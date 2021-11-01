РУС
COVID-сертификат в "Дії" смогут получить только те, кто вакцинировался в Украине, - Минздрав

У тех, кто не сможет получить цифровой COVID-сертификат, будут бумажные.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдает бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", - отметила она.

Читайте: Минцифры упростило получение ковид-сертификата в приложении "Дія"

Топ комментарии
+1
синекітенко@syniy_kit

Хтось може мені пояснити, чому сертифікат вакцинації можна отримати в Дії, а не в Хелсі?
Чому замість сертифіката не можна продемонструвати записи в тому ж Хелсі про вакцинацію?
01.11.2021 10:13 Ответить
+1
А неофициально?
01.11.2021 10:15 Ответить
+1
хм... похоже, я близко знаю обоих... откуда такая информация? для того и такой механизм лепят, чтобы официальные цифры понемногу приближались к реальным... одного только не могу понять... почему до сей поры не просто не работает механизм международного обмена такой информацией, но, походу, у нас даже и не намечается... снова с бумажкой, как букашка, в толпу в разгар мора в поликлинику... та еще цифровая трасфлюкация...
01.11.2021 10:19 Ответить
официально за границей вакцинировались только двое - зачем о них целую новость давать?
01.11.2021 10:08 Ответить
А неофициально?
01.11.2021 10:15 Ответить
Только двое ? ))))
01.11.2021 10:15 Ответить
хм... похоже, я близко знаю обоих... откуда такая информация? для того и такой механизм лепят, чтобы официальные цифры понемногу приближались к реальным... одного только не могу понять... почему до сей поры не просто не работает механизм международного обмена такой информацией, но, походу, у нас даже и не намечается... снова с бумажкой, как букашка, в толпу в разгар мора в поликлинику... та еще цифровая трасфлюкация...
01.11.2021 10:19 Ответить
"Официально", це як? Зеленського особисто мали повідомити? 😀
01.11.2021 12:08 Ответить
синекітенко@syniy_kit

Хтось може мені пояснити, чому сертифікат вакцинації можна отримати в Дії, а не в Хелсі?
Чому замість сертифіката не можна продемонструвати записи в тому ж Хелсі про вакцинацію?
01.11.2021 10:13 Ответить
Если тебе сложно, можешь вообще не париться с телефоном, а получить бумажный вариант у семейного врача. Какие проблемы?
01.11.2021 10:16 Ответить
Всегда возникал этот вопрос, не хочется стоять в очереди в больницу за бумажкой
01.11.2021 10:18 Ответить
Судя по всему, инициаторы руководствовались логикой, что для получения и верификации сертификата должна быть одна программа. Однако, в случае применения бумажного сертификата логика нарушается. Действительно, запись в Хелси о прививках есть, вполне логично было бы добавить туда и сертификат, который потом можно верифицировать в любой Дие.
01.11.2021 10:28 Ответить
В Хелси может быть запись о посещении врача с целью иммунизации. И всё. Записи о прививке нет.
01.11.2021 10:32 Ответить
Я бы не утверждал, предварительно не убедившись воочию.
01.11.2021 10:47 Ответить
Так убедись
01.11.2021 10:48 Ответить
В Европе цифровой и бумажные сертификаты имеют одинаковую силу.
Цифровая ( телефон) только тем и отличается, что в удобстве, на это и делает правительство упор.
Зачем создавать лишние проблемы с этими сертификатами в Украине ?
Ещё и делят на внутренний и …
01.11.2021 10:32 Ответить
Вчерашняя публикация про сертификат без электронной подписи не соответствует действительности.Кнопка как была не активной,так и осталась.Саппорт не реагирует.
01.11.2021 10:15 Ответить
Через комп зайди в портал Дии и получи сертификат без подписи.
01.11.2021 10:17 Ответить
Не вводите в заблуждение.Подпись нужна.Получил сертификат через портал,подпись нужна обязательно.
01.11.2021 10:37 Ответить
Не води в заблуждение - подпись Дии не нужна. Вход в портал можно подтвердить различными способами, через Приват, к примеру, а для получения сертификата нужно только сделать запрос.
01.11.2021 10:39 Ответить
Вот в Привате и делаете цифровую подпись.
01.11.2021 10:44 Ответить
Нет. Там просто подтверждение через приложение. Именно цифровая подпись не нужна.
01.11.2021 10:45 Ответить
С телефона нельзя?Только через комп?
01.11.2021 12:20 Ответить
Можно и с телефона.
01.11.2021 13:52 Ответить
Ждем "ответ Чемберлену": Ковид-сертификат выданый в Украине действителен только на её территории.
01.11.2021 10:16 Ответить
Почему, не вакцинируют от других болезней ?
01.11.2021 10:20 Ответить
От каких ?
01.11.2021 10:21 Ответить
Потому что не модно и денег не скосиш со стада 7% паникеров,живущих в инете и бегущих после каждого чиха колоться непонятным шмурдяком.
01.11.2021 10:25 Ответить
Вакцинируют, от полиомиелита, кори, столбняка, и с недавнего времени даже от малярии. А ну и стандартно можно сделать прививку от коклюша, оспы от чего еще ты хочешь вакцинироваться?
01.11.2021 10:28 Ответить
Сканировал QR-код с бумажного сертификата, выданного не в Украине, пишет что валидный, какой смысл брать еще бумажный сертификат в Украине?
01.11.2021 10:22 Ответить
Больше макулатуры я вот, кстати, свой даже и не пробовал сканировать
01.11.2021 10:29 Ответить
Кабы, для тролей, топивших вчера за Дию и на постоянной основе про ход вакцинации, следовало бы, для начала, организовать курсы подготовки, а потом - оплачивать весь тот бред, который они несут.
01.11.2021 10:32 Ответить
Обратиться к семейному врачу ...
Это мог придумать только человек, давно не заходивший в поликлинику.
01.11.2021 10:58 Ответить
За то гречка по 12 грн
01.11.2021 11:00 Ответить
Где ??
01.11.2021 12:31 Ответить
Вакцинировался в Украине, сертификат в додатку Дии не подтягивается, потому что паспорт еще с 99-го и загран.паспорта нет. А на портале в ПДФ формате запрос выполнен - так почему же не могут синхронизировать портал и додаток? Мне что - паспорт ради этого менять на новый?! Обычный паспорт ради covid-сертификата таскать как то тупо.
01.11.2021 11:02 Ответить
А еще нужна или айди карта новая или загранник...тоже новый. Вот такие пироги, да))
01.11.2021 19:35 Ответить
 
 