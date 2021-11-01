РУС
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек, выявили 495 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 495 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 259 797), зафиксировано 39 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 276 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 198 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 13 девочек от 2 дней до 17 лет и 8 мальчиков от 5 до 17 лет.

Зафиксировано 39 летальных исходов от вируса (всего 6208): умерли 20 женщин от 38 до 89 лет и 19 мужчин от 46 до 86 лет.

За сутки госпитализировали 88 больных коронавирусом и 235 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также сообщается, что 246 человек преодолели коронавирус (всего 229 446).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат в "Дії" смогут получить только те, кто вакцинировался в Украине, - Минздрав

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Оболонском (122), Днепровском (115) и в Святошинском (88).

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек, выявили 495 новых случаев, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (26143) Кличко Виталий (4681) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Процент вакцинированных в Киеве неумолимо увеличивается! И естественным путём тоже
01.11.2021 10:26 Ответить
Их могло бы быть больше, но многих сдерживает твой живой пример - полное усыхание головного мозга после вакцинации.
01.11.2021 11:16 Ответить
Процент вакцинированных увеличивается не только за счет вакцинации, но и за счет естественной убыли антиваксеров
01.11.2021 13:53 Ответить
Так, статистика була б ЗНАЧНО кориснішою, якби була ще в розрізі вакцинування. Хоча, розумним людям і так зрозуміло, а дибілам ніякі цифри не указ. Єдине, можливо така статистика би вплинула на тих, хто вагається.
01.11.2021 10:38 Ответить
 
 