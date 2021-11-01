COVID-сертификат в "Дії" смогут получить только те, кто вакцинировался в Украине, - Минздрав

У тех, кто не сможет получить цифровой COVID-сертификат, будут бумажные.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдает бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", - отметила она.

