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заболела COVID-19.

Об этом Псаки сообщила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Псаки объяснила, что в 27 октября узнала, что ее родственники заразились коронавирусом, поэтому она решила не отправляться вместе с президентом США Джо Байденом в поездку в Европу.

"С тех пор я на карантине. Я сдала отрицательные тесты на COVID-19 в среду, четверг, пятницу и субботу. А в воскресенье тест оказался положительным", - отметила Псаки.

Она заверила, что со среды не контактировала с высокопоставленными руководителями в Белом доме. Президента США Псаки, по ее словам, видела 26 октября, находилась почти в двух метрах от него. "Оба мы были в масках", - добавила пресс-секретарь.

"Благодаря вакцине у меня лишь слабые симптомы, и я продолжаю работать дома", - написала Псаки.

Читайте также: В США отложили одобрение вакцины Moderna для детей 12-17 лет из-за рисков возникновения побочных реакций, - Reuters

Байден в настоящее время проводит турне по Европе. На выходных он принял участие в саммите G20 в Риме.

Байден Джо (2801) карантин (16729) США (27954) Псаки Джен (168) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Джен скорейшего здоровья!
Представляю сегодняшнее обсуждение "сенсации" на российском ТВ , будет просто шоу. Фамилия Псаки вьізьівает у роспропагандонов течку...
Все мечты кацапов сбываются наоборот
Джен скорейшего здоровья!
Представляю сегодняшнее обсуждение "сенсации" на российском ТВ , будет просто шоу. Фамилия Псаки вьізьівает у роспропагандонов течку...
Все мечты кацапов сбываются наоборот
Так, у ольгинських тут так само.
"Благодаря вакцине у меня лишь слабые симптомы, и я продолжаю работать дома" Источник: а благодаря чему "симптомы заболевания проявляются только у 4% заразившихся людей"!? https://www.golosameriki.com/a/prisons-inmate-test-positive/5392034.html
Неправда ваша. Из личного опыта. Все заболевшие вокруг меня имели все симптомы. А это все 100%.
для меня "бесценен" ваш личный опыт
навзаем
ЗЫ.. тока без кавычек: бесценен, бо ничего не стоит.
Проявлялись у 4% раньше. Благодаря отсутствию тогда дельта-штамма и его московской разновидности "дельта-плюс".
А в это время хутин доживает ... одним словом , лебединого озера по всем каналам кацапам не избежать.
Байден привит ТРИЖДЫ ( в отличии от нее, она привита дважды). Проверим на Байдене стойкость третьей вакцинации + дистанция + оба в масках.
100500 пронесет. Я тоже привился трижды, жена дважды, дочь - противница вакцинирования. В итоге она второй раз заразилась (неделю болела, пока анализ не показал отрицательный результ), жена заразилась от дочери имела легкие недомогания всего 3 дня... Я, вообще, не заразился, хотя тоже находился под одной крышей с дочерью.
У меня родители болели и сейчас теща с тестем, контактирую со всеми, не привит и не заболел, как такое может быть? Короной болел ровно год назад в легкой форме
Если у вас - самая старая на земле группа крови, с которой ковид-19 тяжело подхватить, а подхватив, легко переносится., После болезни чел может быть носителем и второй раз, но бессимптомно - так что все возможно.
Упустил... легкая форма или не болеешь, когда вы молод и не имеете хронических заболеваний.
Байдену почти 80, нашел на ком проверять. Он уже спит на конференциях.
Так вопрос только в одном заразился ли он или нет. ( а во вторых, так что тем кому 80 вакцинироваться не нужно.. )
Нужно ,конечно.Только там организм уже изношен и без вируса.Малейший толчок и полезут все возрастные болячки.Если спит уже на конференциях ,значит не тянет,сил мало,там уже глубокий старик.
https://youtu.be/gXaIWIy2jlw?t=10
если бы они не были вообще вакцинированы, то одни маски и дистанция сработали бы на 100%. Так что ваше предположение так проверить вакцину некорректно.
Вероятно вы правы. Как (даже изначально заявляли ведущие специалисты) маска в принципе не нужна здоровому ( вопрос что он сам не знает является ли он носителем вируса), маска нужна больному ) или носителю) потому что маска работает только на выдох ( на вдох она почти не работает). Но кто знает кто здоров, поэтому и вводится обязательное ношение для всех. Ну и кроме того, маска бесполезна для носителей бороды, усов, бакенбардов.., как утверждают специалисты ( это конечно не касается Байдена и Псаки, они без растительности на лице)
она купила сертификат ?
Шобы купить сертификат, нужно иметь 1009 - процентный совко менталитет. Вате, как аксиома, этого не понять.
ДИЮ левую установила
С ковид тестами интересная ситуация, если долго делать тесты рано или поздно один из них даст положительных результат, тупо из за того что вероятность ложноположительных > 0.
Так Байден же вакцинирован, чего ему бояться, и Псаки, выступала на генасамблее ООН, куда пускали только вакцинированных, и вдруг заболела? Заврались по самые уши. Болеют в равной мере и те и те, а вакцинация задумывалась совсем с другой целью. Хотя, по логике украинских властей, если вакцинированный заболевает, значит у него левый ковид сертификат.
А кто отрицает, что все болеют? Иди в больничку в реанимацию, и спроси, сколько из них вакцинировались.
У 80% людей и без вакцинации слабые симптомы на уровне ОРВИ, но если имеются сердечнососудистые и онкопатологии, то эти люди оказываются в реанимации.
