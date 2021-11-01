3 375 34
COVID-сертификат в "Дії" смогут получить только те, кто вакцинировался в Украине, - Минздрав
У тех, кто не сможет получить цифровой COVID-сертификат, будут бумажные.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.
"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдает бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", - отметила она.
Хтось може мені пояснити, чому сертифікат вакцинації можна отримати в Дії, а не в Хелсі?
Чому замість сертифіката не можна продемонструвати записи в тому ж Хелсі про вакцинацію?
Цифровая ( телефон) только тем и отличается, что в удобстве, на это и делает правительство упор.
Зачем создавать лишние проблемы с этими сертификатами в Украине ?
Ещё и делят на внутренний и …
Это мог придумать только человек, давно не заходивший в поликлинику.