За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек, выявили 495 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 495 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 259 797), зафиксировано 39 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 276 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 198 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 13 девочек от 2 дней до 17 лет и 8 мальчиков от 5 до 17 лет.

Зафиксировано 39 летальных исходов от вируса (всего 6208): умерли 20 женщин от 38 до 89 лет и 19 мужчин от 46 до 86 лет.

За сутки госпитализировали 88 больных коронавирусом и 235 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также сообщается, что 246 человек преодолели коронавирус (всего 229 446).

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Оболонском (122), Днепровском (115) и в Святошинском (88).