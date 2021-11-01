РФ продолжит манипулировать потоками газа. Убеждаем США, что лучший вариант - наложить санкции на "Северный поток - 2", - Витренко

РФ не сможет манипулировать потоками газа ради своих политических целей, когда европейские импортеры сами смогут выбирать маршрут поставки газа.

"Белый Дом пишет, что Байден подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы РФ не могла манипулировать потоками газа для вредных политических целей. Прокомментирую. РФ это делала, делает и будет продолжать. Манипулировать потоками газа ради вредных политических целей. Мы убеждали и продолжаем убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации – наложить санкции на оператора "Северного Потока - 2" до тех пор, пока РФ не прекратит это делать", - подчеркивает Витренко.

"Как увидеть, что РФ перестала это делать? Когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, когда "Газпром" потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы, когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии, когда все увидят, что это не Путин, а многие европейские компании, смогут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС, тогда РФ не сможет манипулировать потоками газа ради вредных политических целей", - пишет он.

При этом Витренко напомнил, это и является теми европейскими правилами, на соответствие которым должны проверять оператора "Северного потока - 2" при сертификации, и которым "Газпром", на 100% владеющий и контролирующий данного оператора, не отвечает.