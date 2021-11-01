РУС
РФ продолжит манипулировать потоками газа. Убеждаем США, что лучший вариант - наложить санкции на "Северный поток - 2", - Витренко

РФ не сможет манипулировать потоками газа ради своих политических целей, когда европейские импортеры сами смогут выбирать маршрут поставки газа.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Белый Дом пишет, что Байден подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы РФ не могла манипулировать потоками газа для вредных политических целей. Прокомментирую. РФ это делала, делает и будет продолжать. Манипулировать потоками газа ради вредных политических целей. Мы убеждали и продолжаем убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации – наложить санкции на оператора "Северного Потока - 2" до тех пор, пока РФ не прекратит это делать", - подчеркивает Витренко.

"Как увидеть, что РФ перестала это делать? Когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, когда "Газпром" потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы, когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии, когда все увидят, что это не Путин, а многие европейские компании, смогут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС, тогда РФ не сможет манипулировать потоками газа ради вредных политических целей", - пишет он.

При этом Витренко напомнил, это и является теми европейскими правилами, на соответствие которым должны проверять оператора "Северного потока - 2" при сертификации, и которым "Газпром", на 100% владеющий и контролирующий данного оператора, не отвечает.

Да Трампа бы вернуть, тот на одном месте вертел Германию с ее хотелками "дешевого газа".
01.11.2021 10:06 Ответить
01.11.2021 10:15 Ответить
Схоже на цю бредятину вже ніхто в світі не звертає увагу.
Раніше потрібно було думати головою - ніхто б і не будував цього газопроводу. А то хочуть " і рибку з'їсти і на....... гвіздку посидіти"
01.11.2021 10:35 Ответить
Влажные мечты Витренко... Поздно пить "Боржоми".
01.11.2021 10:49 Ответить
Украина умоляет агрессора транспортировать газ через свою территорию? Я в прострации.
01.11.2021 10:54 Ответить
Потоками газа манипулировать не смогут.
Смогут манипулировать только ценой!
Любые ограничения ведут к поднятию цены, особенно монополистами.
01.11.2021 10:56 Ответить
"В декабре 2000 года решением Европейской комиссии проекту «Северный поток» был присвоен статус TEN (ТрансЕвропейские сети), который был подтвержден в 2006 году. Это означает, что «Северный поток» имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и энергобезопасности Европы". Вот уже тогда надо было начинать беспокоиться, а многочисленные украинские правительства сидели на попе ровно рассчитывая что официальные и неофициальные доходы от транзита и возможность выбивать из России уступки, это навсегда богом данное преимущество. Про газовый консорциум говорили, кажется, с 2003г. и только сейчас тот же Витренко стал агитировать за такоц консорциум. Поезд, однако, уже ушел - кроме Витренко этот консорциум уже никому не нужен.
01.11.2021 11:56 Ответить
Послушайте профессионала
05.11.2021 18:40 Ответить
 
 